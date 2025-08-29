Assine UOL
Cremonese
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V
Serie A - Italy
Stadio Giovanni Zini
Sassuolo
  • D
  • V
  • E
  • E
  • V
Odds atualizadas a 29.08.2025 às 05:30

Cremonese x Sassuolo: Palpite Odds Altas +5, +7, Onde Assistir, Série A, 29/08

Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Cremonese x Sassuolo: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série A, que acontece nesta sexta-feira (29/08), às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Giovanni Zini, em Cremona, com transmissão da Disney+.


A palavra que define o jogo entre Cremonese e Sassuolo é "equilíbrio". O Cremonese é, teoricamente, o time mais fraco, mas venceu o Milan na primeira rodada. Do outro lado, o Sassuolo é mais tradicional, mas não vive um bom momento e perdeu por 2 a 0 em sua estreia na liga.


Cremonese x Sassuolo Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.75

  • 🎯 Palpite: Dupla Hipótese: Cremonese Ou Empate - odd 1.35

  • 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: US Cremonese - odd 1.64


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no momento e no posicionamento de cada equipe. O Cremonese chega com 41% de chance de vitória e vem embalado por uma vitória na primeira rodada sobre o poderoso Milan. O Sassuolo, apesar de mais tradicional, não vive um bom momento e tem apenas 30% de chances de vencer. Portanto, a fase recente de ambos os times é o fator mais importante na análise.


Palpites Alternativos Cremonese x Sassuolo



  • 🎯 Palpite: Escanteio - Resultado Final: US Cremonese - odd 1.65

  • 🎯 Palpite: Cartão - Total De Cartões: Mais de 3.5 - odd 1.41

  • 🎯 Palpite: 1º Gol E Resultado Final: US Cremonese Gol E US Cremonese - odd 2.61


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como a aposta em escanteios ou cartões, que podem dar mais valor à aposta.


💰 Cremonese x Sassuolo: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.30

  • 🟢 Palpite: Dupla Hipótese: US Cremonese Ou Empate - odd 1.35

  • 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.75


⚖️ Cremonese x Sassuolo: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Resultado Final: US Sassuolo - odd 3.24

  • 🟢 Palpite: Empate - odd 3.19

  • 🟡 Palpite: 1º Gol E Resultado Final: US Cremonese Gol E US Cremonese - odd 2.61


🚀 Cremonese x Sassuolo: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato 1 a 1 - odd 5.36

  • 🟢 Palpite: US Sassuolo E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 5.51

  • 🟡 Palpite: Gols Exatos: 5+ - odd 7.33


Cremonese x Sassuolo: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Cremonese e Sassuolo é uma oportunidade para as duas equipes se firmarem na tabela do Campeonato Italiano. O Cremonese chega com a moral alta após a vitória sobre o Milan, enquanto o Sassuolo busca uma vitória para se recuperar do início de temporada ruim.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: US Cremonese x US Sassuolo - Serie A TIM

  • 📅 Data: 29/08/25

  • ⏰ Horário: 13h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Giovanni Zini, em Cremona

  • 📺 Transmissão: Disney+


Como Cremonese e Sassuolo Chegam Para o Confronto


O Cremonese chega para a partida na 5ª colocação da tabela, com 3 pontos em uma rodada. O time surpreendeu na estreia ao vencer o Milan por 2 a 1 fora de casa. O time tem uma sequência de duas vitórias fora de casa e uma global, e não perde há dois jogos.


O Sassuolo está na 19ª posição na tabela, sem pontos conquistados após a primeira rodada. O time perdeu sua estreia por 2 a 0 para o Napoli. O Sassuolo tem uma sequência de uma derrota seguida e não vence há um jogo em todas as competições.

Cremonese x Sassuolo: Palpite do Dia

Cremonese Vence
Superbet logo
2.37
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Cremonese x Sassuolo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Cremonese x Sassuolo: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 Serie B
Cremonese
1 - 1
Sassuolo
2024 Serie B
Sassuolo
1 - 4
Cremonese
2022 Serie A
Sassuolo
3 - 2
Cremonese
2022 Serie A
Cremonese
0 - 0
Sassuolo
2021 Friendlies Clubs
Sassuolo
0 - 2
Cremonese

Jogo Responsável


Apostar pode ser uma atividade divertida, mas é crucial entender que o jogo não é uma forma de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

