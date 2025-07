Cruz Azul x Mazatlán FC: Palpite, Onde Assistir e Escalações - Liga MX - 13/07

Cruz Azul x Mazatlán FC: confira os palpites para o jogo que ocorre no estádio Olímpico Universitario, na Cidade do México, no domingo, 13/07, às 00h05 (horário de Brasília), pela rodada inicial do Apertura da Liga MX.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Cruz Azul x Mazatlán FC: Palpites – Liga MX



Palpite 1 – Resultado Final: Cruz Azul vence



Palpite 2 – Over 1,5 gols



Palpite 3 – Ambas as equipes marcam (BTTS)



Palpite 1 – Resultado Final: Cruz Azul vence

Cruz Azul venceu 5 dos 11 confrontos diretos, Mazatlán somou somente 2 vitórias; há domínio leve da equipe da casa no histórico recente. Além disso, chegou embalado da pré‑temporada, incluindo título na CONCACAF Champions Cup 2025.

Palpite 2 – Over 1,5 gols

Em 81% dos confrontos diretos houve ao menos dois gols, e 67% dos jogos em casa do Cruz Azul terminaram com Over 2,5. Favorável para ao menos dois gols no total.

Palpite 3 – Ambas as equipes marcam (BTTS)

Média de 2,73 gols por partida entre eles, com presença de ambos marcando em quase metade dos duelos, sendo um cenário que favorece BTTS.

Cruz Azul x Mazatlán FC – Onde Assistir

Cruz Azul x Mazatlán FC se enfrentam no domingo, 13/07, às 00h05 (horário de Brasília), no estádio Olímpico Universitario, Cidade do México.

Transmissão: Canal 5 (TV aberta), TUDN e VIX Premium (streaming). É possível que o jogo seja transmitido pela casa de aposta Superbet.