Cruzeiro W
  • V
  • V
  • E
  • D
  • E
Brasileiro Women - Brazil
Estádio Raimundo Sampaio
Palmeiras W
  • D
  • V
  • D
  • E
  • V
Cruzeiro x Palmeiras Feminino: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Brasileirão, 31/08

Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Cruzeiro x Palmeiras Feminino: Confira palpites para o jogo deste dia 31/08 pelo Brasileirão. Descubra onde assistir, horário e as escalações oficiais.


Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 31/08, em partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. 


O confronto promete agitar a última rodada do Brasileirão Feminino. A bola vai rolar às 10h30 (horário de Brasília) no Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte.


A partida terá transmissão do Canal GOAT. 


As duas equipes chegam com objetivos distintos, mas ambas buscam a vitória.


Palpites de Cruzeiro x Palmeiras Feminino: Palpite para o Brasileirão 



  • 🎯 Vitória do Cruzeiro - odd 2.80

  • 🎯 Ambos os times marcam - odd 1.95

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols no Jogo - odd 2.30


Para os palpites de Cruzeiro x Palmeiras Femininio, observamos a capacidade ofensiva de ambas as equipes. O momento atual dos times mostra um equilíbrio, com as duas equipes marcando gols em seus jogos recentes. 


Palpites Alternativos Cruzeiro x Palmeiras Feminino


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Acreditamos que a partida será movimentada, com chances de gols para os dois lados.



  • 🎯 Cruzeiro ou Empate e Mais de 1.5 Gols - odd 2.10

  • 🎯 Palmeiras Marca no 1º tempo - odd 2.05

  • 🎯 Total de escanteios: Mais de 9.5 - odd 2.25


Super Palpite Cruzeiro x Palmeiras Feminino




  • 🚀 Palmeiras vence e ambos marcam - odd 7.50 - odd 7.50




💰 Palpites de Odds Baixas Cruzeiro x Palmeiras Feminino



  •  🔵 Cruzeiro - Empate anula aposta - odd 1.60

  • 🟢 Dupla chance: Cruzeiro ou Empate - odd 1.55

  • 🟡 Mais de 0.5 gols no primeiro tempo - odd 1.35


⚖️ Palpites de Odds Médias Cruzeiro x Palmeiras



  • 🔵 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.80

  • 🟢 Empate no Primeiro Tempo - odd 3.20

  • 🟡 Artilheiro a qualquer momento: Byanca Brasil - odd 3.50


🚀 Palpites de Odds Altas Cruzeiro x Palmeiras Feminino



  •  🔵 Placar Exato: Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras - odd 8.50

  • 🟢 Ambos os times marcam no primeiro tempo - odd 6.00

  • 🟡 Cruzeiro vence por 2 gols de diferença - odd 8.00


Cruzeiro x Palmeiras: Onde Assistir e Ficha do Jogo 



  • ⚽ Confronto: Cruzeiro x Palmeiras - Brasileiro Feminino 2025

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • ⏰ Horário: 10:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Raimundo Sampaio, Belo Horizonte

  • 📺 Transmissão: Canal GOAT


Como Cruzeiro  e Palmeiras Chegam Para o Confronto


O Cruzeiro busca terminar o campeonato com uma vitória em casa, diante de sua torcida. A equipe tem se mostrado competitiva, mas precisa melhorar a consistência para subir na tabela.


O Palmeiras, por sua vez, quer garantir uma boa colocação no campeonato, buscando somar pontos importantes fora de casa.


Últimos Jogos do Cruzeiro Feminino


O Cruzeiro vem de uma sequência de resultados mistos. A equipe tem mostrado um bom desempenho ofensivo, mas precisa ajustar a defesa para evitar gols.



  • ✅ Cruzeiro 3x1 RB Bragantino - Brasileiro Feminino 

  • ✅ Cruzeiro 2x1 Flamengo - Brasileiro Feminino

  • 🟡 Cruzeiro 1x1 Atlético-MG - Brasileiro Feminino

  • ❌ Corinthians 2x0 Cruzeiro - Brasileiro Feminino

  • ✅ Cruzeiro 3x2 São Paulo - Brasileiro Feminino 


Últimos Jogos do Palmeiras


O Palmeiras, por sua vez, busca manter o bom desempenho e garantir uma boa posição na tabela. A equipe tem se mostrado consistente, tanto no ataque quanto na defesa.



  • ❌ Palmeiras 1x3 Cruzeiro - Brasileiro Feminino

  • ✅ Palmeiras 3x2 Flamengo - Brasileiro Feminino

  • ❌ Palmeiras 0x2 Corinthians - Brasileiro Feminino

  • 🟡 Palmeiras 1x1 Santos - Brasileiro Feminino

  • ✅ Palmeiras 2x1 Internacional - Brasileiro Feminino


Nossa Opinião para Cruzeiro x Palmeiras Feminino


Acreditamos em um jogo equilibrado, com chances para os dois lados. O Cruzeiro joga em casa, o que pode ser um fator importante.


No entanto, o Palmeiras tem um elenco forte e busca a vitória para subir na tabela. Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável.

Cruzeiro W x Palmeiras W: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Cruzeiro W x Palmeiras W: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 Brasileiro Women
Palmeiras W
1 - 3
Cruzeiro W
2025 Brasileiro Women
Palmeiras W
0 - 1
Cruzeiro W
2024 Brasileiro Women
Palmeiras W
2 - 2
Cruzeiro W
2024 Brasileiro Women
Cruzeiro W
1 - 2
Palmeiras W
2024 Brasileiro Women
Cruzeiro W
1 - 2
Palmeiras W

