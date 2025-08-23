Assine UOL
Criciuma
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
Serie B - Brazil
Estádio Heriberto Hülse
Novorizontino
  • D
  • E
  • E
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2
x
3
2
4.33
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.05
x
3.03
2
4.15
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.05
x
3
2
4.1
Apostar agora
Odds atualizadas a 22.08.2025 às 22:30

Criciúma x Novorizontino Palpite; Onde Assistir e Escalações; Série B (23/08)

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
22.08.2025
Tempo de leitura
5 min

O Estádio Heriberto Hülse será palco de um confronto direto pelo G4 na 23ª rodada do Brasileirão Série B 2025. O Criciúma recebe o Novorizontino neste sábado (23/08), às 21:35 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.


As duas equipes estão próximas na tabela e uma vitória pode mudar a posição de ambos na competição. O Criciúma buscará a vitória em casa para se aproximar do G4, enquanto o Novorizontino tentará manter sua posição na elite da competição.


Neste artigo você encontrará os palpites Criciúma x Novorizontino, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.


Palpites para o Criciúma x Novorizontino


Nossa análise aponta para um favoritismo do Criciúma, que tem um retrospecto recente de jogos com muitos gols em casa. Acreditamos que a partida será bastante movimentada e com gols para os dois lados.



  • Handicap Asiático: Criciúma (-0.50) - odd de 2.04

  • Ambos os Times Marcam: Não - odd de 1.58

  • Resultado Exato: 1-0 para o Criciúma - odd de 4.90


O Criciúma tem um excelente retrospecto em casa, com 6 vitórias em 11 jogos. Além disso, o Novorizontino tem um retrospecto recente de altos e baixos fora de casa, o que torna o Handicap Asiático: Criciúma (-0.50) (odd 2.04) uma boa opção de alto valor.


Análise de Criciúma x Novorizontino


O Criciúma entra em campo na 7ª posição da Série B, com 33 pontos. Já o Novorizontino está em 4º lugar, com 36 pontos, o que o coloca no G4.


Momento do Criciúma


O Criciúma vive uma ótima fase, com três vitórias em seus últimos cinco jogos. Em casa, a equipe tem um ataque eficiente, com uma média de 2 gols por partida. O time sofreu apenas 1.25 gols por jogo em casa e busca a vitória para se manter na briga pelo G4.


Momento do Novorizontino


O Novorizontino vive um momento de instabilidade, com duas derrotas e um empate em seus últimos quatro jogos. O time tem um ataque com dificuldades para marcar gols fora de casa, com média de 0.2 por partida, e uma defesa vulnerável, que sofreu 1.4 gols por jogo.


O que esperar da Partida


Com o Criciúma jogando em casa e com um ataque afiado, a equipe deve começar o jogo com bastante intensidade. O Novorizontino, por sua vez, tentará se defender e aproveitar as chances de contra-ataque. Esperamos uma partida com a dominância do Criciúma, que deve sair com a vitória.

Ver mais Ver menos

Criciuma x Novorizontino: Palpite do Dia

Novorizontino Vence
Superbet logo
4.1
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Coritiba - remo
1
1.61
AC Milan - Cremonese
1
1.42
FC St. Pauli - Borussia Dortmund
2
1.87
Múltipla
4.28
x
Aposta
20
=
Ganhos
85.50
Apostar agora

Criciuma x Novorizontino: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Criciuma x Novorizontino: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2025 Serie B
Novorizontino
1 - 1
Criciuma
2023 Serie B
Novorizontino
2 - 0
Criciuma
2023 Serie B
Criciuma
0 - 1
Novorizontino
2022 Serie B
Novorizontino
3 - 1
Criciuma
2022 Serie B
Criciuma
1 - 1
Novorizontino

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Criciuma
Empate
Novorizontino

Histórico Recente e Estatísticas


O confronto do primeiro turno terminou com um empate em 1 a 1. A seguir, o retrospecto dos últimos jogos dos times.


Últimos 5 jogos do Criciúma



  • 🟡 Athletic 1x1 Criciúma

  • ✅ Criciúma 4x2 Athletico-PR

  • ❌ Operário 1x0 Criciúma

  • ✅ Criciúma 1x0 Cuiabá

  • ✅ Botafogo-SP 0x2 Criciúma


Últimos 5 jogos do Novorizontino



  • ❌ Novorizontino 1x2 Coritiba

  • 🟡 Volta Redonda 0x0 Novorizontino

  • 🟡 Novorizontino 1x1 Avaí

  • ❌ CRB 4x0 Novorizontino

  • ✅ Novorizontino 1x0 Goiás


Onde Assistir ao Vivo


A partida entre Criciúma e Novorizontino, válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no Estádio Heriberto Hülse a partir das 21:35 (horário de Brasília).



  • ⚽️ Jogo: Criciúma x Novorizontino

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+

  • 📅 Data: 23/08/2025

  • Horário: 21:35 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Heriberto Hülse

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Los Angeles Galaxy
  • V
  • D
  • D
  • V
  • D
-
Colorado Rapids
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Leon
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Pachuca
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D

Pachuca Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Cruzeiro
  • V
  • D
  • V
  • V
  • E
-
Internacional
  • D
  • D
  • D
  • V
  • E

Cruzeiro Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Crystal Palace
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E
-
Nottingham Forest
  • V
  • E
  • E
  • D
  • D

Crystal Palace Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Juventude
  • V
  • E
  • V
  • D
  • D
-
Botafogo
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Monterrey
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Necaxa
  • D
  • E
  • D
  • D
  • V

Monterrey Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte