Croácia x Montenegro: Palpite, Odds +15, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 08/09

Croácia x Montenegro: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O confronto Croácia e Montenegro desta segunda-feira, 08 de setembro, será jogado no Estádio Maksimir, Zagreb, na Croácia, a partir das 15:45 e tem transmissão na Sportv. A partida, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, coloca frente a frente duas seleções com objetivos distintos.

De um lado, a Croácia que busca consolidar sua campanha e garantir mais um passo rumo à Copa. Do outro, Montenegro que tenta surpreender e somar pontos importantes para seguir sonhando com a classificação.

Tudo indica que será um confronto entre o poder ofensivo da Croácia e a resiliência de Montenegro.

Palpites de Croácia x Montenegro: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória da Croácia - Odd 1.55

🎯 Ambos os times marcam: Não - Odd 1.70

🎯 Croácia para vencer ambos os tempos - Odd 2.80



Palpites Alternativos Croácia x Montenegro



🎯 Total de gols: Menos de 2,5 - Odd 1.90

🎯 Croácia vence por 2 gols de diferença - Odd 3.20

🎯 Jogador a marcar a qualquer momento: Andrej Kramarić - Odd 2.50



Super Palpites Croácia x Montenegro



🎯 Resultado correto: Croácia 2 x 0 Montenegro - Odd 6.00

🎯 Croácia vence e não sofre gols - Odd 2.20

🎯 Hat-trick de Kramarić - Odd 15.00



⚖️ Palpites de Odds Médias Croácia x Montenegro



🟡 Ambos os times marcam: Não - Odd 1.70

🟡 Croácia para vencer ambos os tempos - Odd 2.80



🚀 Palpites de Odds Altas Croácia x Montenegro



🔴 Resultado correto: Croácia 2 x 0 Montenegro - Odd 6.00

🔴 Hat-trick de Kramarić - Odd 15.00



Croácia x Montenegro: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



Partida: Croácia x Montenegro

Data: Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Horário: 15:45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Maksimir, Zagreb

Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Onde assistir: Sportv



Com essas informações, você pode se programar para acompanhar o jogo e não perder nenhum lance.

Croácia x Montenegro: Escalações prováveis

Croácia: Dominik Livakovic; Kristijan Jakic, Marin Pongracic, Duje Caleta-Car, Borna Sosa; Mario Pasalic, Petar Sucic, Martin Baturina, Andrej Kramaric; Toni Fruk, Ante Budimir.

Montenegro: Danijel Petkovic; Marko Vukcevic, Stefan Savic, Igor Vujacic, Andrija Vukcevic; Milos Brnovic, Andrija Bulatovic, Milan Vukotic, Marko Jankovic; Nikola Krstovic, Stevan Jovetic.

Como Croácia e Montenegro Chegam Para o Confronto

Vamos analisar o momento atual das duas seleções para entender como chegam para este importante confronto.

Últimos Jogos da Croácia

A Croácia vem em uma fase de altos e baixos, mas com bons resultados nas últimas partidas. A equipe tem mostrado um bom desempenho ofensivo, mas precisa melhorar a defesa para garantir a vitória.

Nos últimos jogos, a Croácia conseguiu resultados positivos, mas também sofreu algumas derrotas. A equipe busca consistência para se manter forte na competição.



✅ Faroe Islands 0 x 3 Croácia - Eliminatórias da Copa do Mundo



✅ Croácia 3 x 0 República Tcheca - Amistoso



✅ Gibraltar 0 x 3 Croácia - Eliminatórias da Copa do Mundo



❌ França 1 x 0 Croácia - Amistoso



✅ Croácia 2 x 1 França - Amistoso



A Croácia busca manter a boa fase e somar mais três pontos em casa. A equipe sabe da importância de vencer para se manter na briga pela classificação.

Últimos Jogos de Montenegro

Montenegro chega para o jogo com resultados mistos. A equipe tem mostrado luta e determinação, mas precisa melhorar o desempenho para conseguir resultados positivos.

Nos últimos jogos, Montenegro teve algumas vitórias, mas também sofreu derrotas importantes. A equipe busca encontrar um padrão de jogo para surpreender seus adversários.



❌ República Tcheca 2 x 0 Montenegro - Eliminatórias da Copa do Mundo



🟡 Montenegro 0 x 0 Armênia - Amistoso



✅ Montenegro 1 x 0 Ilhas Faroé - Amistoso



✅ Montenegro 2 x 0 Gibraltar - Eliminatórias da Copa do Mundo



Montenegro precisa mostrar seu melhor futebol para conseguir um bom resultado fora de casa. A equipe sabe que o desafio é grande, mas está preparada para lutar.

Nossa Opinião para Croácia x Montenegro

Acreditamos que a Croácia é favorita neste jogo, mas Montenegro pode oferecer dificuldades. A Croácia tem um time mais qualificado e joga em casa, o que pode ser um fator decisivo.

Nossa dica é apostar na vitória da Croácia, mas com cautela. O mercado de "Ambos os times marcam: Não" também parece interessante, considerando a solidez defensiva da Croácia.

A Croácia recebe Montenegro em mais um duelo pelo Apuramento para o Mundial 2026 - UEFA. A seleção croata ocupa a 2ª posição do grupo, com 9 pontos em 3 jogos, mantendo um aproveitamento perfeito com 3 vitórias, além de impressionantes 13 gols marcados e apenas 1 sofrido.

O time apresenta números avassaladores: uma média de 4,33 gols por jogo, 3,7 gols esperados e cerca de 24,67 finalizações por partida, mostrando força ofensiva e equilíbrio defensivo.

Já Montenegro aparece na 3ª colocação, com 6 pontos em 4 jogos. A equipe soma 2 vitórias e 2 derrotas, com 4 gols marcados e 5 sofridos, sustentando uma média de 1 gol por jogo e 18,25 chutes por partida.

Apesar de números mais modestos, os montenegrinos buscam surpreender para se manter na luta pela classificação.