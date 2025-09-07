- V
Criciúma x Chapecoense Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Série B (07/09)
Buscando palpite para Criciúma x Chapecoense? A partida, válida pela Série B, acontece no domingo, 07 de setembro, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam uma boa colocação na tabela. O Criciúma quer aproveitar o fator casa, enquanto a Chapecoense tenta somar pontos importantes fora de casa.
Neste artigo, você terá as melhores dicas de apostas, odds atualizadas, estatísticas e tudo que você precisa saber para apostar.
Palpites de Criciúma x Chapecoense: Nossas 3 Melhores Dicas
Para montar seus palpites em Criciúma x Chapecoense, confira nossas dicas e informações sobre as equipes.
- ⚽ Vitória do Criciúma - Odd 2.10
- ⚽ Ambos marcam - Odd 2.05
- ⚽ Mais de 2,5 Gols - Odd 2.30
Com base nas estatísticas e no momento das equipes, essas são as melhores opções para você apostar.
Palpites Alternativos Criciúma x Chapecoense
Se você busca outras opções de apostas, confira alguns palpites alternativos para este jogo:
- ⚽ Empate no 1º tempo - Odd 2.15
- ⚽ Criciúma marca o 1º gol - Odd 1.80
- ⚽ Chapecoense vence por 1 gol de diferença - Odd 3.80
Super Palpites Criciúma x Chapecoense
Para quem busca maiores emoções e odds mais altas, confira os super palpites:
- ⚽ Criciúma vence e ambos marcam - Odd 4.50
- ⚽ Placar exato: 2x1 para o Criciúma - Odd 8.00
- ⚽ Artilheiro do jogo: jogador do Criciúma - Odd 3.00
💰 Palpites de Odds Baixas Criciúma x Chapecoense
Para quem busca segurança nas apostas, as odds abaixo são as mais indicadas:
- 🟢 Vitória ou empate do Criciúma - Odd 1.40 - Risco: Baixo. Justificativa: O Criciúma joga em casa e tem um bom histórico recente.
- 🟢 Total de Gols: Menos de 2,5 - Odd 1.60 - Risco: Baixo. Justificativa: Nos últimos confrontos entre as equipes, a média de gols foi baixa.
⚖️ Palpites de Odds Médias Criciúma x Chapecoense
Para quem busca um equilíbrio entre risco e retorno, confira:
- 🟡 Ambos os times marcam - Odd 2.05 - Risco: Médio. Justificativa: As duas equipes têm um bom potencial ofensivo, o que aumenta a probabilidade de gols.
- 🟡 Criciúma marca mais de 1,5 gols - Odd 2.20 - Risco: Médio. Justificativa: O ataque do Criciúma tem sido consistente em casa.
🚀 Palpites de Odds Altas Criciúma x Chapecoense
Para quem busca grandes emoções e um retorno financeiro maior, confira:
- 🔴 Chapecoense vence - Odd 3.50 - Risco: Alto. Justificativa: A Chapecoense pode surpreender, apesar de jogar fora de casa.
- 🔴 Placar exato: 1x2 para Chapecoense - Odd 9.00 - Risco: Alto. Justificativa: Cenário improvável, mas possível, com base em estatísticas.
Criciúma x Chapecoense: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida:
Saiba todos os detalhes do confronto entre Criciúma e Chapecoense.
- Data: 07 de setembro de 2025
- Horário: 16h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma
- Competição: Série B
- Onde assistir: ESPN e Disney+
Nossa Opinião para Criciúma x Chapecoense
Com base nas análises e estatísticas, o jogo entre Criciúma e Chapecoense promete ser bastante equilibrado.
Acreditamos que o Criciúma, jogando em casa, tem uma ligeira vantagem, mas a Chapecoense pode surpreender. Nossa dica é um jogo com gols e com o Criciúma levando a melhor.
Criciuma x Chapecoense-sc: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Criciuma x Chapecoense-sc: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Criciuma x Chapecoense-sc: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
