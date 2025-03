Croácia x França Palpite - Onde Assistir e Escalações - Liga das Nações - 20/03

*** As cotações estão sujeitas a alterações. Os valores exibidos foram coletados em 20 de março, às 9:00.

Depósito por Pix Apostar agora Análise Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

A Croácia se classificou em segundo no Grupo 1 e chega com um sistema defensivo instável com saldo de gols zerado, pois sofreu oito gols e também fez oito. A França, por outro lado, foi campeã do Grupo 2, e tem saldo de seis gols, além de ter um elenco muito mais forte.

Palpite 1 - Resultado Final: França

A seleção francesa entra como favorita para esta partida. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, a Croácia venceu apenas uma vez.

A França tem um ataque poderoso com Dembele e Mbappé, e deve aproveitar as brechas defensivas do adversário para sair com a vitória fora de casa. A odd de 2.05 na Alfa.bet representa um bom valor para essa aposta.