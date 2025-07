Cruzeiro x Grêmio: Palpite, Onde Assistir - Brasileirão 2025 (13/07)

O confronto entre Cruzeiro e Grêmio é válido pela 13ª rodada do Brasileirão e marca o retorno da temporada para os dois times após a pausa para o Mundial de Clubes. Os dois clubes vivem momentos opostos na competição: o Cruzeiro é vice-líder com 24 pontos e briga diretamente pela ponta da tabela, enquanto o Grêmio ocupa o meio da classificação, com 16 pontos, ainda tentando emplacar uma sequência consistente sob o comando de Mano Menezes.

O Cruzeiro vem de uma sequência sólida no Mineirão, sustentando uma defesa eficiente e um ataque liderado por Kaio Jorge, um dos artilheiros do campeonato. Já o Grêmio tem oscilado bastante e ainda sofre com desfalques importantes no setor de meio-campo. Esse cenário tende a influenciar diretamente os mercados de gols, handicap e desempenho por tempo.

Cruzeiro x Grêmio: Melhores Palpites da Série A

🔥 Palpite 1: Vitória do Cruzeiro – odd 1.69

Vitória do Cruzeiro – odd 1.69 🔥 Palpite 2: Menos de 2.5 gols – odd 1.61

Menos de 2.5 gols – odd 1.61 🔥 Palpite 3: Ambos os times marcam – Não – odd 1.63

Ambos os times marcam – Não – odd 1.63 🔥 Palpite 4: Cruzeiro vence e não sofre gols – odd 2.44

Cruzeiro vence e não sofre gols – odd 2.44 🔥 Palpite 5: Resultado ao intervalo: Cruzeiro – odd 2.44

Resultado ao intervalo: Cruzeiro – odd 2.44 🔥 Palpite 6: Grêmio menos de 0.5 gols – odd 1.98

ℹ️ As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento nas casas de apostas.

Palpite 1 – Vitória do Cruzeiro – odd 1.69

Jogando no Mineirão, o Cruzeiro venceu 4 dos últimos 5 jogos e mostrou solidez contra adversários diretos. A equipe vive um dos melhores momentos da temporada e deve aproveitar o fator casa diante de um Grêmio irregular e desfalcado.