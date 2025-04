CRB x Volta Redonda Palpite: Hora, Onde Assistir e Escalações - 17/04

Um confronto importante na luta pela classificação na Série B promete agitar a noite de quinta-feira no Estádio Rei Pelé. O CRB, buscando se aproximar do G4, recebe o Volta Redonda, que tenta sair da zona de rebaixamento. Com estilos diferentes - a força da equipe alagoana em casa contra a resistência do time fluminense -, a partida promete ser decidida nos detalhes.

O Galo da Pajuçara chega embalado por bons resultados recentes em seu estádio, enquanto o Voltaço precisa superar suas dificuldades como visitante. O confronto histórico favorece levemente o CRB, mas o jogo promete ser equilibrado e decisivo para ambos os lados.