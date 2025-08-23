Assine UOL
Cruzeiro
  • V
  • D
  • V
  • V
  • E
Serie A - Brazil
Estádio Governador Magalhães Pinto
Internacional
  • D
  • D
  • D
  • V
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.75
x
3.5
2
5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.82
x
3.46
2
4.96
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.81
x
3.35
2
4.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.78
x
3.5
2
5.1
Apostar agora
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 13:01

Cruzeiro x Internacional: Palpite, Odds +5, e Onde Assistir Brasileirão (23/08)

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Cruzeiro e Internacional, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Cruzeiro e Internacional se enfrentam neste sábado, 23 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio do Mineirão, e terá transmissão exclusiva do Prime Video.


O Cruzeiro é o 3º colocado e busca se manter no G4, enquanto o Internacional, 12º, tenta se aproximar do topo da tabela. O confronto promete ser um teste de força para as duas equipes. 


Palpite para Cruzeiro x Internacional



  • ⚽ 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 3.30 na Superbet

  • ⚽ Total chutes a gol - Kaio Jorge - Mais de 2.5 - Odd de 2.45 na Stake

  • ⚽ Cruzeiro para não sofrer gols - Sim - Odd de 2.04 na Esportes da Sorte


1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5


O Cruzeiro tem um ataque muito eficiente, com média de 1.6 gols marcados por jogo, e jogará em casa. O Internacional, por sua vez, tem uma defesa mais vulnerável, sofrendo 1.4 gols por partida. O confronto tende a ser aberto, com o Cruzeiro pressionando desde o início, e o Internacional buscando o contra-ataque.


As estatísticas de chutes a gol de ambas as equipes são altas, o que torna a aposta em mais de 1.5 gols no primeiro tempo uma opção interessante, com uma odd elevada.


Total de chutes a gol - Kaio Jorge - Mais de 2.5


Kaio Jorge é o principal atacante do Cruzeiro e o jogador com maior número de chutes a gol. A equipe mineira tem uma média de 4.7 chutes no gol por partida, e Kaio Jorge é o responsável pela maioria dessas finalizações. Jogando em casa contra uma defesa que tem sofrido gols, o atacante deve ter muitas oportunidades de chutar a gol e superar a linha de 2.5.


Cruzeiro para não sofrer gols - Sim


O Cruzeiro tem a segunda melhor defesa do campeonato, sofrendo apenas 0.7 gols por jogo. Jogando em casa, a equipe se torna ainda mais forte defensivamente. O Internacional, apesar de ter um ataque razoável, terá grandes dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Cruzeiro. A aposta de que o Cruzeiro não sofrerá gols é bastante sólida, considerando as estatísticas de ambas as equipes.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Cruzeiro x Internacional - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 23/08/2025

  • 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Mineirão, Belo Horizonte

  • 📺 Onde Assistir: Prime Video


Palpite Alternativo Cruzeiro x Internacional



  • 🎯 Cruzeiro vence e Total de Gols - Abaixo de 3.5 - Odd de 2.00 na Novibet

  • 🎯 Ambos os Times Marcam: Não - Odd de 1.80 na Superbet

  • 🎯 Handicap Asiático Cruzeiro -0.5 - Odd de 1.70 na Stake


Palpite Odds Altas Cruzeiro x Internacional



  • 🚀 Resultado Correto - 2x0 para o Cruzeiro - Odd de 6.42 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Marcar a qualquer momento - Matheus Pereira - Odd de 4.50 na Novibet

  • 🚀 Total de chutes na trave - Mais de 1.5 - Odd de 6.20 na Superbet


Quem vai ganhar Cruzeiro x Internacional


Com base nas odds das casas de aposta, o Cruzeiro é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.70 a 1.80. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.40 e 3.60. Já uma vitória do Internacional é considerada a menos provável, com odds acima de 5.00


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Cruzeiro x Internacional:



  • Vitória Cruzeiro - Odd de 1.76 na Novibet

  • Empate - 3.45 na Novibet

  • Vitória Internacional - 5.25 na Novibet


Histórico entre Cruzeiro x Internacional


O histórico de confrontos diretos entre Cruzeiro e Internacional mostra uma leve vantagem para o time gaúcho. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Internacional venceu duas vezes, o Cruzeiro venceu uma e houve dois empates.


Últimos 5 jogos do Cruzeiro



  • 🟡 Mirassol 1-1 Cruzeiro

  • ❌ Cruzeiro 1-2 Santos

  • ✅ CRB 0-2 Cruzeiro

  • ✅ Botafogo 0-2 Cruzeiro

  • 🟡 Cruzeiro 0-0 CRB


Últimos 5 jogos do Internacional



  • ❌ Internacional 0-2 Flamengo

  • ❌ Internacional 1-3 Flamengo

  • ❌ Flamengo 1-0 Internacional

  • ✅ RB Bragantino 1-3 Internacional

  • 🟡 Fluminense 1-1 Internacional

Ver mais Ver menos

Cruzeiro x Internacional: Palpite do Dia

Cruzeiro Vence
Superbet logo
1.78
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Utrecht - Excelsior
1
1.41
Zaragoza - FC Andorra
1
1.92
Heart Of Midlothian - Motherwell
1
1.68
Múltipla
4.55
x
Aposta
20
=
Ganhos
90.96
Apostar agora

Cruzeiro x Internacional: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Cruzeiro x Internacional: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2025 Serie A
Internacional
3 - 0
Cruzeiro
2024 Serie A
Cruzeiro
0 - 0
Internacional
2024 Serie A
Internacional
1 - 0
Cruzeiro
2023 Serie A
Cruzeiro
1 - 2
Internacional
2023 Serie A
Internacional
0 - 0
Cruzeiro

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Cruzeiro
Empate
Internacional

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Eintracht Frankfurt
  • V
  • D
  • E
  • V
  • V
-
Werder Bremen
  • D
  • D
  • E
  • V
  • V

Eintracht Frankfurt Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Rosario Central
  • V
  • E
  • E
  • V
  • E
-
Newells Old Boys
  • E
  • V
  • E
  • E
  • D

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Barra
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Ceilândia
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V

Ceilândia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
DC United
  • E
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Inter Miami
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V

Inter Miami Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Osasuna
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D
-
Valencia
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Atalanta
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Pisa
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V

Atalanta Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Monterrey
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Necaxa
  • D
  • E
  • D
  • D
  • V

Monterrey Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Antwerp
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V
-
KV Mechelen
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

Antwerp Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte