Cruzeiro x Palmeiras Feminino: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Brasileirão, 31/08

Cruzeiro x Palmeiras Feminino: Confira palpites para o jogo deste dia 31/08 pelo Brasileirão. Descubra onde assistir, horário e as escalações oficiais.

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 31/08, em partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2025.

O confronto promete agitar a última rodada do Brasileirão Feminino. A bola vai rolar às 10h30 (horário de Brasília) no Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte.

A partida terá transmissão do Canal GOAT.

As duas equipes chegam com objetivos distintos, mas ambas buscam a vitória.

Palpites de Cruzeiro x Palmeiras Feminino: Palpite para o Brasileirão



🎯 Vitória do Cruzeiro - odd 2.80



🎯 Ambos os times marcam - odd 1.95



🎯 Mais de 2.5 Gols no Jogo - odd 2.30



Para os palpites de Cruzeiro x Palmeiras Femininio, observamos a capacidade ofensiva de ambas as equipes. O momento atual dos times mostra um equilíbrio, com as duas equipes marcando gols em seus jogos recentes.

Palpites Alternativos Cruzeiro x Palmeiras Feminino

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Acreditamos que a partida será movimentada, com chances de gols para os dois lados.



🎯 Cruzeiro ou Empate e Mais de 1.5 Gols - odd 2.10



🎯 Palmeiras Marca no 1º tempo - odd 2.05



🎯 Total de escanteios: Mais de 9.5 - odd 2.25



Super Palpite Cruzeiro x Palmeiras Feminino





🚀 Palmeiras vence e ambos marcam - odd 7.50 - odd 7.50





💰 Palpites de Odds Baixas Cruzeiro x Palmeiras Feminino



🔵 Cruzeiro - Empate anula aposta - odd 1.60



🟢 Dupla chance: Cruzeiro ou Empate - odd 1.55



🟡 Mais de 0.5 gols no primeiro tempo - odd 1.35



⚖️ Palpites de Odds Médias Cruzeiro x Palmeiras



🔵 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.80



🟢 Empate no Primeiro Tempo - odd 3.20



🟡 Artilheiro a qualquer momento: Byanca Brasil - odd 3.50



🚀 Palpites de Odds Altas Cruzeiro x Palmeiras Feminino



🔵 Placar Exato: Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras - odd 8.50



🟢 Ambos os times marcam no primeiro tempo - odd 6.00



🟡 Cruzeiro vence por 2 gols de diferença - odd 8.00



Cruzeiro x Palmeiras: Onde Assistir e Ficha do Jogo



⚽ Confronto: Cruzeiro x Palmeiras - Brasileiro Feminino 2025



📅 Data: 31/08/2025



⏰ Horário: 10:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Raimundo Sampaio, Belo Horizonte



📺 Transmissão: Canal GOAT



Como Cruzeiro e Palmeiras Chegam Para o Confronto

O Cruzeiro busca terminar o campeonato com uma vitória em casa, diante de sua torcida. A equipe tem se mostrado competitiva, mas precisa melhorar a consistência para subir na tabela.

O Palmeiras, por sua vez, quer garantir uma boa colocação no campeonato, buscando somar pontos importantes fora de casa.

Últimos Jogos do Cruzeiro Feminino

O Cruzeiro vem de uma sequência de resultados mistos. A equipe tem mostrado um bom desempenho ofensivo, mas precisa ajustar a defesa para evitar gols.



✅ Cruzeiro 3x1 RB Bragantino - Brasileiro Feminino



✅ Cruzeiro 2x1 Flamengo - Brasileiro Feminino



🟡 Cruzeiro 1x1 Atlético-MG - Brasileiro Feminino



❌ Corinthians 2x0 Cruzeiro - Brasileiro Feminino



✅ Cruzeiro 3x2 São Paulo - Brasileiro Feminino



Últimos Jogos do Palmeiras

O Palmeiras, por sua vez, busca manter o bom desempenho e garantir uma boa posição na tabela. A equipe tem se mostrado consistente, tanto no ataque quanto na defesa.



❌ Palmeiras 1x3 Cruzeiro - Brasileiro Feminino



✅ Palmeiras 3x2 Flamengo - Brasileiro Feminino



❌ Palmeiras 0x2 Corinthians - Brasileiro Feminino



🟡 Palmeiras 1x1 Santos - Brasileiro Feminino



✅ Palmeiras 2x1 Internacional - Brasileiro Feminino



Nossa Opinião para Cruzeiro x Palmeiras Feminino

Acreditamos em um jogo equilibrado, com chances para os dois lados. O Cruzeiro joga em casa, o que pode ser um fator importante.

No entanto, o Palmeiras tem um elenco forte e busca a vitória para subir na tabela. Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável.