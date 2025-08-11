- D
- V
- V
- V
- V
- V
- E
- D
- V
- E
Criciúma x Athletico Paranaense: Palpite com Odds +4, Onde Assistir, Série B, 11/08
Criciúma x Athletico-PR: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Criciúma x Athletico Paranaense se enfrentam nessa segunda-feira em mais um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola pelas 19h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em uma partida, válida pela 21ª rodada.
O Furacão segue empolgado com a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. E é com essa confiança que o emblema paranaense busca sua recuperação na Série B.
Tem várias jornadas que o Athletico-PR está sem vencer e é grande a pressão na comissão técnica chefiada por Odair Hellmann.
Já Criciúma escorregou na última rodada e interrompeu uma série forte de bons resultados. Por isso, a equipe quer dar seguimento outra vez às boas exibições e aos triunfos.
Criciúma x Athletico Paranaense: Palpite com Odds Altas
- 🎯 Total de escanteios: Abaixo 10.5 - odd pagando 1.83 na Bet365
- 🎯 Resultado final: Empate - odd pagando 3.00 na Bet365
- 🎯 Total de gols: Mais de 3 - odd pagando 4.40 na Bet365
Total de cantos: Abaixo 10.5 - Esta aposta baseia-se na expectativa de um jogo mais tático e fechado, sem muitas investidas pelas laterais que resultem em escanteios. Ambas as equipas podem adotar uma abordagem cautelosa, focando em manter a posse de bola e evitar riscos.
Resultado final: Empate - Esta odd reflete a incerteza do resultado, o que pode levar a um jogo cauteloso, com as defesas a levarem a melhor sobre os ataques.
Total de gols: Mais de 3 - Esta aposta é mais arriscada. Porém, se a partida começar com um gol madrugador, o jogo pode abrir-se e forçar a outra equipe a atacar mais, criando oportunidades para mais golos.
Criciúma x Athletico-PR: Super Palpite
- 🎯 Palpite: Ambas as Equipes Marcam: Sim - odd 2.25 (Bet365)
Esse palpite indica que existe confiança de que ambos os times façam gols nesse encontro da Série B do Campeonato Brasileiro.
A Bet365 está pagando 2.25 no caso de Ambas as Equipes Marcarem gol no encontro dessa segunda-feira.
Criciuma x Athletico-PR Retrospecto Últimos 5 confrontos
- 10/04/2025: Athletico Paranaense 2-1 Criciúma (Série B 2025) ✅
- 22/09/2024: Criciúma 0-0 Athletico Paranaense (Brasileirão 2024) 🤝
- 13/06/2024: Athletico Paranaense 3-1 Criciúma (Brasileirão 2024) ✅
- 24/02/2016: Atlético Paranaense 1-0 Criciúma (Primeira Liga 2016) ✅
- 22/10/2014: Criciúma 0-1 Atlético Paranaense (Brasileirão 2014) ✅
Criciúma x Athletico-PR: Como chegam os times
O Criciúma chega ao encontro em 8º lugar da classificação com 29 pontos na Série B do Brasileirão.
- ⚽ 20 jogos disputados
- ✅ 8 vitórias (40%)
- 🤝 5 empates (25%)
- ❌ 7 derrotas (35%)
- ⚽ 23 golos marcados (média de 1,15 por jogo)
- 🥅 18 golos sofridos (média de 0,9 por jogo)
Já o Athletico-PR é 12º colocado da tabela e tem 26 pontos somados até ao momento no campeonato.
- ⚽ 20 jogos disputados
- ✅ 7 vitórias (35%)
- 🤝 5 empates (25%)
- ❌ 8 derrotas (40%)
- ⚽ 25 golos marcados (média de 1,25 por jogo)
- 🥅 27 golos sofridos (média de 1,35 por jogo)
Criciúma x Athletico-PR: Onde Assistir
O jogo Criciúma x Athletico Paranaense vai passar na Disney+. O duelo também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Criciúma x Athletico Paranaense
- ℹ️ Jogo: Criciúma x Athletico-PR pela Serie B
- 📅 Data: 11 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 19h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma, Santa Catarina
- 📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)
Criciúma x Athletico Paranaense: Escalações prováveis
Criciúma: Alisson; Marcelo Benevenuto, Rodrigo, Luciano Castán, Marcinho; Matheus Trindade, Gui Lobo, Jhonata Robert, Felipinho; Diego Gonçalves, Nicolas.
Athletico-PR: Santos; Belezi, Habraão, Léo, Kauã Moraes; Felipinho, Patrick, Zapelli, Léo Derik; Mendoza, Viveros.
Criciuma x Atletico Paranaense: Palpite do Dia
Criciuma x Atletico Paranaense: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Criciuma x Atletico Paranaense: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Criciúma x Athletico-PR: Palpite Responsável
🎯 O Criciúma x Athletico-PR promete ser um jogo com empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol. A Série B é sempre movimentada.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares