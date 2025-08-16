Cruz Azul x Santos Laguna: Palpite, Odds e Onde Assistir Campeonato Mexicano (16/08)

Confira palpite para Cruz Azul x Santos Laguna, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Cruz Azul e Santos Laguna se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Mexicano neste sábado, dia 16 de agosto, às 22h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Universitario. Cruz Azul x Santos Laguna terá transmissão com vídeo ao vivo e de graça da Superbet.

Palpites de Cruz Azul x Santos Laguna: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga MX, Apertura 2025, analisamos o desempenho de Cruz Azul e Santos Laguna para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols marcados e sofridos, e escanteios, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.



⚽ Resultado Final: Cruz Azul - Odd de 1.26 na Superbet



⚽ Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 2.53 na Esportes da Sorte



⚽ Ambas as Equipes Marcam - Não - Odd de 1.86 na Betnacional



Palpites Alternativos Cruz Azul x Santos Laguna

Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Cruz Azul x Santos Laguna. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o grande volume ofensivo do Cruz Azul e a tendência de jogos com gols para ambos os lados, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.



⚽ 1º Tempo - 1X2 - Cruz Azul - Odd de 1.62 na Superbet



⚽ Total de cartões - Mais de 4.5 - Odd de 2.04 na Novibet



⚽ Total de escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 2.08 na Stake



Palpites de Odds Baixas Cruz Azul x Santos Laguna



⚽ Dupla Chance: Cruz Azul ou Empate - Odd de 1.15 na Superbet



⚽ Cruz Azul marca a qualquer momento - Odd de 1.15 na Esportes da Sorte



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.25 na Novibet



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Liga MX para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias Cruz Azul x Santos Laguna



⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Cruz Azul/Cruz Azul - Odd de 2.50 na Betnacional



⚽ Cruz Azul vence e Ambos Marcam: Não - Odd de 2.50 na Novibet



⚽ Cruz Azul vence por 2 gols de diferença - Odd de 3.50 na Superbet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas Cruz Azul x Santos Laguna



⚽ Placar Exato: 2x0 para o Cruz Azul - Odd de 6.34 na Esportes da Sorte



⚽ Total chutes a gol - Bruno Amione - Mais de 0.5 - Odd de 6.25 na Stake



⚽ O que vai acontecer primeiro no jogo - Tiro de meta - Odd de 11.00 na Novibet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima de 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: Cruz Azul x Santos Laguna: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Cruz Azul x Santos Laguna - Campeonato Mexicano (Liga MX, Apertura)

Data: 16/08/2025

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Universitario, Cidade do México (México)

Transmissão: Superbet



Como assistir Cruz Azul x Santos Laguna

É possível assistir jogos ao vivo e de graça através da plataforma Superbet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Como Cruz Azul e Santos Laguna Chegam Para o Confronto

O Cruz Azul chega para esta partida com uma média de 2.3 gols marcados e 1.3 gols sofridos na competição. Ofensivamente, a equipe registrou uma média de 6.8 chutes no gol e 7.8 chutes fora do gol, indicando um volume ofensivo impressionante. A média de 8.3 escanteios sugere que o time busca o ataque com frequência. Jogando em casa, o Cruz Azul buscará a vitória para se consolidar na parte de cima da tabela.

O Santos Laguna, por sua vez, tem uma defesa com uma média de 1.3 gols sofridos por jogo. No ataque, a equipe registrou uma média de 1.5 gols marcados e 2.3 chutes no gol, o que indica um volume ofensivo menor que o do adversário. A média de 2.5 escanteios também sugere que a equipe é menos propensa a pressionar o adversário. O Santos Laguna terá o desafio de jogar fora de casa e precisará de uma atuação muito sólida para surpreender o Cruz Azul.