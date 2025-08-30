Cruzeiro x São Paulo: Palpite, Odds +13, +21 e Onde Assistir Brasileirão (30/08)

Confira palpite para Cruzeiro e São Paulo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 21h (horário de Brasília) no Estádio Mineirão, e terá transmissão do SporTV, Premiere e Globoplay.

O Cruzeiro é o 3º colocado e busca a vitória para se manter na parte de cima da tabela, enquanto o São Paulo, 7º, tenta se aproximar do G4. O confronto promete ser um teste de força para as duas equipes.

Palpite para Cruzeiro x São Paulo



⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.55 na Superbet



⚽ Ambas equipes marcam - Sim - Odd de 2.20 na Novibet



⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 2.92 na Esportes da Sorte



Total de Gols - Mais de 2.5

Apesar de o Cruzeiro ter uma das melhores defesas do campeonato, o São Paulo tem um ataque eficiente e com capacidade de balançar as redes. O Cruzeiro, por sua vez, tem um ataque potente, com uma média de 1.6 gols marcados por jogo. O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com placares altos, o que torna a aposta em mais de 2.5 gols uma opção com boas chances de acontecer.

Ambas equipes marcam - Sim

As estatísticas mostram que as duas equipes têm capacidade de balançar as redes. O Cruzeiro, jogando em casa, tem um ataque potente, e o São Paulo, com um ataque razoável, pode aproveitar as falhas defensivas do Cruzeiro. O histórico de confrontos diretos mostra que os jogos entre as equipes costumam ser com gols para os dois lados, e as estatísticas de ataque e defesa indicam que a aposta em "Ambos os times marcam" é bastante sólida.

1º Gol - Fora

O São Paulo tem um histórico recente muito positivo de marcar o primeiro gol em seus jogos, marcando em 9 das últimas 15 partidas. O Cruzeiro, por sua vez, tem uma defesa que sofre em média 0.7 gols por jogo, o que torna a aposta em o São Paulo marcar o primeiro gol arriscada, mas com odds elevadas. O São Paulo tem um desempenho ofensivo superior ao do Cruzeiro em termos de chutes no gol, o que aumenta a probabilidade de a equipe marcar o primeiro gol.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Cruzeiro x São Paulo - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 30/08/2025



🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Mineirão, Belo Horizonte



📺 Onde Assistir: SporTV, Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Cruzeiro x São Paulo



🎯 Total de Escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 2.07 na Stake



🎯 Total de Cartões Amarelos - Menos de 5.5 - Odd de 1.97 na Novibet



🎯 Total de Chutes no Gol - Mais de 8.5 - Odd de 2.00 na Superbet



Palpite Odds Altas Cruzeiro x São Paulo



🚀 Resultado Correto - 2x2 - Odd de 21.03 na Esportes da Sorte



🚀 Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 5.00 na Superbet



🚀 Intervalo/Final do Jogo - São Paulo/Empate - Odd de 13.00 na Stake



Quem vai ganhar Cruzeiro x São Paulo

Com base nas odds das casas de aposta, o Cruzeiro é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.80 a 1.90. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.35 e 3.50. Já uma vitória do São Paulo é considerada a menos provável, com odds acima de 4.40.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Cruzeiro x São Paulo:



Vitória Cruzeiro - Odd de 1.82 na Novibet



Empate - 3.40 na Novibet



Vitória São Paulo - 4.85 na Novibet



Histórico entre Cruzeiro x São Paulo

O histórico de confrontos diretos entre Cruzeiro e São Paulo mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o São Paulo venceu duas vezes, o Cruzeiro venceu duas e houve um empate. Os jogos costumam ser muito disputados e com resultados imprevisíveis, o que torna o confronto um dos mais interessantes da rodada.

Últimos 5 jogos do Cruzeiro



✅ Atlético-MG 0x2 Cruzeiro



✅ Cruzeiro 2x1 Internacional



🟡 Mirassol 1x1 Cruzeiro



❌ Cruzeiro 1x2 Santos



✅ CRB 0x2 Cruzeiro



Últimos 5 jogos do São Paulo