Cruzeiro x Palmeiras Feminino: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Brasileirão, 31/08
Cruzeiro x Palmeiras Feminino: Confira palpites para o jogo deste dia 31/08 pelo Brasileirão. Descubra onde assistir, horário e as escalações oficiais.
Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 31/08, em partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2025.
O confronto promete agitar a última rodada do Brasileirão Feminino. A bola vai rolar às 10h30 (horário de Brasília) no Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte.
A partida terá transmissão do Canal GOAT.
As duas equipes chegam com objetivos distintos, mas ambas buscam a vitória.
Palpites de Cruzeiro x Palmeiras Feminino: Palpite para o Brasileirão
- 🎯 Vitória do Cruzeiro - odd 2.80
- 🎯 Ambos os times marcam - odd 1.95
- 🎯 Mais de 2.5 Gols no Jogo - odd 2.30
Para os palpites de Cruzeiro x Palmeiras Femininio, observamos a capacidade ofensiva de ambas as equipes. O momento atual dos times mostra um equilíbrio, com as duas equipes marcando gols em seus jogos recentes.
Palpites Alternativos Cruzeiro x Palmeiras Feminino
Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Acreditamos que a partida será movimentada, com chances de gols para os dois lados.
- 🎯 Cruzeiro ou Empate e Mais de 1.5 Gols - odd 2.10
- 🎯 Palmeiras Marca no 1º tempo - odd 2.05
- 🎯 Total de escanteios: Mais de 9.5 - odd 2.25
Super Palpite Cruzeiro x Palmeiras Feminino
🚀 Palmeiras vence e ambos marcam - odd 7.50 - odd 7.50
💰 Palpites de Odds Baixas Cruzeiro x Palmeiras Feminino
- 🔵 Cruzeiro - Empate anula aposta - odd 1.60
- 🟢 Dupla chance: Cruzeiro ou Empate - odd 1.55
- 🟡 Mais de 0.5 gols no primeiro tempo - odd 1.35
⚖️ Palpites de Odds Médias Cruzeiro x Palmeiras
- 🔵 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.80
- 🟢 Empate no Primeiro Tempo - odd 3.20
- 🟡 Artilheiro a qualquer momento: Byanca Brasil - odd 3.50
🚀 Palpites de Odds Altas Cruzeiro x Palmeiras Feminino
- 🔵 Placar Exato: Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras - odd 8.50
- 🟢 Ambos os times marcam no primeiro tempo - odd 6.00
- 🟡 Cruzeiro vence por 2 gols de diferença - odd 8.00
Cruzeiro x Palmeiras: Onde Assistir e Ficha do Jogo
- ⚽ Confronto: Cruzeiro x Palmeiras - Brasileiro Feminino 2025
- 📅 Data: 31/08/2025
- ⏰ Horário: 10:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Raimundo Sampaio, Belo Horizonte
- 📺 Transmissão: Canal GOAT
Como Cruzeiro e Palmeiras Chegam Para o Confronto
O Cruzeiro busca terminar o campeonato com uma vitória em casa, diante de sua torcida. A equipe tem se mostrado competitiva, mas precisa melhorar a consistência para subir na tabela.
O Palmeiras, por sua vez, quer garantir uma boa colocação no campeonato, buscando somar pontos importantes fora de casa.
Últimos Jogos do Cruzeiro Feminino
O Cruzeiro vem de uma sequência de resultados mistos. A equipe tem mostrado um bom desempenho ofensivo, mas precisa ajustar a defesa para evitar gols.
- ✅ Cruzeiro 3x1 RB Bragantino - Brasileiro Feminino
- ✅ Cruzeiro 2x1 Flamengo - Brasileiro Feminino
- 🟡 Cruzeiro 1x1 Atlético-MG - Brasileiro Feminino
- ❌ Corinthians 2x0 Cruzeiro - Brasileiro Feminino
- ✅ Cruzeiro 3x2 São Paulo - Brasileiro Feminino
Últimos Jogos do Palmeiras
O Palmeiras, por sua vez, busca manter o bom desempenho e garantir uma boa posição na tabela. A equipe tem se mostrado consistente, tanto no ataque quanto na defesa.
- ❌ Palmeiras 1x3 Cruzeiro - Brasileiro Feminino
- ✅ Palmeiras 3x2 Flamengo - Brasileiro Feminino
- ❌ Palmeiras 0x2 Corinthians - Brasileiro Feminino
- 🟡 Palmeiras 1x1 Santos - Brasileiro Feminino
- ✅ Palmeiras 2x1 Internacional - Brasileiro Feminino
Nossa Opinião para Cruzeiro x Palmeiras Feminino
Acreditamos em um jogo equilibrado, com chances para os dois lados. O Cruzeiro joga em casa, o que pode ser um fator importante.
No entanto, o Palmeiras tem um elenco forte e busca a vitória para subir na tabela. Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável.
Cruzeiro W x Palmeiras W: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Cruzeiro W x Palmeiras W: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Cruzeiro W x Palmeiras W: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Apostas são uma forma de entretenimento e devem ser encaradas como tal. É crucial lembrar que apostar envolve riscos e nunca se deve comprometer dinheiro destinado a contas pessoais. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
