Cruzeiro
Serie A - Brazil
Estádio Governador Magalhães Pinto
Sao Paulo
  • V
  • V
  • D
  • E
  • V
Cruzeiro x São Paulo: Palpite, Odds +13, +21 e Onde Assistir Brasileirão (30/08)

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Cruzeiro e São Paulo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Cruzeiro e São Paulo se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 21h (horário de Brasília) no Estádio Mineirão, e terá transmissão do SporTV, Premiere e Globoplay.


O Cruzeiro é o 3º colocado e busca a vitória para se manter na parte de cima da tabela, enquanto o São Paulo, 7º, tenta se aproximar do G4. O confronto promete ser um teste de força para as duas equipes. 


Palpite para Cruzeiro x São Paulo



  • ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.55 na Superbet

  • ⚽ Ambas equipes marcam - Sim - Odd de 2.20 na Novibet

  • ⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 2.92 na Esportes da Sorte


Total de Gols - Mais de 2.5


Apesar de o Cruzeiro ter uma das melhores defesas do campeonato, o São Paulo tem um ataque eficiente e com capacidade de balançar as redes. O Cruzeiro, por sua vez, tem um ataque potente, com uma média de 1.6 gols marcados por jogo. O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com placares altos, o que torna a aposta em mais de 2.5 gols uma opção com boas chances de acontecer.


Ambas equipes marcam - Sim


As estatísticas mostram que as duas equipes têm capacidade de balançar as redes. O Cruzeiro, jogando em casa, tem um ataque potente, e o São Paulo, com um ataque razoável, pode aproveitar as falhas defensivas do Cruzeiro. O histórico de confrontos diretos mostra que os jogos entre as equipes costumam ser com gols para os dois lados, e as estatísticas de ataque e defesa indicam que a aposta em "Ambos os times marcam" é bastante sólida.


1º Gol - Fora


O São Paulo tem um histórico recente muito positivo de marcar o primeiro gol em seus jogos, marcando em 9 das últimas 15 partidas. O Cruzeiro, por sua vez, tem uma defesa que sofre em média 0.7 gols por jogo, o que torna a aposta em o São Paulo marcar o primeiro gol arriscada, mas com odds elevadas. O São Paulo tem um desempenho ofensivo superior ao do Cruzeiro em termos de chutes no gol, o que aumenta a probabilidade de a equipe marcar o primeiro gol.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Cruzeiro x São Paulo - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Mineirão, Belo Horizonte

  • 📺 Onde Assistir: SporTV, Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Cruzeiro x São Paulo



  • 🎯 Total de Escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 2.07 na Stake

  • 🎯 Total de Cartões Amarelos - Menos de 5.5 - Odd de 1.97 na Novibet

  • 🎯 Total de Chutes no Gol - Mais de 8.5 - Odd de 2.00 na Superbet


Palpite Odds Altas Cruzeiro x São Paulo



  • 🚀 Resultado Correto - 2x2 - Odd de 21.03 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 5.00 na Superbet

  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo - São Paulo/Empate - Odd de 13.00 na Stake


Quem vai ganhar Cruzeiro x São Paulo


Com base nas odds das casas de aposta, o Cruzeiro é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.80 a 1.90. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.35 e 3.50. Já uma vitória do São Paulo é considerada a menos provável, com odds acima de 4.40. 


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Cruzeiro x São Paulo:



  • Vitória Cruzeiro - Odd de 1.82 na Novibet

  • Empate - 3.40 na Novibet

  • Vitória São Paulo - 4.85 na Novibet


Histórico entre Cruzeiro x São Paulo


O histórico de confrontos diretos entre Cruzeiro e São Paulo mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o São Paulo venceu duas vezes, o Cruzeiro venceu duas e houve um empate. Os jogos costumam ser muito disputados e com resultados imprevisíveis, o que torna o confronto um dos mais interessantes da rodada.


Últimos 5 jogos do Cruzeiro



  • ✅ Atlético-MG 0x2 Cruzeiro

  • ✅ Cruzeiro 2x1 Internacional

  • 🟡 Mirassol 1x1 Cruzeiro

  • ❌ Cruzeiro 1x2 Santos

  • ✅ CRB 0x2 Cruzeiro


Últimos 5 jogos do São Paulo



  • ✅ São Paulo 2x0 Atlético-MG

  • 🟡 São Paulo 1x1 Atlético Nacional

  • 🟡 Sport 2x2 São Paulo

  • 🟡 Atlético Nacional 0x0 São Paulo

  • ✅ São Paulo 2x0 Vitória

Cruzeiro x Sao Paulo: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.35
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Cruzeiro x Sao Paulo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Cruzeiro x Sao Paulo: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2025 Serie A
Sao Paulo
1 - 1
Cruzeiro
2025 Friendlies Clubs
Cruzeiro
1 - 1
Sao Paulo
2024 Serie A
Cruzeiro
0 - 1
Sao Paulo
2024 Serie A
Sao Paulo
2 - 0
Cruzeiro
2023 Serie A
Sao Paulo
1 - 0
Cruzeiro

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

