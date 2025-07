Criciuma x Ferroviária: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie B - 13/07

Criciuma x Ferroviária: Palpite para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro - Série B.

As equipes se enfrentam neste domingo, dia 13 de julho, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse. A seguir além dos melhores palpites para o confronto, você confere Onde assistir Criciuma x Ferroviária.

Criciuma x Ferroviária: Palpites Campeonato Brasileiro - Série B



Palpite 1: Primeiro gol – Casa (Criciúma)

O Criciúma costuma ser muito eficiente nos primeiros minutos quando joga em seus domínios, o que o torna favorito para abrir o placar. A equipe tem mostrado intensidade logo no início das partidas, aproveitando o apoio da torcida e a familiaridade com o gramado.

Esse comportamento ofensivo vem se refletindo em números sólidos, com o time marcando o primeiro gol em boa parte dos seus jogos recentes. Com um adversário que tende a demorar mais a se encontrar em campo quando atua fora de casa, o cenário favorece o Criciúma para sair na frente no marcador.

Palpite 2: Total de Gols – Ferroviária Mais de 0.5

Apesar de enfrentar um adversário forte fora de casa, a Ferroviária tem se destacado pelo seu desempenho ofensivo regular, mesmo contra equipes bem postadas defensivamente.

A equipe tem mostrado boa capacidade de construção de jogadas, especialmente no segundo tempo, quando costuma explorar espaços deixados pelo adversário.

Com um sistema ofensivo que vem funcionando e uma média consistente de pelo menos um gol por jogo, a Ferroviária entra em campo com boas chances de balançar as redes ao menos uma vez, mesmo jogando fora de casa.

Palpite 3: 1º Tempo – Resultado – Empate

As duas equipes tem número elevados de empate na Série B este ano. Enquanto o Criciúma empatou em 5 oportunidades, a Ferroviária ficou na igualdade em 6.

Com 12 jogos já disputados na competição, o número é elevado e as equipes estão próximas a zona de rebaixamento, por isso, pontuar é importante para ambas.

Criciuma x Ferroviária: Onde assistir e Horário

O confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro - Série B terá transmissão ao vivo do streaming Disney+.

⚽ Jogo: Criciuma x Ferroviária



📅 Data: 13/07/2025



🕡 Horário: 16h (de Brasília)



🏟️ Estádio: Estádio Heriberto Hülse



📺 Onde Assistir: Disney +(streaming)



Nunca esqueça: aposte seguindo as regras do Jogo Responsável.

As apostas esportivas são destinadas somente a maiores de 18 anos e devem ser encaradas como entretenimento.