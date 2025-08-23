Criciúma x Novorizontino Palpite; Onde Assistir e Escalações; Série B (23/08)

O Estádio Heriberto Hülse será palco de um confronto direto pelo G4 na 23ª rodada do Brasileirão Série B 2025. O Criciúma recebe o Novorizontino neste sábado (23/08), às 21:35 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.

As duas equipes estão próximas na tabela e uma vitória pode mudar a posição de ambos na competição. O Criciúma buscará a vitória em casa para se aproximar do G4, enquanto o Novorizontino tentará manter sua posição na elite da competição.

Neste artigo você encontrará os palpites Criciúma x Novorizontino, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.

Palpites para o Criciúma x Novorizontino

Nossa análise aponta para um favoritismo do Criciúma, que tem um retrospecto recente de jogos com muitos gols em casa. Acreditamos que a partida será bastante movimentada e com gols para os dois lados.



Handicap Asiático: Criciúma (-0.50) - odd de 2.04

Ambos os Times Marcam: Não - odd de 1.58

Resultado Exato: 1-0 para o Criciúma - odd de 4.90



O Criciúma tem um excelente retrospecto em casa, com 6 vitórias em 11 jogos. Além disso, o Novorizontino tem um retrospecto recente de altos e baixos fora de casa, o que torna o Handicap Asiático: Criciúma (-0.50) (odd 2.04) uma boa opção de alto valor.

Análise de Criciúma x Novorizontino

O Criciúma entra em campo na 7ª posição da Série B, com 33 pontos. Já o Novorizontino está em 4º lugar, com 36 pontos, o que o coloca no G4.

Momento do Criciúma

O Criciúma vive uma ótima fase, com três vitórias em seus últimos cinco jogos. Em casa, a equipe tem um ataque eficiente, com uma média de 2 gols por partida. O time sofreu apenas 1.25 gols por jogo em casa e busca a vitória para se manter na briga pelo G4.

Momento do Novorizontino

O Novorizontino vive um momento de instabilidade, com duas derrotas e um empate em seus últimos quatro jogos. O time tem um ataque com dificuldades para marcar gols fora de casa, com média de 0.2 por partida, e uma defesa vulnerável, que sofreu 1.4 gols por jogo.

O que esperar da Partida

Com o Criciúma jogando em casa e com um ataque afiado, a equipe deve começar o jogo com bastante intensidade. O Novorizontino, por sua vez, tentará se defender e aproveitar as chances de contra-ataque. Esperamos uma partida com a dominância do Criciúma, que deve sair com a vitória.