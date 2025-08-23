- V
Cruzeiro x Internacional: Palpite, Odds +5, e Onde Assistir Brasileirão (23/08)
Confira palpite para Cruzeiro e Internacional, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Cruzeiro e Internacional se enfrentam neste sábado, 23 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio do Mineirão, e terá transmissão exclusiva do Prime Video.
O Cruzeiro é o 3º colocado e busca se manter no G4, enquanto o Internacional, 12º, tenta se aproximar do topo da tabela. O confronto promete ser um teste de força para as duas equipes.
Palpite para Cruzeiro x Internacional
- ⚽ 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 3.30 na Superbet
- ⚽ Total chutes a gol - Kaio Jorge - Mais de 2.5 - Odd de 2.45 na Stake
- ⚽ Cruzeiro para não sofrer gols - Sim - Odd de 2.04 na Esportes da Sorte
1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5
O Cruzeiro tem um ataque muito eficiente, com média de 1.6 gols marcados por jogo, e jogará em casa. O Internacional, por sua vez, tem uma defesa mais vulnerável, sofrendo 1.4 gols por partida. O confronto tende a ser aberto, com o Cruzeiro pressionando desde o início, e o Internacional buscando o contra-ataque.
As estatísticas de chutes a gol de ambas as equipes são altas, o que torna a aposta em mais de 1.5 gols no primeiro tempo uma opção interessante, com uma odd elevada.
Total de chutes a gol - Kaio Jorge - Mais de 2.5
Kaio Jorge é o principal atacante do Cruzeiro e o jogador com maior número de chutes a gol. A equipe mineira tem uma média de 4.7 chutes no gol por partida, e Kaio Jorge é o responsável pela maioria dessas finalizações. Jogando em casa contra uma defesa que tem sofrido gols, o atacante deve ter muitas oportunidades de chutar a gol e superar a linha de 2.5.
Cruzeiro para não sofrer gols - Sim
O Cruzeiro tem a segunda melhor defesa do campeonato, sofrendo apenas 0.7 gols por jogo. Jogando em casa, a equipe se torna ainda mais forte defensivamente. O Internacional, apesar de ter um ataque razoável, terá grandes dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Cruzeiro. A aposta de que o Cruzeiro não sofrerá gols é bastante sólida, considerando as estatísticas de ambas as equipes.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Cruzeiro x Internacional - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 23/08/2025
- 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Mineirão, Belo Horizonte
- 📺 Onde Assistir: Prime Video
Palpite Alternativo Cruzeiro x Internacional
- 🎯 Cruzeiro vence e Total de Gols - Abaixo de 3.5 - Odd de 2.00 na Novibet
- 🎯 Ambos os Times Marcam: Não - Odd de 1.80 na Superbet
- 🎯 Handicap Asiático Cruzeiro -0.5 - Odd de 1.70 na Stake
Palpite Odds Altas Cruzeiro x Internacional
- 🚀 Resultado Correto - 2x0 para o Cruzeiro - Odd de 6.42 na Esportes da Sorte
- 🚀 Marcar a qualquer momento - Matheus Pereira - Odd de 4.50 na Novibet
- 🚀 Total de chutes na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.20 na Superbet
Quem vai ganhar Cruzeiro x Internacional
Com base nas odds das casas de aposta, o Cruzeiro é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.70 a 1.80. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.40 e 3.60. Já uma vitória do Internacional é considerada a menos provável, com odds acima de 5.00
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Cruzeiro x Internacional:
- Vitória Cruzeiro - Odd de 1.76 na Novibet
- Empate - 3.45 na Novibet
- Vitória Internacional - 5.25 na Novibet
Histórico entre Cruzeiro x Internacional
O histórico de confrontos diretos entre Cruzeiro e Internacional mostra uma leve vantagem para o time gaúcho. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Internacional venceu duas vezes, o Cruzeiro venceu uma e houve dois empates.
Últimos 5 jogos do Cruzeiro
- 🟡 Mirassol 1-1 Cruzeiro
- ❌ Cruzeiro 1-2 Santos
- ✅ CRB 0-2 Cruzeiro
- ✅ Botafogo 0-2 Cruzeiro
- 🟡 Cruzeiro 0-0 CRB
Últimos 5 jogos do Internacional
- ❌ Internacional 0-2 Flamengo
- ❌ Internacional 1-3 Flamengo
- ❌ Flamengo 1-0 Internacional
- ✅ RB Bragantino 1-3 Internacional
- 🟡 Fluminense 1-1 Internacional
Cruzeiro x Internacional: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Cruzeiro x Internacional: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Cruzeiro x Internacional: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
