Criciúma x Novorizontino Palpite; Onde Assistir e Escalações; Série B (23/08)
O Estádio Heriberto Hülse será palco de um confronto direto pelo G4 na 23ª rodada do Brasileirão Série B 2025. O Criciúma recebe o Novorizontino neste sábado (23/08), às 21:35 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.
As duas equipes estão próximas na tabela e uma vitória pode mudar a posição de ambos na competição. O Criciúma buscará a vitória em casa para se aproximar do G4, enquanto o Novorizontino tentará manter sua posição na elite da competição.
Neste artigo você encontrará os palpites Criciúma x Novorizontino, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.
Palpites para o Criciúma x Novorizontino
Nossa análise aponta para um favoritismo do Criciúma, que tem um retrospecto recente de jogos com muitos gols em casa. Acreditamos que a partida será bastante movimentada e com gols para os dois lados.
- Handicap Asiático: Criciúma (-0.50) - odd de 2.04
- Ambos os Times Marcam: Não - odd de 1.58
- Resultado Exato: 1-0 para o Criciúma - odd de 4.90
O Criciúma tem um excelente retrospecto em casa, com 6 vitórias em 11 jogos. Além disso, o Novorizontino tem um retrospecto recente de altos e baixos fora de casa, o que torna o Handicap Asiático: Criciúma (-0.50) (odd 2.04) uma boa opção de alto valor.
Análise de Criciúma x Novorizontino
O Criciúma entra em campo na 7ª posição da Série B, com 33 pontos. Já o Novorizontino está em 4º lugar, com 36 pontos, o que o coloca no G4.
Momento do Criciúma
O Criciúma vive uma ótima fase, com três vitórias em seus últimos cinco jogos. Em casa, a equipe tem um ataque eficiente, com uma média de 2 gols por partida. O time sofreu apenas 1.25 gols por jogo em casa e busca a vitória para se manter na briga pelo G4.
Momento do Novorizontino
O Novorizontino vive um momento de instabilidade, com duas derrotas e um empate em seus últimos quatro jogos. O time tem um ataque com dificuldades para marcar gols fora de casa, com média de 0.2 por partida, e uma defesa vulnerável, que sofreu 1.4 gols por jogo.
O que esperar da Partida
Com o Criciúma jogando em casa e com um ataque afiado, a equipe deve começar o jogo com bastante intensidade. O Novorizontino, por sua vez, tentará se defender e aproveitar as chances de contra-ataque. Esperamos uma partida com a dominância do Criciúma, que deve sair com a vitória.
Criciuma x Novorizontino: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Criciuma x Novorizontino: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Criciuma x Novorizontino: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Histórico Recente e Estatísticas
O confronto do primeiro turno terminou com um empate em 1 a 1. A seguir, o retrospecto dos últimos jogos dos times.
Últimos 5 jogos do Criciúma
- 🟡 Athletic 1x1 Criciúma
- ✅ Criciúma 4x2 Athletico-PR
- ❌ Operário 1x0 Criciúma
- ✅ Criciúma 1x0 Cuiabá
- ✅ Botafogo-SP 0x2 Criciúma
Últimos 5 jogos do Novorizontino
- ❌ Novorizontino 1x2 Coritiba
- 🟡 Volta Redonda 0x0 Novorizontino
- 🟡 Novorizontino 1x1 Avaí
- ❌ CRB 4x0 Novorizontino
- ✅ Novorizontino 1x0 Goiás
Onde Assistir ao Vivo
A partida entre Criciúma e Novorizontino, válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no Estádio Heriberto Hülse a partir das 21:35 (horário de Brasília).
- ⚽️ Jogo: Criciúma x Novorizontino
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
- 📅 Data: 23/08/2025
- ⏰ Horário: 21:35 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Heriberto Hülse
