CRB x Cruzeiro: Palpite, Odds +5 e +7 e Onde Assistir, Copa do Brasil, 07/08

Confira os melhores palpites para CRB x Cruzeiro, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2025.

Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

CRB e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, 07 de Agosto, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto acontece às 21h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. No primeiro jogo, o placar foi um empate em 0x0.

👉 Leia mais palpites de jogos de hoje!

CRB x Cruzeiro Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



⚽ Palpite: Resultado Final: Cruzeiro - Odd de 1.85 na Superbet

Resultado Final: Cruzeiro - Odd de 1.85 na Superbet

⚽ Palpite: Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.65 na Superbet

Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 1.65 na Superbet

⚽ Palpite: Qualificar-se: Cruzeiro - Odd de 1.40 na Superbet



Com base nas estatísticas da Copa do Brasil 2025 e no resultado do primeiro jogo, analisamos o desempenho de CRB e Cruzeiro para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols sofridos, chutes a gol e escanteios, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de volta.

Palpites Alternativos CRB x Cruzeiro



⚽ Cruzeiro vence e Ambas Marcam: Não - Odd de 2.50 na Bet365



⚽ Total de Escanteios do Cruzeiro - Acima de 5.5 - Odd de 1.90 na Stake



⚽ Resultado do Intervalo: Cruzeiro - Odd de 2.40 na Bet365



Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para CRB x Cruzeiro. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o número de escanteios e o resultado exato, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.

Palpites de Odds Baixas CRB x Cruzeiro



⚽ Palpite: Dupla Chance: Cruzeiro ou Empate - Odd de 1.22 na BetNacional

Dupla Chance: Cruzeiro ou Empate - Odd de 1.22 na BetNacional

⚽ Palpite: Cruzeiro marca a qualquer momento - Odd de 1.25 na Esportes da Sorte

Cruzeiro marca a qualquer momento - Odd de 1.25 na Esportes da Sorte

⚽ Palpite: Total de Gols - Acima de 1.5: Acima - Odd de 1.30 na BetNacional



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Copa do Brasil para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias CRB x Cruzeiro



⚽ Palpite: Cruzeiro vence e Total de Gols Abaixo de 3.5 - Odd de 2.20 na Bet365

Cruzeiro vence e Total de Gols Abaixo de 3.5 - Odd de 2.20 na Bet365

⚽ Palpite: Primeiro Gol do Jogo: Cruzeiro e Total de Gols Acima de 1.5 - Odd de 2.50 na Stake

Primeiro Gol do Jogo: Cruzeiro e Total de Gols Acima de 1.5 - Odd de 2.50 na Stake

⚽ Palpite: Cruzeiro vence por 1 gol de diferença - Odd de 3.50 na Superbet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas CRB x Cruzeiro



⚽ Palpite: Placar Exato: 0-0 (Tempo Regulamentar) - Odd de 8.00 na Bet365

Placar Exato: 0-0 (Tempo Regulamentar) - Odd de 8.00 na Bet365

⚽ Palpite: CRB vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 8.00 na Superbet

CRB vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 8.00 na Superbet

⚽ Palpite: Resultado Exato: 1-2 para o Cruzeiro - Odd de 10.00 na Superbet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, entre 5.00 e 12.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: CRB x Cruzeiro: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: CRB x Cruzeiro - Copa do Brasil (oitavas de final)

CRB x Cruzeiro - Copa do Brasil (oitavas de final)

Data: 07/08/2025

07/08/2025

Horário: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

Transmissão: PrimeVideo (streaming)



Como CRB e Cruzeiro Chegam Para o Confronto

O CRB chega para este jogo de volta da Copa do Brasil após um empate sem gols fora de casa. A equipe tem uma média de 0.3 gols sofridos na competição e registra 5.7 chutes no gol e 4.7 chutes fora do gol por partida. A média de 4.7 escanteios sugere que o time busca o ataque pelas laterais. Jogando em casa, o CRB buscará a vitória para garantir a classificação para as quartas de final.

O Cruzeiro tem uma defesa muito sólida, com uma média de 0.0 gols sofridos na competição. No ataque, a equipe registra uma média de 8.3 chutes no gol e 7.0 chutes fora do gol, indicando um volume ofensivo considerável. A alta média de 8.7 escanteios por jogo também reforça a capacidade ofensiva da equipe. O Cruzeiro buscará um bom resultado fora de casa para se classificar e seguir na competição.