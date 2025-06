Criciúma x Avaí: Palpites e Onde Assistir - Brasileirão Série B (27/06)

Criciúma x Avaí: confira os palpites para o jogo que ocorre no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, na sexta-feira, 27/06/2025, às 19h (horário de Brasília), pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão 2025.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Criciúma x Avaí Palpites – Brasileirão Série B 2025



Palpite 1 – Resultado Final: Avaí



Palpite 2 – Total de Gols: Mais de 2.5 gols



Palpite 3 – Ambas Equipas Marcam: Sim



Palpite 1 – Resultado Final: Avaí

O Avaí vive melhor momento na Série B, ocupando a 7ª posição na tabela e longe da zona de rebaixamento. O Leão da Ilha tem se mostrado mais consistente na temporada, enquanto o Criciúma enfrenta dificuldades na competição e ocupa posição inferior na classificação.

Palpite 2 – Total de Gols: Mais de 2.5 gols

Nos últimos cinco confrontos diretos entre as equipes, a maioria dos jogos teve mais de 2.5 gols. Este é um clássico catarinense onde ambas as equipes conhecem bem o adversário e costumam proporcionar jogos movimentados e ofensivos no Heriberto Hülse.

Palpite 3 – Ambas Equipas Marcam: Sim

Apesar das diferentes posições na tabela, este confronto tradicionalmente é equilibrado. O Criciúma jogando em casa tem potencial para marcar, enquanto o Avaí vem apresentando bom poder ofensivo na atual temporada, sugerindo um jogo com gols dos dois lados.

Criciúma x Avaí – Onde Assistir

Criciúma x Avaí se enfrentam na sexta-feira, 27/06/2025, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Transmissão: SporTV e Premiere.

Ficha do Jogo: