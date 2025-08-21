Assine UOL
Crystal Palace
UEFA Europa Conference League - World Wide
Selhurst Park
Fredrikstad
Crystal Palace x Fredrikstad: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência (21/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Crystal Palace x Fredrikstad: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 21/08, pela partida de ida do mata-mata da Liga Conferência 2025/26. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Selhurst Park, com transmissão ao vivo pelo Prime Video.


O Crystal Palace, da forte Premier League inglesa, é o favorito absoluto e joga em casa para construir um placar elástico. O Fredrikstad, da Noruega, chega como o grande azarão e tentará uma façanha defensiva para se manter vivo no confronto.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Crystal Palace x Fredrikstad Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Mais de 3.5, odd pagando 1.98 na Superbet

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.38 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Crystal Palace 3 a 0, odd pagando 4.70 na Betnacional


Para as apostas em Crystal Palace x Fredrikstad, indicamos esses três palpites com base na enorme diferença de qualidade entre as equipes.


🔥 Palpite 1. Total de Gols: Mais de 3.5, odd pagando 1.98


A odd para a vitória do Crystal Palace (1.07) é muito baixa para ser considerada. A melhor alternativa é apostar em um jogo com muitos gols.


A diferença de nível entre um time da Premier League e um da Noruega é gigante. Jogando em casa, a tendência é que o Palace domine completamente e construa um placar com quatro ou mais gols totais.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.38


É muito provável que todos os gols da partida sejam marcados apenas pelo Crystal Palace. O Fredrikstad enfrentará uma defesa de nível Premier League e dificilmente conseguirá criar chances claras de gol.


Uma vitória do time da casa sem ser vazado é o cenário mais esperado para este confronto.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Correto: Crystal Palace 3 a 0, odd pagando 4.70


Para quem busca um retorno financeiro alto, o placar de 3 a 0 é uma excelente opção.


Este resultado reflete um domínio total do Crystal Palace, que marca vários gols e não sofre nenhum, selando praticamente a classificação já no jogo de ida. É um dos placares mais prováveis, segundo as próprias casas de apostas.


Crystal Palace x Fredrikstad: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Crystal Palace x Fredrikstad ao vivo no Prime Video. O jogo começa às 16h00, nesta quinta-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Crystal Palace x Fredrikstad - Liga Conferência (Mata-mata, Jogo 1)

  • 📅 Data: 21/08/2025

  • Horário: 16h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Selhurst Park, Londres

  • 📺 Onde vai passar: Prime Video


Crystal Palace x Fredrikstad: Últimos jogos entre os times


Não existem confrontos diretos entre as duas equipes na história recente.


Crystal Palace x Fredrikstad: Quem Ganha? Melhores Odds


O Crystal Palace é o favorito absoluto para vencer a partida, com uma probabilidade esmagadora de 93,5%. O Fredrikstad é o grande azarão com apenas 3,8% de chances, enquanto o empate está cotado em 11,1%.



  • 🏆 Crystal Palace vence, odd 1.07 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 9.00 na Superbet

  • 👀 Fredrikstad vence, odd 26.00 na F12.bet

Crystal Palace x Fredrikstad: Palpite do Dia

Crystal Palace Vence
Crystal Palace x Fredrikstad: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Crystal Palace x Fredrikstad: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Fredrikstad
0 - 0
Crystal Palace

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Crystal Palace
Empate
Fredrikstad

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável. 

