Croácia x Montenegro: Palpite, Odds +15, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 08/09
Croácia x Montenegro: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
O confronto Croácia e Montenegro desta segunda-feira, 08 de setembro, será jogado no Estádio Maksimir, Zagreb, na Croácia, a partir das 15:45 e tem transmissão na Sportv. A partida, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, coloca frente a frente duas seleções com objetivos distintos.
De um lado, a Croácia que busca consolidar sua campanha e garantir mais um passo rumo à Copa. Do outro, Montenegro que tenta surpreender e somar pontos importantes para seguir sonhando com a classificação.
Tudo indica que será um confronto entre o poder ofensivo da Croácia e a resiliência de Montenegro.
Palpites de Croácia x Montenegro: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória da Croácia - Odd 1.55
- 🎯 Ambos os times marcam: Não - Odd 1.70
- 🎯 Croácia para vencer ambos os tempos - Odd 2.80
Palpites Alternativos Croácia x Montenegro
- 🎯 Total de gols: Menos de 2,5 - Odd 1.90
- 🎯 Croácia vence por 2 gols de diferença - Odd 3.20
- 🎯 Jogador a marcar a qualquer momento: Andrej Kramarić - Odd 2.50
Super Palpites Croácia x Montenegro
- 🎯 Resultado correto: Croácia 2 x 0 Montenegro - Odd 6.00
- 🎯 Croácia vence e não sofre gols - Odd 2.20
- 🎯 Hat-trick de Kramarić - Odd 15.00
⚖️ Palpites de Odds Médias Croácia x Montenegro
- 🟡 Ambos os times marcam: Não - Odd 1.70
- 🟡 Croácia para vencer ambos os tempos - Odd 2.80
🚀 Palpites de Odds Altas Croácia x Montenegro
- 🔴 Resultado correto: Croácia 2 x 0 Montenegro - Odd 6.00
- 🔴 Hat-trick de Kramarić - Odd 15.00
Croácia x Montenegro: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- Partida: Croácia x Montenegro
- Data: Segunda-feira, 08 de setembro de 2025
- Horário: 15:45 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Maksimir, Zagreb
- Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- Onde assistir: Sportv
Com essas informações, você pode se programar para acompanhar o jogo e não perder nenhum lance.
Croácia x Montenegro: Escalações prováveis
Croácia: Dominik Livakovic; Kristijan Jakic, Marin Pongracic, Duje Caleta-Car, Borna Sosa; Mario Pasalic, Petar Sucic, Martin Baturina, Andrej Kramaric; Toni Fruk, Ante Budimir.
Montenegro: Danijel Petkovic; Marko Vukcevic, Stefan Savic, Igor Vujacic, Andrija Vukcevic; Milos Brnovic, Andrija Bulatovic, Milan Vukotic, Marko Jankovic; Nikola Krstovic, Stevan Jovetic.
Como Croácia e Montenegro Chegam Para o Confronto
Vamos analisar o momento atual das duas seleções para entender como chegam para este importante confronto.
Últimos Jogos da Croácia
A Croácia vem em uma fase de altos e baixos, mas com bons resultados nas últimas partidas. A equipe tem mostrado um bom desempenho ofensivo, mas precisa melhorar a defesa para garantir a vitória.
Nos últimos jogos, a Croácia conseguiu resultados positivos, mas também sofreu algumas derrotas. A equipe busca consistência para se manter forte na competição.
- ✅ Faroe Islands 0 x 3 Croácia - Eliminatórias da Copa do Mundo
- ✅ Croácia 3 x 0 República Tcheca - Amistoso
- ✅ Gibraltar 0 x 3 Croácia - Eliminatórias da Copa do Mundo
- ❌ França 1 x 0 Croácia - Amistoso
- ✅ Croácia 2 x 1 França - Amistoso
A Croácia busca manter a boa fase e somar mais três pontos em casa. A equipe sabe da importância de vencer para se manter na briga pela classificação.
Últimos Jogos de Montenegro
Montenegro chega para o jogo com resultados mistos. A equipe tem mostrado luta e determinação, mas precisa melhorar o desempenho para conseguir resultados positivos.
Nos últimos jogos, Montenegro teve algumas vitórias, mas também sofreu derrotas importantes. A equipe busca encontrar um padrão de jogo para surpreender seus adversários.
- ❌ República Tcheca 2 x 0 Montenegro - Eliminatórias da Copa do Mundo
- 🟡 Montenegro 0 x 0 Armênia - Amistoso
- ❌ República Tcheca 2 x 0 Montenegro - Eliminatórias da Copa do Mundo
- ✅ Montenegro 1 x 0 Ilhas Faroé - Amistoso
- ✅ Montenegro 2 x 0 Gibraltar - Eliminatórias da Copa do Mundo
Montenegro precisa mostrar seu melhor futebol para conseguir um bom resultado fora de casa. A equipe sabe que o desafio é grande, mas está preparada para lutar.
Nossa Opinião para Croácia x Montenegro
Acreditamos que a Croácia é favorita neste jogo, mas Montenegro pode oferecer dificuldades. A Croácia tem um time mais qualificado e joga em casa, o que pode ser um fator decisivo.
Nossa dica é apostar na vitória da Croácia, mas com cautela. O mercado de "Ambos os times marcam: Não" também parece interessante, considerando a solidez defensiva da Croácia.
A Croácia recebe Montenegro em mais um duelo pelo Apuramento para o Mundial 2026 - UEFA. A seleção croata ocupa a 2ª posição do grupo, com 9 pontos em 3 jogos, mantendo um aproveitamento perfeito com 3 vitórias, além de impressionantes 13 gols marcados e apenas 1 sofrido.
O time apresenta números avassaladores: uma média de 4,33 gols por jogo, 3,7 gols esperados e cerca de 24,67 finalizações por partida, mostrando força ofensiva e equilíbrio defensivo.
Já Montenegro aparece na 3ª colocação, com 6 pontos em 4 jogos. A equipe soma 2 vitórias e 2 derrotas, com 4 gols marcados e 5 sofridos, sustentando uma média de 1 gol por jogo e 18,25 chutes por partida.
Apesar de números mais modestos, os montenegrinos buscam surpreender para se manter na luta pela classificação.
Croatia x Montenegro: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Croatia x Montenegro: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Croatia x Montenegro: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
⚠️ Jogo Responsável
Apostar exige controle e limites claros:
- 🎯 Aposte apenas valores que não afetem seu orçamento.
- 📉 Não tente recuperar perdas aumentando as apostas.
- ⏱️ Defina tempo e limite de valor para cada sessão de jogo.
- 🧠 Evite apostar em momentos de estresse ou forte emoção.
- 👥 Procure apoio de familiares ou contatos de serviços especializados se sentir necessidade.
- ➡️ Aposte de forma consciente e transforme o jogo em entretenimento, nunca em obrigação.
