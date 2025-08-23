Assine UOL
CRB
  • V
  • V
  • D
  • D
  • E
Serie B - Brazil
Estádio Rei Pelé
Atletico Paranaense
  • E
  • D
  • V
  • E
  • D
CRB x Athletico-PR Palpite; Onde Assistir e Escalações; Brasileirão Série B (23/08)

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
4 min

O Estádio Rei Pelé será o palco de um confronto na Série B 2025, com o CRB recebendo o Athletico-PR pela 23ª rodada da competição. O jogo será neste sábado (23/08), às 20:30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.


O CRB busca a vitória para se manter na briga pelo G4, enquanto o Athletico-PR tenta somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. O duelo será de muita emoção e disputado a cada minuto.


Neste artigo você encontrará os palpites CRB x Athletico-PR, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.


Palpites para o CRB x Athletico-PR


Nossa análise aponta um favoritismo para o CRB, que tem um retrospecto recente de jogos com muitos gols em casa. Acreditamos que a partida será bastante movimentada e com gols para os dois lados.



  • Handicap Asiático: CRB (+0.50) - odd de 1.41

  • Ambos os Times Marcam: Sim - odd de 1.92

  • Resultado Exato: 1-1 - odd de 5.40


Com o CRB tendo uma defesa sólida em casa e o Athletico-PR um ataque eficiente, a aposta de Ambos os Times Marcam: Sim (odd 1.92) se mostra uma excelente opção de alto valor. Já o Handicap Asiático: CRB (+0.50) (odd 1.41) é uma aposta segura, que reflete a dominância do time da casa.


Análise de CRB x Athletico-PR


O CRB entra em campo na 10ª posição da Série B, com 31 pontos. Já o Athletico-PR está em 14º lugar, com 27 pontos, o que o deixa na beira da zona de rebaixamento.


Momento do CRB


O CRB vive uma boa fase, com duas vitórias e um empate em seus últimos cinco jogos. Em casa, a equipe tem um ataque eficiente, com uma média de 1.25 gols por partida. O time sofreu apenas 0.75 gols por jogo em casa e busca a vitória para se manter na briga pelo G4.


Momento do Athletico-PR


O Athletico-PR vive um momento de instabilidade, com duas derrotas e um empate em seus últimos três jogos. O time tem um ataque com dificuldades para marcar gols fora de casa, com média de apenas 0.8 gols por partida, e uma defesa vulnerável, que sofreu 1.5 gols por jogo.


O que esperar da Partida


Com o CRB jogando em casa e com um elenco superior, a equipe deve começar o jogo com bastante intensidade. O Athletico-PR, por sua vez, tentará se defender e aproveitar as chances de contra-ataque. A expectativa é de uma vitória do CRB, que tem tudo para se impor e conquistar os três pontos.


---


Com base na nossa análise, acreditamos que o CRB tem todas as condições para sair com a vitória. O time deve se impor em casa e somar os três pontos.


Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.

CRB x Atletico Paranaense: Palpite do Dia

CRB x Atletico Paranaense: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

CRB x Atletico Paranaense: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2025 Serie B
Atletico Paranaense
2 - 0
CRB
2023 Copa Do Brasil
Atletico Paranaense
2 - 1
CRB
2023 Copa Do Brasil
CRB
1 - 0
Atletico Paranaense
2012 Serie B
Atletico Paranaense
4 - 1
CRB
2012 Serie B
CRB
2 - 0
Atletico Paranaense

Histórico Recente e Estatísticas


O histórico recente do confronto, em abril de 2025, foi de vitória do CRB por 1 a 0. O Athletico-PR buscará a revanche fora de casa.


Últimos 5 jogos do CRB



  • ✅ Volta Redonda 0x1 CRB

  • ✅ CRB 1x0 Athletic

  • ❌ CRB 0x2 Cruzeiro

  • ❌ Chapecoense 3x2 CRB

  • 🟡 Cruzeiro 0x0 CRB


Últimos 5 jogos do Athletico-PR



  • 🟡 Athletico-PR 1x1 Cuiabá

  • ❌ Criciúma 4x2 Athletico-PR

  • ❌ São Paulo 2x1 Athletico-PR

  • 🟡 América-MG 2x2 Athletico-PR

  • ✅ Athletico-PR 1x0 São Paulo


Onde Assistir ao Vivo


A partida entre CRB e Athletico-PR, válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no Estádio Rei Pelé a partir das 20:30 (horário de Brasília).



  • ⚽️ Jogo: CRB x Athletico-PR

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+

  • 📅 Data: 23/08/2025

  • Horário: 20:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Rei Pelé

