Criciuma
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
Serie B - Brazil
Estádio Heriberto Hülse
Atletico Paranaense
  • V
  • E
  • D
  • V
  • E
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.45
x
3
2
3.2
Apostar agora
Odds atualizadas a 11.08.2025 às 12:34

Criciúma x Athletico Paranaense: Palpite com Odds +4, Onde Assistir, Série B, 11/08

Publicado
11.08.2025
Atualizado em
11.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Criciúma x Athletico-PR: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Criciúma x Athletico Paranaense se enfrentam nessa segunda-feira em mais um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola pelas 19h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em uma partida, válida pela 21ª rodada.


O Furacão segue empolgado com a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. E é com essa confiança que o emblema paranaense busca sua recuperação na Série B.


Tem várias jornadas que o Athletico-PR está sem vencer e é grande a pressão na comissão técnica chefiada por Odair Hellmann.


Já Criciúma escorregou na última rodada e interrompeu uma série forte de bons resultados. Por isso, a equipe quer dar seguimento outra vez às boas exibições e aos triunfos.


Criciúma x Athletico Paranaense: Palpite com Odds Altas 



  • 🎯 Total de escanteios: Abaixo 10.5 - odd pagando 1.83 na Bet365

  • 🎯 Resultado final: Empate - odd pagando 3.00 na Bet365

  • 🎯 Total de gols: Mais de 3 - odd pagando 4.40 na Bet365


Total de cantos: Abaixo 10.5 - Esta aposta baseia-se na expectativa de um jogo mais tático e fechado, sem muitas investidas pelas laterais que resultem em escanteios. Ambas as equipas podem adotar uma abordagem cautelosa, focando em manter a posse de bola e evitar riscos. 


Resultado final: Empate - Esta odd reflete a incerteza do resultado, o que pode levar a um jogo cauteloso, com as defesas a levarem a melhor sobre os ataques.


Total de gols: Mais de 3 - Esta aposta é mais arriscada. Porém, se a partida começar com um gol madrugador, o jogo pode abrir-se e forçar a outra equipe a atacar mais, criando oportunidades para mais golos.


Criciúma x Athletico-PR: Super Palpite



  • 🎯 Palpite: Ambas as Equipes Marcam: Sim - odd 2.25 (Bet365)


Esse palpite indica que existe confiança de que ambos os times façam gols nesse encontro da Série B do Campeonato Brasileiro.


A Bet365 está pagando 2.25 no caso de Ambas as Equipes Marcarem gol no encontro dessa segunda-feira.


Criciuma x Athletico-PR Retrospecto Últimos 5 confrontos



  • 10/04/2025: Athletico Paranaense 2-1 Criciúma (Série B 2025) ✅

  • 22/09/2024: Criciúma 0-0 Athletico Paranaense (Brasileirão 2024) 🤝

  • 13/06/2024: Athletico Paranaense 3-1 Criciúma (Brasileirão 2024) ✅

  • 24/02/2016: Atlético Paranaense 1-0 Criciúma (Primeira Liga 2016) ✅

  • 22/10/2014: Criciúma 0-1 Atlético Paranaense (Brasileirão 2014) ✅


Criciúma x Athletico-PR: Como chegam os times


O Criciúma chega ao encontro em 8º lugar da classificação com 29 pontos na Série B do Brasileirão. 



  • 20 jogos disputados

  • 8 vitórias (40%)

  • 🤝 5 empates (25%)

  • 7 derrotas (35%)

  • 23 golos marcados (média de 1,15 por jogo)

  • 🥅 18 golos sofridos (média de 0,9 por jogo)


Já o Athletico-PR é 12º colocado da tabela e tem 26 pontos somados até ao momento no campeonato.



  • 20 jogos disputados

  • 7 vitórias (35%)

  • 🤝 5 empates (25%)

  • 8 derrotas (40%)

  • 25 golos marcados (média de 1,25 por jogo)

  • 🥅 27 golos sofridos (média de 1,35 por jogo)


Criciúma x Athletico-PR: Onde Assistir


O jogo Criciúma x Athletico Paranaense vai passar na Disney+. O duelo também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Criciúma x Athletico Paranaense



  • ℹ️ Jogo: Criciúma x Athletico-PR pela Serie B

  • 📅 Data: 11 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 19h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma, Santa Catarina 

  • 📺 Onde vai passar: Disney+ e Novibet (streaming)


Criciúma x Athletico Paranaense: Escalações prováveis


Criciúma: Alisson; Marcelo Benevenuto, Rodrigo, Luciano Castán, Marcinho; Matheus Trindade, Gui Lobo, Jhonata Robert, Felipinho; Diego Gonçalves, Nicolas.


Athletico-PR: Santos; Belezi, Habraão, Léo, Kauã Moraes; Felipinho, Patrick, Zapelli, Léo Derik; Mendoza, Viveros.

Criciuma x Atletico Paranaense: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Newport County - Millwall
2
1.41
Oxford United - Colchester
1
1.75
Stoke City - Walsall
1
1.74
Múltipla
4.29
x
Aposta
20
=
Ganhos
85.87
Apostar agora

Criciuma x Atletico Paranaense: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Criciuma x Atletico Paranaense: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2025 Serie B
Atletico Paranaense
2 - 1
Criciuma
2024 Serie A
Criciuma
0 - 0
Atletico Paranaense
2024 Serie A
Atletico Paranaense
3 - 1
Criciuma
2014 Serie A
Criciuma
0 - 1
Atletico Paranaense
2014 Serie A
Atletico Paranaense
2 - 0
Criciuma

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Criciuma
Empate
Atletico Paranaense

Criciúma x Athletico-PR: Palpite Responsável


🎯 O Criciúma x Athletico-PR promete ser um jogo com empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol. A Série B é sempre movimentada.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

UOL - Admin

Palpites