Cruzeiro x Bragantino Feminino: Palpite Odds Altas +8, Onde Assistir, Brasileirão

Confira os melhores palpites Cruzeiro x Bragantino Feminino para este confronto válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino.

A partida acontece neste domingo, 17 de agosto, às 10h30 (horário de Brasília), no Estádio Independência. As Cabulosas buscam uma vitória em casa para se manterem na parte de cima da tabela, enquanto as Bragantinas tentam somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

Neste artigo, você encontrará uma análise completa da partida, incluindo informações sobre o momento de cada equipe, estatísticas importantes e as melhores dicas de apostas. Acompanhe os melhores palpites e as odds altas selecionadas para o jogo de hoje, com base na performance recente de ambos os times no Brasileirão Feminino.

Cruzeiro x Bragantino Feminino Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Nossa análise para o jogo entre Cruzeiro e Bragantino aponta para uma partida com favoritismo claro do time da casa, mas com potencial para gols de ambos os lados. Apesar do Cruzeiro apresentar um melhor desempenho na temporada, o Bragantino possui um ataque que pode surpreender e causar problemas à defesa adversária. Por isso, nosso palpite do dia explora o mercado de gols, além da vitória da Raposa.

O Cruzeiro, jogando em casa e com o apoio de sua torcida, tem a missão de somar os três pontos. A equipe tem um ataque forte, com jogadoras como Byanca Brasil e Marília, que são as principais esperanças de gol. Já o Bragantino, que busca a recuperação, tem Paulina Gramaglia como sua principal arma ofensiva. Acreditamos em um jogo movimentado e com o Cruzeiro confirmando seu favoritismo.



🎯 Palpite: Vitória do Cruzeiro (F) - odd 1.38



🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols na partida - odd 1.78



🎯 Palpite: Cruzeiro vence e Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.10



🚀 Cruzeiro x Bragantino Feminino Palpite com odds altas



🔵 Palpite: Placar exato 2-1 para o Cruzeiro - odd 8.25



🟢 Palpite: Placar exato 1-1 - odd 8.50



🟡 Palpite: Placar exato 3-0 para o Cruzeiro - odd 8.75



Superpalpite: Placar Exato Cruzeiro x Bragantino Feminino



🔥 Placar exato 4-0 para o Cruzeiro - odd 16.00



Considerando a força do ataque do Cruzeiro e a fragilidade defensiva do Bragantino, um placar mais elástico para o time da casa é um palpite de alto risco, mas com grande potencial de retorno. O Cruzeiro, precisando de saldo de gols e jogando em casa, pode ir com tudo para o ataque desde o início.

💰 Palpites de Odds Baixas Cruzeiro x Bragantino

Aqui, indicamos mercados mais seguros e com maior probabilidade de acerto, ideais para apostadores que buscam uma menor exposição ao risco.



🔵 Vitória do Cruzeiro ou empate (Dupla Chance) - odd 1.08



🟢 Mais de 1.5 gols no jogo - odd 1.27



🟡 Empate no 1º tempo - odd 2.25



Informações do Jogo: Cruzeiro x Bragantino Feminino: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Cruzeiro x Bragantino - Brasileirão Feminino



📅 Data: 17/08/2025



⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Independência, Belo Horizonte



📺 Transmissão: SporTV 2



📺 Onde Assistir Cruzeiro x Bragantino Feminino

A partida entre Cruzeiro e Bragantino feminino será transmitida ao vivo pelo canal SporTV 2.

Além disso, é possível acompanhar o confronto por meio de plataformas de streaming de casas de apostas, que frequentemente oferecem transmissões de jogos do Campeonato Brasileiro Feminino. Para isso, basta fazer login na sua conta em plataformas como Bet365 e Superbet e ter um saldo mínimo ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas.

Como Cruzeiro e Bragantino Feminino Chegam Para o Confronto

O Cruzeiro chega para a partida buscando consolidar sua posição entre os times que disputam a ponta da tabela. Com uma campanha sólida, a equipe tem se mostrado forte em casa, onde conquistou a maioria de seus pontos na competição. O técnico do Cruzeiro tem à sua disposição um elenco talentoso e com peças ofensivas de destaque, como Byanca Brasil, que tem sido fundamental para o desempenho do time. Apesar da força no ataque, a defesa celeste tem demonstrado algumas falhas pontuais que podem ser exploradas por equipes mais organizadas. A expectativa é de que o Cruzeiro domine a posse de bola e pressione o Bragantino desde o início do jogo.

O Bragantino, por outro lado, vive um momento de maior dificuldade no Brasileirão Feminino. O time tem oscilado bastante, com resultados que o mantêm perigosamente perto da zona de rebaixamento. Apesar das dificuldades, a equipe mostrou em algumas partidas que tem potencial para surpreender, principalmente com transições rápidas e a presença de sua principal atacante, a argentina Paulina Gramaglia. No entanto, a defesa do time tem sido o ponto fraco, sofrendo um número considerável de gols na competição. O desafio do Bragantino será conter o ataque do Cruzeiro e ser eficaz nas raras oportunidades de contra-ataque.