Cruzeiro x Internacional: Palpite, Odds +5, e Onde Assistir Brasileirão (23/08)

Confira palpite para Cruzeiro e Internacional, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Cruzeiro e Internacional se enfrentam neste sábado, 23 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio do Mineirão, e terá transmissão exclusiva do Prime Video.

O Cruzeiro é o 3º colocado e busca se manter no G4, enquanto o Internacional, 12º, tenta se aproximar do topo da tabela. O confronto promete ser um teste de força para as duas equipes.

Palpite para Cruzeiro x Internacional



⚽ 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 3.30 na Superbet



⚽ Total chutes a gol - Kaio Jorge - Mais de 2.5 - Odd de 2.45 na Stake



⚽ Cruzeiro para não sofrer gols - Sim - Odd de 2.04 na Esportes da Sorte



1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5

O Cruzeiro tem um ataque muito eficiente, com média de 1.6 gols marcados por jogo, e jogará em casa. O Internacional, por sua vez, tem uma defesa mais vulnerável, sofrendo 1.4 gols por partida. O confronto tende a ser aberto, com o Cruzeiro pressionando desde o início, e o Internacional buscando o contra-ataque.

As estatísticas de chutes a gol de ambas as equipes são altas, o que torna a aposta em mais de 1.5 gols no primeiro tempo uma opção interessante, com uma odd elevada.

Total de chutes a gol - Kaio Jorge - Mais de 2.5

Kaio Jorge é o principal atacante do Cruzeiro e o jogador com maior número de chutes a gol. A equipe mineira tem uma média de 4.7 chutes no gol por partida, e Kaio Jorge é o responsável pela maioria dessas finalizações. Jogando em casa contra uma defesa que tem sofrido gols, o atacante deve ter muitas oportunidades de chutar a gol e superar a linha de 2.5.

Cruzeiro para não sofrer gols - Sim

O Cruzeiro tem a segunda melhor defesa do campeonato, sofrendo apenas 0.7 gols por jogo. Jogando em casa, a equipe se torna ainda mais forte defensivamente. O Internacional, apesar de ter um ataque razoável, terá grandes dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Cruzeiro. A aposta de que o Cruzeiro não sofrerá gols é bastante sólida, considerando as estatísticas de ambas as equipes.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Cruzeiro x Internacional - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 23/08/2025



🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Mineirão, Belo Horizonte



📺 Onde Assistir: Prime Video



Palpite Alternativo Cruzeiro x Internacional



🎯 Cruzeiro vence e Total de Gols - Abaixo de 3.5 - Odd de 2.00 na Novibet



🎯 Ambos os Times Marcam: Não - Odd de 1.80 na Superbet



🎯 Handicap Asiático Cruzeiro -0.5 - Odd de 1.70 na Stake



Palpite Odds Altas Cruzeiro x Internacional



🚀 Resultado Correto - 2x0 para o Cruzeiro - Odd de 6.42 na Esportes da Sorte



🚀 Marcar a qualquer momento - Matheus Pereira - Odd de 4.50 na Novibet



🚀 Total de chutes na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.20 na Superbet



Quem vai ganhar Cruzeiro x Internacional

Com base nas odds das casas de aposta, o Cruzeiro é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.70 a 1.80. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.40 e 3.60. Já uma vitória do Internacional é considerada a menos provável, com odds acima de 5.00

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Cruzeiro x Internacional:



Vitória Cruzeiro - Odd de 1.76 na Novibet



Empate - 3.45 na Novibet



Vitória Internacional - 5.25 na Novibet



Histórico entre Cruzeiro x Internacional

O histórico de confrontos diretos entre Cruzeiro e Internacional mostra uma leve vantagem para o time gaúcho. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Internacional venceu duas vezes, o Cruzeiro venceu uma e houve dois empates.

Últimos 5 jogos do Cruzeiro



🟡 Mirassol 1-1 Cruzeiro



❌ Cruzeiro 1-2 Santos



✅ CRB 0-2 Cruzeiro



✅ Botafogo 0-2 Cruzeiro



🟡 Cruzeiro 0-0 CRB



Últimos 5 jogos do Internacional