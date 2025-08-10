Assine UOL
Cruzeiro
  • V
  • V
  • E
  • D
  • E
Serie A - Brazil
Estádio Governador Magalhães Pinto
Santos
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V
Odds atualizadas a 10.08.2025 às 14:01

Cruzeiro x Santos: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie A - 10/08

Publicado
10.08.2025
Atualizado em
10.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Cruzeiro x Santos: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


O encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro tem Cruzeiro e Santos se enfrentando no Estádio Mineirão que vai acolher quase 60 mil pessoas, no domingo (10/08), a partir das 18:30 (horário de Brasília). 


O Cruzeiro está embalado e contará com um Mineirão lotado diante de um Santos que está pressionado na classificação e com o treinador do clube paulista em risco de despedimento.



Cruzeiro x Santos: Como chegam os times?


Como chega o Cruzeiro?


O Cruzeiro está na vice-liderança do Brasileirão, com 37 pontos, pressionando o líder Flamengo. O time de Leonardo Jardim tem desvantagem no saldo de gols e mais um jogo que a rapaziada do Mengão.


Mas o Cruzeiro está em um momento de confiança após chegar às quartas de final da Copa do Brasil, ao vencer o CRB por 2 a 0. Cássio brilhou e voltou a mostrar porque é o goleiro da confiança da comissão técnica.


Aliás, é na zaga que o Cruzeiro se destaque nessa temporada. São já vários jogos nos quais o time de Jardim não toma gols.


"É um trabalho coletivo, um trabalho da organização que os jogadores têm realizado e têm sido competentes para esses objetivos", afirmou o treinador português na coletiva.



Cruzeiro no Brasileirão



  • ⚽ 18 jogos disputados

  • ✅ 11 vitórias (61%)

  • 🤝 4 empates (22%)

  • ❌ 3 derrotas (17%)

  • ⚽ 30 golos marcados (média de 1,67 por jogo)

  • 🥅 11 golos sofridos (média de 0,61 por jogo)



Como chega o Santos?


O Peixe chega ao Mineirão embalado pela vitória recente contra o Juventude. Mas a situação do Santos é de perigo. 


O time de Neymar segue próximos dos lugares de rebaixamento e, por isso, pontuar no Mineirão é fundamental.


O Santos tem 18 pontos e segue na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, querendo somar mais alguma pontuação para abrir distâncias para os aflitos.


É certo que o treinador está sob pressão e será avaliado após o jogo com o Cruzeiro. A vitória antes da visita ao Mineirão serviu para amenizar a pressão e a diretoria respalda ainda Cleber Xavier. Mas tudo pode acontecer.


A torcida vaiou o comandante e a diretoria sabe que um deslize no Mineirão pode ser fatal para Xavier.



Santos no Brasileirão



  • 17 jogos disputados

  • 5 vitórias (29%)

  • 🤝 3 empates (18%)

  • 9 derrotas (53%)

  • 18 golos marcados (média de 1,06 por jogo)

  • 🥅 22 golos sofridos (média de 1,29 por jogo)



Cruzeiro x Santos Palpite do Dia



  • ⚡Empate sem aposta - Cruzeiro Cashout - odd pagando 1.17 na Esportes da Sorte⚡


Empate sem aposta - Cruzeiro Cashout: esta é uma aposta mais conservadora, mas que oferece segurança. Com odds de 1.17, essa aposta significa que, se o Cruzeiro vencer, você ganha; se o jogo terminar em empate, o valor da aposta é devolvido. Essa opção é ideal se você tem confiança na vitória do Cruzeiro, mas quer se proteger de um possível empate.



Cruzeiro x Santos: Onde Assistir


O duelo passa na Record e na Prime Video. Além disso, o jogo também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Cruzeiro x Santos



  • ℹ️ Jogo: Cruzeiro x Santos pela Serie A

  • 📅 Data: 10 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 18:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, Minas Gerais

  • 📺 Onde vai passar: Record, Prime Video e Novibet (streaming)



Cruzeiro x Santos Palpite Odds Altas



  • 💥 Santos para vencer (odd de 6.67): este é um palpite direto para a vitória do Santos. Com o Cruzeiro sendo o favorito em casa, a odd para a vitória do time visitante é bastante alta, refletindo a menor probabilidade, mas o potencial de retorno é significativo.

  • 💥 Menos de 1 gol no total do jogo (odd de 6.03): esta aposta é para que o placar final seja 0-0. É uma aposta com risco alto, pois exige um jogo com pouquíssimas chances de gol, mas se a partida terminar sem gols, o retorno é grande.

  • 💥 Resultado exato 0-2 a favor do Santos (odd de 34.60): esta é uma aposta de alto risco com um retorno muito alto. Você está prevendo não apenas a vitória do Santos, mas um placar exato. Um resultado de 2 a 0 fora de casa é incomum, mas se acontecer, o pagamento é enorme.



Cruzeiro x Santos: Escalações prováveis


Cruzeiro: Cássio; William Furtado, Fabrício Bruno, Lucas Villalba, Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge.


Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres, Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo, Neymar, Barreal; Rollheiser, Tiquinho Soares.



Cruzeiro x Santos Palpite Alternativos



  • Ambas as Equipes Marcam: Não - odd pagando 1.59 na Esportes da Sorte

  • Santos para Marcar em Ambos os Tempos: Não - odd pagando 1.05 na Esportes da Sorte

  • Resultado Exato: Cruzeiro 1:0 - odd pagando 4.86 na Esportes da Sorte


🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não: esta aposta é ideal se você espera que uma das equipes consiga um bom desempenho defensivo e a outra não consiga marcar. A odd de 1.59 para "Ambas as equipes marcam: Não" sugere que é mais provável que apenas um dos times, ou nenhum, balance as redes. Pela odd do jogo, é possível que o Cruzeiro vença e o Santos não marque.


🎯 Santos para Marcar em Ambos os Tempos: Não: essa é uma aposta de baixo risco, com uma odd de 1.05, mas pode ser uma boa escolha para complementar uma múltipla. A aposta "Santos para marcar em ambos os tempos: Não" significa que o Santos não vai marcar nos dois tempos da partida. A odd indica que essa é uma situação extremamente improvável de acontecer. Se você espera um jogo em que o Santos tenha dificuldades para marcar, essa é uma opção que reforça essa visão.


🎯 Resultado Exato: Cruzeiro 1:0: para quem busca uma odd mais alta com um bom potencial de retorno, apostar no resultado exato de 1:0 para o Cruzeiro é uma opção interessante. A odd de 4.86 reflete a probabilidade de um resultado apertado, com o Cruzeiro controlando o jogo e garantindo uma vitória simples. Isso se alinha com a aposta de "Menos de 2.5 Gols", que tem uma odd de 1.65.


Cruzeiro x Santos: Palpite do Dia

Cruzeiro Vence
Superbet logo
1.58
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Cruzeiro x Santos: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Cruzeiro x Santos: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Serie A
Santos
0 - 0
Cruzeiro
2023 Serie A
Santos
0 - 3
Cruzeiro
2023 Serie A
Cruzeiro
2 - 1
Santos
2019 Serie A
Santos
4 - 1
Cruzeiro
2019 Serie A
Cruzeiro
2 - 0
Santos

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Cruzeiro
Empate
Santos

Cruzeiro x Santos: Palpite Responsável


🎯 O Cruzeiro x Santos promete ser um jogo com empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol. Basta lembrar que é entre dois times de tradição no futebol brasileiro.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

