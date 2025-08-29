CRB x Paysandu Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Série B (30/08)

CRB e Paysandu se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O duelo começa às 16h no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O confronto terá transmissão da ESPN, Disney+, RedeTV! e Youtube do canal Desimpedidos.

O CRB busca uma vitória para se recuperar na competição e se aproximar do G-4. O time alagoano precisa de um bom resultado em casa para dar uma resposta à torcida. Já o Paysandu chega para o jogo em um momento difícil, lutando contra o rebaixamento e precisando desesperadamente de pontos.

Confira nossos palpites de CRB x Paysandu, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de CRB x Paysandu: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de CRB x Paysandu, a nossa análise se baseia no momento de cada equipe e na urgência dos resultados. O CRB, embora venha de derrota, joga em casa, onde a equipe tem um bom desempenho. Já o Paysandu vive uma fase delicada, sem vencer há seis jogos e afundado na zona de rebaixamento.

Analisamos os dados recentes para traçar as melhores apostas. A fragilidade defensiva do Paysandu pode ser um fator crucial. A equipe paraense tem a segunda pior defesa da Série B, o que nos leva a acreditar que o CRB pode marcar gols e dominar a partida. No entanto, a necessidade de vitória do Paysandu pode fazer com que o jogo seja mais aberto do que o esperado.



🎯 Vitória do CRB - odd 1.75

- odd 1.75

🎯 Mais de 1.5 Gols - odd 1.56

- odd 1.56

🎯 Ambos Marcam Não - odd 1.52



Palpites Alternativos CRB x Paysandu

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. O CRB costuma se impor em casa e o Paysandu, mesmo em fase difícil, pode surpreender. Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca diversificar as apostas.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca algo fora do comum. O fato do Paysandu lutar contra o rebaixamento pode fazer com que o time seja mais agressivo. Já o CRB precisa da vitória para se recuperar, o que pode abrir a partida para mais gols.



🎯 Handicap Asiático -1.0 CRB - odd 2.50

- odd 2.50

🎯 Primeiro Time a Marcar: CRB - odd 1.60

- odd 1.60

🎯 Mais de 2.5 Gols - odd 2.30



Super Palpites CRB x Paysandu



🚀 Placar Exato: 2x0 CRB - odd 7.00



💰 Palpites de Odds Baixas CRB x Paysandu

Se você prefere apostas mais seguras e com um risco menor, os mercados de odds baixas são uma boa opção. Eles oferecem um retorno mais modesto, mas a chance de acerto é maior, sendo uma boa escolha para quem busca consistência em seus palpites.



🔵 Vitória do CRB - odd 1.75

- odd 1.75

🟢 Mais de 1.5 Gols - odd 1.56

- odd 1.56

🟡 Ambos Marcam Não - odd 1.52



⚖️ Palpites de Odds Médias CRB x Paysandu

Os palpites de odds médias buscam um equilíbrio entre o risco e o retorno. Eles oferecem um bom lucro e são ideais para quem já tem mais experiência em apostas. Neste jogo, podemos encontrar mercados interessantes, levando em conta a fragilidade defensiva do Paysandu e a necessidade de vitória do CRB.



🔵 CRB Vence e Mais de 1.5 Gols - odd 2.05

- odd 2.05

🟢 Vitória do CRB por 2 gols de diferença - odd 3.50

- odd 3.50

🟡 CRB vence o 1º tempo - odd 2.50



🚀 Palpites de Odds Altas CRB x Paysandu

As odds altas são para quem gosta de apostar com um risco maior, mas com a possibilidade de um retorno significativo. Estes palpites são mais ousados e podem pegar o apostador de surpresa. O confronto tem potencial para um placar elástico, caso o CRB imponha seu ritmo de jogo em casa e o Paysandu não consiga se defender.



🔵 Placar Exato: 3x1 CRB - odd 10.00

- odd 10.00

🟢 CRB vence e ambos marcam - odd 5.50

- odd 5.50

🟡 CRB vence os 2 tempos - odd 5.00



CRB x Paysandu: Onde Assistir e Ficha do Jogo

CRB e Paysandu se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, às 16h, e a partida terá transmissão da ESPN, Disney+, RedeTV! e Youtube do canal Desimpedidos.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: CRB x Paysandu - Brasileirão Série B 2025

CRB x Paysandu - Brasileirão Série B 2025

📅 Data: 30/08/2025

30/08/2025

⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

16h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

📺 Transmissão: ESPN, Disney+, RedeTV! e Desimpedidos (Youtube)



Como CRB e Paysandu Chegam Para o Confronto

O CRB chega para este confronto buscando a recuperação na competição. O time precisa de uma vitória em casa para ganhar confiança e se manter na briga por uma vaga no G-4. A equipe tem a oportunidade de aproveitar a fragilidade do adversário para somar os 3 pontos.

Já o Paysandu, embora esteja em uma situação delicada, vem para o jogo com a esperança de surpreender o adversário. O time sabe que precisa de pontos para sair do Z4, e uma vitória fora de casa pode ser um divisor de águas na competição.

Últimos Jogos do CRB

O CRB teve um desempenho recente com duas vitórias, um empate e duas derrotas, mostrando um momento de instabilidade. A equipe vem de uma derrota em casa para o Athletico-PR. A equipe busca a consistência ideal para se manter na parte de cima da tabela.

O time tem mostrado um bom poder de reação, mas a defesa tem cedido alguns gols, o que pode ser um fator a ser corrigido pelo técnico. O jogo contra o Paysandu é uma boa oportunidade para o time se reajustar e manter o embalo da última vitória.



❌ CRB 0x1 Athletico-PR - Brasileirão Série B



✅ Volta Redonda 0x1 CRB - Brasileirão Série B



✅ CRB 1x0 Athletic-MG - Brasileirão Série B



❌ CRB 0x2 Cruzeiro - Brasileirão Série B



🟡 Paysandu 1x1 CRB - Brasileirão Série B



Últimos Jogos do Paysandu

O Paysandu vem de um desempenho irregular, com três derrotas consecutivas e duas vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe precisa de um bom resultado fora de casa para ganhar confiança e se afastar da zona de rebaixamento da Série B.

O time tem a segunda pior defesa do campeonato, o que mostra a dificuldade de se defender. O técnico busca soluções para melhorar o desempenho defensivo e surpreender o CRB, que é o favorito para a partida.



❌ Paysandu 1x2 Operário-PR - Brasileirão Série B



❌ Chapecoense 2x0 Paysandu - Brasileirão Série B



❌ Paysandu 0x1 Vila Nova - Brasileirão Série B



🟡 Athletico-PR 1x1 Paysandu - Brasileirão Série B



✅ Paysandu 2x1 Ferroviária - Brasileirão Série B



Nossa Opinião para CRB x Paysandu

O confronto entre CRB e Paysandu coloca frente a frente dois times com objetivos distintos na Série B. O CRB luta para se recuperar e o Paysandu busca se manter na competição. A diferença de momento dos times e o fator casa do CRB fazem do time alagoano o favorito para a partida.

Apesar do momento delicado, o Paysandu tem a chance de surpreender o adversário. O fato de ambos os times precisarem da vitória pode abrir a partida para mais gols e, talvez, um placar elástico. Por isso, a nossa dica é arriscar nos mercados de gols e placar exato.

Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.