Cruzeiro x Ceará: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie A - 27/07

Cruzeiro (líder da Série A) recebe o Ceará (12º colocado) neste domingo, 27 de julho, às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Mineirão. A partida terá transmissão no Premiere.

Confira nosso palpite para Cruzeiro x Ceará, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Palpites Cruzeiro x Ceará – Série A 2025



Palpite 1: Ambas Marcam: Não – Odd @1.52 na Novibet

Palpite 2: Cruzeiro Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 1.78 na Esportes da Sorte

Palpite 3: Total de chutes a gol - Gabriel Barbosa - Mais de 1.5 - Odd de 2.80 na Stake



Palpite 1: Ambas Marcam: Não

O Cruzeiro vem apresentando um sistema defensivo sólido, especialmente quando joga no Mineirão. A equipe não sofreu gols em quatro dos últimos cinco jogos em casa, mesmo diante de adversários com ataque mais qualificado que o do Ceará.

O time cearense, por sua vez, tem encontrado dificuldades para marcar fora de casa. Nas últimas cinco partidas como visitante, ficou em branco em três delas, o que reforça a leitura de que pode passar mais uma vez sem balançar as redes. Com um mando de campo forte e uma defesa bem ajustada, a tendência é de que só um lado marque neste jogo.

Palpite 2: Cruzeiro Total de Gols - Mais de 1.5

A fase ofensiva do Cruzeiro tem sido positiva, principalmente diante da torcida. A equipe marcou dois ou mais gols em quatro dos últimos cinco jogos como mandante, mostrando bom entrosamento no ataque e aproveitamento elevado nas finalizações.

O Ceará, por outro lado, tem fragilidades defensivas fora de casa e sofreu nove gols nos últimos quatro jogos como visitante, o que aumenta ainda mais o valor dessa linha. Se mantiver o ritmo ofensivo recente, o Cruzeiro tem totais condições de repetir a dose.

Palpite 3: Total de chutes a gol - Gabriel Barbosa - Mais de 1.5

Gabriel Barbosa tem se posicionado como principal finalizador da equipe celeste nas últimas rodadas. Nos três últimos jogos em que foi titular, ele finalizou ao menos duas vezes no alvo em dois deles, demonstrando boa movimentação dentro da área e presença constante nas jogadas de ataque.

Diante de uma defesa que cede muitos espaços na intermediária, como é o caso do Ceará, Gabriel deve ter oportunidade para finalizar com frequência, especialmente se o Cruzeiro pressionar desde o início. A odd alta reflete o risco, mas o cenário técnico favorece esse palpite com ótimo potencial de retorno.

Odds atualizadas: quem ganha?

As principais casas apontam o Cruzeiro como favorito, a equipe mineira tem 64% de probabilidade de vencer. E isso se reflete nas odds para o Resultado Final da partida, confira a seguir:



Vitória do Cruzeiro - Odd de 1.49 na Superbet



Empate - Odd de 4.10 na Superbet



Vitória do Ceará - Odd de 7.30 na Superbet



Essas possibilidades são calculadas com base nas odds pagas pelas casas de apostas.

Últimas notícias do Cruzeiro

O Cruzeiro chega embalado, com sequência invicta e liderança confortável. Mostra solidez defensiva (média de apenas 0.6 gol sofrido por partida) e eficácia ofensiva em casa.

Últimos 5 jogos – Cruzeiro



⚪ Corinthians 0x0 Cruzeiro



✅ Cruzeiro 4x0 Juventude



✅ Fluminense 0x2 Cruzeiro



✅ Cruzeiro 4x1 Grêmio



⚪ Vitória 0x0 Cruzeiro



Últimas notícias do Ceará

Já o Ceará vem de uma sequência ruim, a equipe sofreu três derrotas seguidas, antes, venceu o clássico contra o Fortaleza. O time tem média de 1.0 gol sofrido por jogo, pouco volume ofensivo e atuações fracas fora de casa.

Últimos 5 jogos – Ceará



❌ Ceará 0x2 Mirassol



❌ Internacional 1x0 Ceará



❌ Ceará 0x1 Corinthians



✅ Fortaleza 0x1 Ceará



⚪ Sport 0x0 Ceará



Últimos 5 confrontos entre Cruzeiro x Ceará



25/09/2019 – Ceará 0x0 Cruzeiro



01/05/2019 – Cruzeiro 1x0 Ceará



24/10/2018 – Cruzeiro 0x2 Ceará



03/06/2018 – Ceará 0x1 Cruzeiro



27/11/2011 – Ceará 2x2 Cruzeiro



Estatísticas de Cruzeiro x Ceará no Brasileirão 2025



Cruzeiro média de gols sofridos por jogo: 0.6



Ceará média de gols sofridos por jogo: 1.0



Cruzeiro média de chutes certos no gol: 4.9



Ceará média de chutes certos no gol: 3.9



Cruzeiro média de escanteios por jogo: 5.4



Ceará média de escanteios por jogo: 5.4



Cartões por jogo (Amarelos / Vermelhos): Cruzeiro 2.3 / 0.1; Ceará 2.3 / 0.1



Onde Assistir Cruzeiro x Ceará ao Vivo?

A partida será transmitida pelo Premiere, às 16h (horário de Brasília), direto do Mineirão.

Resumo da partida:



⚽ Jogo: Cruzeiro x Ceará – 17ª rodada Brasileirão



🗓️ Data: 27/07/2025



⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Mineirão



📺 Transmissão: Premiere



Aposte com responsabilidade. Saiba mais sobre Jogo Responsável).