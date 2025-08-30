- V
Cruzeiro x São Paulo: Palpite, Odds +13, +21 e Onde Assistir Brasileirão (30/08)
Confira palpite para Cruzeiro e São Paulo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Cruzeiro e São Paulo se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 21h (horário de Brasília) no Estádio Mineirão, e terá transmissão do SporTV, Premiere e Globoplay.
O Cruzeiro é o 3º colocado e busca a vitória para se manter na parte de cima da tabela, enquanto o São Paulo, 7º, tenta se aproximar do G4. O confronto promete ser um teste de força para as duas equipes.
Palpite para Cruzeiro x São Paulo
- ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.55 na Superbet
- ⚽ Ambas equipes marcam - Sim - Odd de 2.20 na Novibet
- ⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 2.92 na Esportes da Sorte
Total de Gols - Mais de 2.5
Apesar de o Cruzeiro ter uma das melhores defesas do campeonato, o São Paulo tem um ataque eficiente e com capacidade de balançar as redes. O Cruzeiro, por sua vez, tem um ataque potente, com uma média de 1.6 gols marcados por jogo. O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com placares altos, o que torna a aposta em mais de 2.5 gols uma opção com boas chances de acontecer.
Ambas equipes marcam - Sim
As estatísticas mostram que as duas equipes têm capacidade de balançar as redes. O Cruzeiro, jogando em casa, tem um ataque potente, e o São Paulo, com um ataque razoável, pode aproveitar as falhas defensivas do Cruzeiro. O histórico de confrontos diretos mostra que os jogos entre as equipes costumam ser com gols para os dois lados, e as estatísticas de ataque e defesa indicam que a aposta em "Ambos os times marcam" é bastante sólida.
1º Gol - Fora
O São Paulo tem um histórico recente muito positivo de marcar o primeiro gol em seus jogos, marcando em 9 das últimas 15 partidas. O Cruzeiro, por sua vez, tem uma defesa que sofre em média 0.7 gols por jogo, o que torna a aposta em o São Paulo marcar o primeiro gol arriscada, mas com odds elevadas. O São Paulo tem um desempenho ofensivo superior ao do Cruzeiro em termos de chutes no gol, o que aumenta a probabilidade de a equipe marcar o primeiro gol.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Cruzeiro x São Paulo - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 30/08/2025
- 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Mineirão, Belo Horizonte
- 📺 Onde Assistir: SporTV, Premiere e Globoplay
Palpite Alternativo Cruzeiro x São Paulo
- 🎯 Total de Escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 2.07 na Stake
- 🎯 Total de Cartões Amarelos - Menos de 5.5 - Odd de 1.97 na Novibet
- 🎯 Total de Chutes no Gol - Mais de 8.5 - Odd de 2.00 na Superbet
Palpite Odds Altas Cruzeiro x São Paulo
- 🚀 Resultado Correto - 2x2 - Odd de 21.03 na Esportes da Sorte
- 🚀 Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 5.00 na Superbet
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo - São Paulo/Empate - Odd de 13.00 na Stake
Quem vai ganhar Cruzeiro x São Paulo
Com base nas odds das casas de aposta, o Cruzeiro é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.80 a 1.90. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.35 e 3.50. Já uma vitória do São Paulo é considerada a menos provável, com odds acima de 4.40.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Cruzeiro x São Paulo:
- Vitória Cruzeiro - Odd de 1.82 na Novibet
- Empate - 3.40 na Novibet
- Vitória São Paulo - 4.85 na Novibet
Histórico entre Cruzeiro x São Paulo
O histórico de confrontos diretos entre Cruzeiro e São Paulo mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o São Paulo venceu duas vezes, o Cruzeiro venceu duas e houve um empate. Os jogos costumam ser muito disputados e com resultados imprevisíveis, o que torna o confronto um dos mais interessantes da rodada.
Últimos 5 jogos do Cruzeiro
- ✅ Atlético-MG 0x2 Cruzeiro
- ✅ Cruzeiro 2x1 Internacional
- 🟡 Mirassol 1x1 Cruzeiro
- ❌ Cruzeiro 1x2 Santos
- ✅ CRB 0x2 Cruzeiro
Últimos 5 jogos do São Paulo
- ✅ São Paulo 2x0 Atlético-MG
- 🟡 São Paulo 1x1 Atlético Nacional
- 🟡 Sport 2x2 São Paulo
- 🟡 Atlético Nacional 0x0 São Paulo
- ✅ São Paulo 2x0 Vitória
Cruzeiro x Sao Paulo: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Cruzeiro x Sao Paulo: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Cruzeiro x Sao Paulo: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
