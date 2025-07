Cruz Azul x León: Palpite, Onde Assistir - Liga Mexicana - 27/07

Cruz Azul x León: Confira os palpites para o jogo deste sábado, dia 26 de julho, às 22h (horário de Brasília), válido pela 3ª rodada da Liga MX. Saiba onde assistir ao vivo Cruz Azul x León: e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Cruz Azul x León pela Liga MX



📅 Data: 26 de julho de 2025



🕒 Horário: 22h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estadio Olímpico Universitario



Cruz Azul x León: Palpite - Liga MX



Palpite 1: León Total de Gols - Mais de 0.5 - Odd de 1.67 na Novibet

Palpite 2: Cruz Azul Total de Gols - Menos de 1.5 - Odd de 2.04 na Esportes da Sorte

Palpite 3: Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 1.88 na Stake



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpite 1: Club León – Mais de 0.5 gols

O Club León tem mantido regularidade ofensiva: marcou ao menos um gol em 12 das últimas 15 partidas. Mesmo atuando fora de casa, a equipe demonstra força no ataque e tem boas chances de balançar as redes contra um Cruz Azul que costuma ceder espaços.

Palpite 2: Cruz Azul Total de Gols – Menos de 1.5

O Cruz Azul marcou menos de 1.5 gols em 6 dos últimos 10 jogos como mandante. Apesar de jogar em casa, o time não tem sido tão eficiente no setor ofensivo, o que torna essa linha interessante, principalmente contra um adversário competitivo como o León.

Palpite 3: Total de Gols – Mais de 2.5

Seis dos últimos 10 jogos do Cruz Azul em casa terminaram com 3 ou mais gols, o que mostra uma tendência de partidas abertas e com boas oportunidades para os dois lados. Com o León também contribuindo ofensivamente, a expectativa é de um confronto movimentado.

Cruz Azul x León Quem vence

Jogando em casa, o Cruz Azul busca a primeira vitória na competição, com 61% de probabilidade. As odds para o confronto são:



Vitória do Cruz Azul - Odd de 2.00 na Superbet



Empate - Odd de 3.05 na Superbet



Vitória do León - Odd de 4.00 na Superbet



Cruz Azul x León: Onde Assistir

É possível acompanhar a partida com vídeo através da plataforma Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro na Novibet, basta concluir e verificar a sua conta na Novibet para assistir a partida.

Jogo Responsável

Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.