CRB x Coritiba: Palpite, Onde Assistir e Escalações - Série B (10/07)

Confira os palpites para o jogo CRB x Coritiba, pela Série B do Brasileirão, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.



ℹ️ Jogo: CRB x Coritiba pela Série B



📅 Data: 11 de julho de 2025



🕒 Horário: 21h35 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Rei Pelé



O confronto entre CRB e Coritiba promete agitar a Série B do Brasileirão em um duelo equilibrado, mas com ligeira vantagem para o time alagoano, que joga em casa. As odds refletem esse cenário:



Vitória do CRB: 2.20



Empate: 2.99



Vitória do Coritiba: 3.69



O CRB vem com um retrospecto sólido no seu estádio, enquanto o Coritiba busca recuperar o fôlego na competição. A partida deve ser decidida em detalhes, com possibilidade de um jogo truncado e poucos gols.

Veja nossos palpites para o CRB x Coritiba.

CRB x Coritiba - Palpites - Série B



🔹 CRB ou empate (Dupla chance) - Odd: 1.29



Segurança na aposta, já que o CRB tem vantagem de mando de campo.



⚽ Menos de 2.5 gols - Odd: 1.46



Ambos os times têm defesas sólidas e ataques pouco eficientes, indicando um jogo fechado.



🔄 Ambas equipes NÃO marcam - Odd: 1.62



Defesas organizadas e ataques pouco inspirados podem resultar em um jogo sem gols dos dois lados.



🎯 Resultado exato: 1-0 para o CRB - Odd: 5.10



Placar comum em jogos da Série B, especialmente com o CRB jogando em casa.



⏱️ Menos de 1.5 gols no 1º tempo - Odd: 1.30



Jogo deve começar cauteloso, com poucas chances claras no primeiro tempo.



📊 Total de escanteios: Mais de 8.5 - Odd: 1.40



Ambos os times costumam pressionar pelas laterais, gerando bons números de escanteios.

*As casas de apostas podem alterar as odds sem aviso prévio.

CRB x Coritiba - Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas streaming.