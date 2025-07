Cruzeiro x Juventude: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Brasileirão 2025 (20/07)

Cruzeiro e Juventude se enfrentam neste domingo, 20/07, em partida válida pela 15.ª rodada do Brasileirão 2025. O apito inicial está marcado para às 16h00 no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão do Premiere.

Líder isolado da Série A, o Cruzeiro vive um grande momento com 30 pontos conquistados e quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Do outro lado, o Juventude ocupa a 18ª posição, soma apenas 11 pontos e tem uma das defesas mais vazadas da competição.

Confira nosso palpite de Cruzeiro x Juventude, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Cruzeiro x Juventude Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Resultado Final: Cruzeiro - odd pagando 1.28 na Esportes da Sorte



Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.95 na Bet365



Palpite 3 - Resultado Correto: 2x0 Cruzeiro - odd pagando 7.50 na Superbet



Para as apostas em Cruzeiro x Juventude, sugerimos esses três palpites com base nos dados das equipes no Brasileirão 2025. Como você vai ver a seguir, o momento das equipes é bem diferente.

Resultado Final - odd pagando 1.28

Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o Cruzeiro vem apresentando regularidade e ocupa a liderança da Série A com sobras. Jogando em casa, a equipe tem aproveitamento excelente.



O Cruzeiro venceu 11 de 16 jogos como mandante contra o Juventude na história.



O Juventude, por outro lado, venceu apenas 7 partidas em 27 confrontos diretos.



Total de Gols - Menos de 2.5 - odd pagando 1.95

Apesar do favoritismo da Raposa, não esperamos um jogo tão aberto. O Juventude deve se fechar mais atrás, tentando segurar a pressão. Esse cenário costuma resultar em placares mais modestos.



O Cruzeiro tem média de 1,33 gol por jogo na temporada.



O Juventude marca apenas 0,67 gol por partida e sofre em criar chances.



Resultado Correto: 2x0 Cruzeiro - odd pagando 7.50

Se considerarmos a força do Cruzeiro como mandante e a fragilidade do Juventude, esse placar faz sentido. Um jogo sob controle da Raposa, mas sem goleada.



O placar de 2x0 já ocorreu em outros três jogos entre as equipes no Mineirão.



O Juventude perdeu sem marcar em três dos últimos cinco jogos.