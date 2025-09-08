Assine UOL
Croatia
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Stadion Maksimir
Montenegro
Croácia x Montenegro: Palpite, Odds +15, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 08/09

Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Croácia x Montenegro: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


O confronto Croácia e Montenegro desta segunda-feira, 08 de setembro, será jogado no Estádio Maksimir, Zagreb, na Croácia, a partir das 15:45 e tem transmissão na Sportv. A partida, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, coloca frente a frente duas seleções com objetivos distintos.


De um lado, a Croácia que busca consolidar sua campanha e garantir mais um passo rumo à Copa. Do outro, Montenegro que tenta surpreender e somar pontos importantes para seguir sonhando com a classificação.


Tudo indica que será um confronto entre o poder ofensivo da Croácia e a resiliência de Montenegro.


Palpites de Croácia x Montenegro: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória da Croácia - Odd 1.55

  • 🎯 Ambos os times marcam: Não - Odd 1.70

  • 🎯 Croácia para vencer ambos os tempos - Odd 2.80


Palpites Alternativos Croácia x Montenegro



  • 🎯 Total de gols: Menos de 2,5 - Odd 1.90

  • 🎯 Croácia vence por 2 gols de diferença - Odd 3.20

  • 🎯 Jogador a marcar a qualquer momento: Andrej Kramarić - Odd 2.50


Super Palpites Croácia x Montenegro



  • 🎯 Resultado correto: Croácia 2 x 0 Montenegro - Odd 6.00

  • 🎯 Croácia vence e não sofre gols - Odd 2.20

  • 🎯 Hat-trick de Kramarić - Odd 15.00


⚖️ Palpites de Odds Médias Croácia x Montenegro



  • 🟡 Ambos os times marcam: Não - Odd 1.70 

  • 🟡 Croácia para vencer ambos os tempos - Odd 2.80 


🚀 Palpites de Odds Altas Croácia x Montenegro



  • 🔴 Resultado correto: Croácia 2 x 0 Montenegro - Odd 6.00 

  • 🔴 Hat-trick de Kramarić - Odd 15.00


Croácia x Montenegro: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Croácia x Montenegro

  • Data: Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

  • Horário: 15:45 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Maksimir, Zagreb

  • Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • Onde assistir: Sportv


Com essas informações, você pode se programar para acompanhar o jogo e não perder nenhum lance.


Croácia x Montenegro: Escalações prováveis


Croácia: Dominik Livakovic; Kristijan Jakic, Marin Pongracic, Duje Caleta-Car, Borna Sosa; Mario Pasalic, Petar Sucic, Martin Baturina, Andrej Kramaric; Toni Fruk, Ante Budimir.


Montenegro: Danijel Petkovic; Marko Vukcevic, Stefan Savic, Igor Vujacic, Andrija Vukcevic; Milos Brnovic, Andrija Bulatovic, Milan Vukotic, Marko Jankovic; Nikola Krstovic, Stevan Jovetic.


Como Croácia e Montenegro Chegam Para o Confronto


Vamos analisar o momento atual das duas seleções para entender como chegam para este importante confronto.


Últimos Jogos da Croácia


A Croácia vem em uma fase de altos e baixos, mas com bons resultados nas últimas partidas. A equipe tem mostrado um bom desempenho ofensivo, mas precisa melhorar a defesa para garantir a vitória.


Nos últimos jogos, a Croácia conseguiu resultados positivos, mas também sofreu algumas derrotas. A equipe busca consistência para se manter forte na competição.



  • ✅ Faroe Islands 0 x 3 Croácia - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ✅ Croácia 3 x 0 República Tcheca - Amistoso

  • ✅ Gibraltar 0 x 3 Croácia - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ❌ França 1 x 0 Croácia - Amistoso

  • ✅ Croácia 2 x 1 França - Amistoso


A Croácia busca manter a boa fase e somar mais três pontos em casa. A equipe sabe da importância de vencer para se manter na briga pela classificação.


Últimos Jogos de Montenegro


Montenegro chega para o jogo com resultados mistos. A equipe tem mostrado luta e determinação, mas precisa melhorar o desempenho para conseguir resultados positivos.


Nos últimos jogos, Montenegro teve algumas vitórias, mas também sofreu derrotas importantes. A equipe busca encontrar um padrão de jogo para surpreender seus adversários.



  • ❌ República Tcheca 2 x 0 Montenegro - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • 🟡 Montenegro 0 x 0 Armênia - Amistoso

  • ❌ República Tcheca 2 x 0 Montenegro - Eliminatórias da Copa do Mundo

  • ✅ Montenegro 1 x 0 Ilhas Faroé - Amistoso

  • ✅ Montenegro 2 x 0 Gibraltar - Eliminatórias da Copa do Mundo


Montenegro precisa mostrar seu melhor futebol para conseguir um bom resultado fora de casa. A equipe sabe que o desafio é grande, mas está preparada para lutar.


Nossa Opinião para Croácia x Montenegro


Acreditamos que a Croácia é favorita neste jogo, mas Montenegro pode oferecer dificuldades. A Croácia tem um time mais qualificado e joga em casa, o que pode ser um fator decisivo.


Nossa dica é apostar na vitória da Croácia, mas com cautela. O mercado de "Ambos os times marcam: Não" também parece interessante, considerando a solidez defensiva da Croácia.


A Croácia recebe Montenegro em mais um duelo pelo Apuramento para o Mundial 2026 - UEFA. A seleção croata ocupa a 2ª posição do grupo, com 9 pontos em 3 jogos, mantendo um aproveitamento perfeito com 3 vitórias, além de impressionantes 13 gols marcados e apenas 1 sofrido.


O time apresenta números avassaladores: uma média de 4,33 gols por jogo, 3,7 gols esperados e cerca de 24,67 finalizações por partida, mostrando força ofensiva e equilíbrio defensivo.


Já Montenegro aparece na 3ª colocação, com 6 pontos em 4 jogos. A equipe soma 2 vitórias e 2 derrotas, com 4 gols marcados e 5 sofridos, sustentando uma média de 1 gol por jogo e 18,25 chutes por partida.


Apesar de números mais modestos, os montenegrinos buscam surpreender para se manter na luta pela classificação.

Croatia x Montenegro: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Montenegro
0 - 0
Croatia

