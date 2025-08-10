- V
Cruzeiro x Santos: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie A - 10/08
Cruzeiro x Santos: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
O encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro tem Cruzeiro e Santos se enfrentando no Estádio Mineirão que vai acolher quase 60 mil pessoas, no domingo (10/08), a partir das 18:30 (horário de Brasília).
O Cruzeiro está embalado e contará com um Mineirão lotado diante de um Santos que está pressionado na classificação e com o treinador do clube paulista em risco de despedimento.
Cruzeiro x Santos: Como chegam os times?
Como chega o Cruzeiro?
O Cruzeiro está na vice-liderança do Brasileirão, com 37 pontos, pressionando o líder Flamengo. O time de Leonardo Jardim tem desvantagem no saldo de gols e mais um jogo que a rapaziada do Mengão.
Mas o Cruzeiro está em um momento de confiança após chegar às quartas de final da Copa do Brasil, ao vencer o CRB por 2 a 0. Cássio brilhou e voltou a mostrar porque é o goleiro da confiança da comissão técnica.
Aliás, é na zaga que o Cruzeiro se destaque nessa temporada. São já vários jogos nos quais o time de Jardim não toma gols.
"É um trabalho coletivo, um trabalho da organização que os jogadores têm realizado e têm sido competentes para esses objetivos", afirmou o treinador português na coletiva.
Cruzeiro no Brasileirão
- ⚽ 18 jogos disputados
- ✅ 11 vitórias (61%)
- 🤝 4 empates (22%)
- ❌ 3 derrotas (17%)
- ⚽ 30 golos marcados (média de 1,67 por jogo)
- 🥅 11 golos sofridos (média de 0,61 por jogo)
Como chega o Santos?
O Peixe chega ao Mineirão embalado pela vitória recente contra o Juventude. Mas a situação do Santos é de perigo.
O time de Neymar segue próximos dos lugares de rebaixamento e, por isso, pontuar no Mineirão é fundamental.
O Santos tem 18 pontos e segue na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, querendo somar mais alguma pontuação para abrir distâncias para os aflitos.
É certo que o treinador está sob pressão e será avaliado após o jogo com o Cruzeiro. A vitória antes da visita ao Mineirão serviu para amenizar a pressão e a diretoria respalda ainda Cleber Xavier. Mas tudo pode acontecer.
A torcida vaiou o comandante e a diretoria sabe que um deslize no Mineirão pode ser fatal para Xavier.
Santos no Brasileirão
- ⚽ 17 jogos disputados
- ✅ 5 vitórias (29%)
- 🤝 3 empates (18%)
- ❌ 9 derrotas (53%)
- ⚽ 18 golos marcados (média de 1,06 por jogo)
- 🥅 22 golos sofridos (média de 1,29 por jogo)
Cruzeiro x Santos Palpite do Dia
- ⚡Empate sem aposta - Cruzeiro Cashout - odd pagando 1.17 na Esportes da Sorte⚡
Empate sem aposta - Cruzeiro Cashout: esta é uma aposta mais conservadora, mas que oferece segurança. Com odds de 1.17, essa aposta significa que, se o Cruzeiro vencer, você ganha; se o jogo terminar em empate, o valor da aposta é devolvido. Essa opção é ideal se você tem confiança na vitória do Cruzeiro, mas quer se proteger de um possível empate.
Cruzeiro x Santos: Onde Assistir
O duelo passa na Record e na Prime Video. Além disso, o jogo também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Cruzeiro x Santos
- ℹ️ Jogo: Cruzeiro x Santos pela Serie A
- 📅 Data: 10 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 18:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, Minas Gerais
- 📺 Onde vai passar: Record, Prime Video e Novibet (streaming)
Cruzeiro x Santos Palpite Odds Altas
- 💥 Santos para vencer (odd de 6.67): este é um palpite direto para a vitória do Santos. Com o Cruzeiro sendo o favorito em casa, a odd para a vitória do time visitante é bastante alta, refletindo a menor probabilidade, mas o potencial de retorno é significativo.
- 💥 Menos de 1 gol no total do jogo (odd de 6.03): esta aposta é para que o placar final seja 0-0. É uma aposta com risco alto, pois exige um jogo com pouquíssimas chances de gol, mas se a partida terminar sem gols, o retorno é grande.
- 💥 Resultado exato 0-2 a favor do Santos (odd de 34.60): esta é uma aposta de alto risco com um retorno muito alto. Você está prevendo não apenas a vitória do Santos, mas um placar exato. Um resultado de 2 a 0 fora de casa é incomum, mas se acontecer, o pagamento é enorme.
Cruzeiro x Santos: Escalações prováveis
Cruzeiro: Cássio; William Furtado, Fabrício Bruno, Lucas Villalba, Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge.
Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres, Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo, Neymar, Barreal; Rollheiser, Tiquinho Soares.
Cruzeiro x Santos Palpite Alternativos
- Ambas as Equipes Marcam: Não - odd pagando 1.59 na Esportes da Sorte
- Santos para Marcar em Ambos os Tempos: Não - odd pagando 1.05 na Esportes da Sorte
- Resultado Exato: Cruzeiro 1:0 - odd pagando 4.86 na Esportes da Sorte
🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não: esta aposta é ideal se você espera que uma das equipes consiga um bom desempenho defensivo e a outra não consiga marcar. A odd de 1.59 para "Ambas as equipes marcam: Não" sugere que é mais provável que apenas um dos times, ou nenhum, balance as redes. Pela odd do jogo, é possível que o Cruzeiro vença e o Santos não marque.
🎯 Santos para Marcar em Ambos os Tempos: Não: essa é uma aposta de baixo risco, com uma odd de 1.05, mas pode ser uma boa escolha para complementar uma múltipla. A aposta "Santos para marcar em ambos os tempos: Não" significa que o Santos não vai marcar nos dois tempos da partida. A odd indica que essa é uma situação extremamente improvável de acontecer. Se você espera um jogo em que o Santos tenha dificuldades para marcar, essa é uma opção que reforça essa visão.
🎯 Resultado Exato: Cruzeiro 1:0: para quem busca uma odd mais alta com um bom potencial de retorno, apostar no resultado exato de 1:0 para o Cruzeiro é uma opção interessante. A odd de 4.86 reflete a probabilidade de um resultado apertado, com o Cruzeiro controlando o jogo e garantindo uma vitória simples. Isso se alinha com a aposta de "Menos de 2.5 Gols", que tem uma odd de 1.65.
Cruzeiro x Santos: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Cruzeiro x Santos: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Cruzeiro x Santos: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Cruzeiro x Santos: Palpite Responsável
🎯 O Cruzeiro x Santos promete ser um jogo com empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol. Basta lembrar que é entre dois times de tradição no futebol brasileiro.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares
