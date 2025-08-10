Cruzeiro x Santos: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie A - 10/08

Cruzeiro x Santos: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro tem Cruzeiro e Santos se enfrentando no Estádio Mineirão que vai acolher quase 60 mil pessoas, no domingo (10/08), a partir das 18:30 (horário de Brasília).

O Cruzeiro está embalado e contará com um Mineirão lotado diante de um Santos que está pressionado na classificação e com o treinador do clube paulista em risco de despedimento.

Cruzeiro x Santos: Como chegam os times?

Como chega o Cruzeiro?

O Cruzeiro está na vice-liderança do Brasileirão, com 37 pontos, pressionando o líder Flamengo. O time de Leonardo Jardim tem desvantagem no saldo de gols e mais um jogo que a rapaziada do Mengão.

Mas o Cruzeiro está em um momento de confiança após chegar às quartas de final da Copa do Brasil, ao vencer o CRB por 2 a 0. Cássio brilhou e voltou a mostrar porque é o goleiro da confiança da comissão técnica.

Aliás, é na zaga que o Cruzeiro se destaque nessa temporada. São já vários jogos nos quais o time de Jardim não toma gols.

"É um trabalho coletivo, um trabalho da organização que os jogadores têm realizado e têm sido competentes para esses objetivos", afirmou o treinador português na coletiva.

Cruzeiro no Brasileirão



⚽ 18 jogos disputados



✅ 11 vitórias (61%)



🤝 4 empates (22%)



❌ 3 derrotas (17%)



⚽ 30 golos marcados (média de 1,67 por jogo)



🥅 11 golos sofridos (média de 0,61 por jogo)



Como chega o Santos?

O Peixe chega ao Mineirão embalado pela vitória recente contra o Juventude. Mas a situação do Santos é de perigo.

O time de Neymar segue próximos dos lugares de rebaixamento e, por isso, pontuar no Mineirão é fundamental.

O Santos tem 18 pontos e segue na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, querendo somar mais alguma pontuação para abrir distâncias para os aflitos.

É certo que o treinador está sob pressão e será avaliado após o jogo com o Cruzeiro. A vitória antes da visita ao Mineirão serviu para amenizar a pressão e a diretoria respalda ainda Cleber Xavier. Mas tudo pode acontecer.

A torcida vaiou o comandante e a diretoria sabe que um deslize no Mineirão pode ser fatal para Xavier.

Santos no Brasileirão



⚽ 17 jogos disputados

✅ 5 vitórias (29%)

🤝 3 empates (18%)

❌ 9 derrotas (53%)

⚽ 18 golos marcados (média de 1,06 por jogo)

🥅 22 golos sofridos (média de 1,29 por jogo)



Cruzeiro x Santos Palpite do Dia



⚡Empate sem aposta - Cruzeiro Cashout - odd pagando 1.17 na Esportes da Sorte⚡



Empate sem aposta - Cruzeiro Cashout: esta é uma aposta mais conservadora, mas que oferece segurança. Com odds de 1.17, essa aposta significa que, se o Cruzeiro vencer, você ganha; se o jogo terminar em empate, o valor da aposta é devolvido. Essa opção é ideal se você tem confiança na vitória do Cruzeiro, mas quer se proteger de um possível empate.

Cruzeiro x Santos: Onde Assistir

O duelo passa na Record e na Prime Video. Além disso, o jogo também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Cruzeiro x Santos



ℹ️ Jogo: Cruzeiro x Santos pela Serie A



📅 Data: 10 de agosto de 2025



🕒 Horário: 18:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, Minas Gerais



📺 Onde vai passar: Record, Prime Video e Novibet (streaming)



Cruzeiro x Santos Palpite Odds Altas



💥 Santos para vencer (odd de 6.67) : este é um palpite direto para a vitória do Santos. Com o Cruzeiro sendo o favorito em casa, a odd para a vitória do time visitante é bastante alta, refletindo a menor probabilidade, mas o potencial de retorno é significativo.

💥 Menos de 1 gol no total do jogo (odd de 6.03) : esta aposta é para que o placar final seja 0-0. É uma aposta com risco alto, pois exige um jogo com pouquíssimas chances de gol, mas se a partida terminar sem gols, o retorno é grande.

💥 Resultado exato 0-2 a favor do Santos (odd de 34.60): esta é uma aposta de alto risco com um retorno muito alto. Você está prevendo não apenas a vitória do Santos, mas um placar exato. Um resultado de 2 a 0 fora de casa é incomum, mas se acontecer, o pagamento é enorme.



Cruzeiro x Santos: Escalações prováveis

Cruzeiro: Cássio; William Furtado, Fabrício Bruno, Lucas Villalba, Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge.

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres, Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo, Neymar, Barreal; Rollheiser, Tiquinho Soares.

Cruzeiro x Santos Palpite Alternativos



Ambas as Equipes Marcam: Não - odd pagando 1.59 na Esportes da Sorte



Santos para Marcar em Ambos os Tempos: Não - odd pagando 1.05 na Esportes da Sorte



Resultado Exato: Cruzeiro 1:0 - odd pagando 4.86 na Esportes da Sorte



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não: esta aposta é ideal se você espera que uma das equipes consiga um bom desempenho defensivo e a outra não consiga marcar. A odd de 1.59 para "Ambas as equipes marcam: Não" sugere que é mais provável que apenas um dos times, ou nenhum, balance as redes. Pela odd do jogo, é possível que o Cruzeiro vença e o Santos não marque.

🎯 Santos para Marcar em Ambos os Tempos: Não: essa é uma aposta de baixo risco, com uma odd de 1.05, mas pode ser uma boa escolha para complementar uma múltipla. A aposta "Santos para marcar em ambos os tempos: Não" significa que o Santos não vai marcar nos dois tempos da partida. A odd indica que essa é uma situação extremamente improvável de acontecer. Se você espera um jogo em que o Santos tenha dificuldades para marcar, essa é uma opção que reforça essa visão.

🎯 Resultado Exato: Cruzeiro 1:0: para quem busca uma odd mais alta com um bom potencial de retorno, apostar no resultado exato de 1:0 para o Cruzeiro é uma opção interessante. A odd de 4.86 reflete a probabilidade de um resultado apertado, com o Cruzeiro controlando o jogo e garantindo uma vitória simples. Isso se alinha com a aposta de "Menos de 2.5 Gols", que tem uma odd de 1.65.