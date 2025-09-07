Assine UOL
Criciuma
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
Serie B - Brazil
Estádio Heriberto Hülse
Chapecoense-sc
  • E
  • V
  • V
  • E
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.9
x
3.25
2
4.33
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.95
x
3.22
2
4.23
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.94
x
3.15
2
4.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.91
x
3.1
2
4.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.97
x
3.2
2
4.2
Apostar agora
Odds atualizadas a 07.09.2025 às 11:30

Criciúma x Chapecoense Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Série B (07/09)

Publicado
07.09.2025
Atualizado em
07.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Buscando palpite para Criciúma x Chapecoense? A partida, válida pela Série B, acontece no domingo, 07 de setembro, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.


O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam uma boa colocação na tabela. O Criciúma quer aproveitar o fator casa, enquanto a Chapecoense tenta somar pontos importantes fora de casa.


Neste artigo, você terá as melhores dicas de apostas, odds atualizadas, estatísticas e tudo que você precisa saber para apostar. 


Palpites de Criciúma x Chapecoense: Nossas 3 Melhores Dicas


Para montar seus palpites em Criciúma x Chapecoense, confira nossas dicas e informações sobre as equipes.



  • ⚽ Vitória do Criciúma - Odd 2.10

  • ⚽ Ambos marcam - Odd 2.05

  • ⚽ Mais de 2,5 Gols - Odd 2.30


Com base nas estatísticas e no momento das equipes, essas são as melhores opções para você apostar.


Palpites Alternativos Criciúma x Chapecoense


Se você busca outras opções de apostas, confira alguns palpites alternativos para este jogo:



  • ⚽ Empate no 1º tempo - Odd 2.15

  • ⚽ Criciúma marca o 1º gol - Odd 1.80

  • ⚽ Chapecoense vence por 1 gol de diferença - Odd 3.80


Super Palpites Criciúma x Chapecoense


Para quem busca maiores emoções e odds mais altas, confira os super palpites:



  • ⚽ Criciúma vence e ambos marcam - Odd 4.50

  • ⚽ Placar exato: 2x1 para o Criciúma - Odd 8.00

  • ⚽ Artilheiro do jogo: jogador do Criciúma - Odd 3.00


💰 Palpites de Odds Baixas Criciúma x Chapecoense


Para quem busca segurança nas apostas, as odds abaixo são as mais indicadas:



  • 🟢 Vitória ou empate do Criciúma - Odd 1.40 - Risco: Baixo. Justificativa: O Criciúma joga em casa e tem um bom histórico recente.

  • 🟢 Total de Gols: Menos de 2,5 - Odd 1.60 - Risco: Baixo. Justificativa: Nos últimos confrontos entre as equipes, a média de gols foi baixa.


⚖️ Palpites de Odds Médias Criciúma x Chapecoense


Para quem busca um equilíbrio entre risco e retorno, confira:



  • 🟡 Ambos os times marcam - Odd 2.05 - Risco: Médio. Justificativa: As duas equipes têm um bom potencial ofensivo, o que aumenta a probabilidade de gols.

  • 🟡 Criciúma marca mais de 1,5 gols - Odd 2.20 - Risco: Médio. Justificativa: O ataque do Criciúma tem sido consistente em casa.


🚀 Palpites de Odds Altas Criciúma x Chapecoense


Para quem busca grandes emoções e um retorno financeiro maior, confira:



  • 🔴 Chapecoense vence - Odd 3.50 - Risco: Alto. Justificativa: A Chapecoense pode surpreender, apesar de jogar fora de casa.

  • 🔴 Placar exato: 1x2 para Chapecoense - Odd 9.00 - Risco: Alto. Justificativa: Cenário improvável, mas possível, com base em estatísticas.


Criciúma x Chapecoense: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida:


Saiba todos os detalhes do confronto entre Criciúma e Chapecoense.



  • Data: 07 de setembro de 2025

  • Horário: 16h (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma

  • Competição: Série B

  • Onde assistir: ESPN e Disney+


Nossa Opinião para Criciúma x Chapecoense


Com base nas análises e estatísticas, o jogo entre Criciúma e Chapecoense promete ser bastante equilibrado.


Acreditamos que o Criciúma, jogando em casa, tem uma ligeira vantagem, mas a Chapecoense pode surpreender. Nossa dica é um jogo com gols e com o Criciúma levando a melhor.

Ver mais Ver menos

Criciuma x Chapecoense-sc: Palpite do Dia

Criciuma Vence
Superbet logo
1.97
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Luxembourg - Slovakia
2
1.8
Criciuma - Chapecoense-sc
1
1.97
Qatar - Russia
2
1.71
Múltipla
6.06
x
Aposta
20
=
Ganhos
121.27
Apostar agora

Criciuma x Chapecoense-sc: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Criciuma x Chapecoense-sc: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Serie B
Chapecoense-sc
2 - 1
Criciuma
2025 Catarinense - 1
Chapecoense-sc
0 - 0
Criciuma
2024 Catarinense - 1
Criciuma
2 - 0
Chapecoense-sc
2023 Serie B
Criciuma
1 - 2
Chapecoense-sc
2023 Serie B
Chapecoense-sc
1 - 1
Criciuma

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Criciuma
Empate
Chapecoense-sc

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Criciuma
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Chapecoense-sc
  • E
  • V
  • V
  • E
  • V

Criciuma Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Georgia
  • D
  • E
  • V
  • V
  • V
-
Bulgaria
  • D
  • D
  • E
  • D
  • D

Georgia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte