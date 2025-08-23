CRB x Athletico-PR Palpite; Onde Assistir e Escalações; Brasileirão Série B (23/08)

O Estádio Rei Pelé será o palco de um confronto na Série B 2025, com o CRB recebendo o Athletico-PR pela 23ª rodada da competição. O jogo será neste sábado (23/08), às 20:30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Disney+.

O CRB busca a vitória para se manter na briga pelo G4, enquanto o Athletico-PR tenta somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. O duelo será de muita emoção e disputado a cada minuto.

Neste artigo você encontrará os palpites CRB x Athletico-PR, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.

Palpites para o CRB x Athletico-PR

Nossa análise aponta um favoritismo para o CRB, que tem um retrospecto recente de jogos com muitos gols em casa. Acreditamos que a partida será bastante movimentada e com gols para os dois lados.



Handicap Asiático: CRB (+0.50) - odd de 1.41

- odd de 1.41

Ambos os Times Marcam: Sim - odd de 1.92

- odd de 1.92

Resultado Exato: 1-1 - odd de 5.40



Com o CRB tendo uma defesa sólida em casa e o Athletico-PR um ataque eficiente, a aposta de Ambos os Times Marcam: Sim (odd 1.92) se mostra uma excelente opção de alto valor. Já o Handicap Asiático: CRB (+0.50) (odd 1.41) é uma aposta segura, que reflete a dominância do time da casa.

Análise de CRB x Athletico-PR

O CRB entra em campo na 10ª posição da Série B, com 31 pontos. Já o Athletico-PR está em 14º lugar, com 27 pontos, o que o deixa na beira da zona de rebaixamento.

Momento do CRB

O CRB vive uma boa fase, com duas vitórias e um empate em seus últimos cinco jogos. Em casa, a equipe tem um ataque eficiente, com uma média de 1.25 gols por partida. O time sofreu apenas 0.75 gols por jogo em casa e busca a vitória para se manter na briga pelo G4.

Momento do Athletico-PR

O Athletico-PR vive um momento de instabilidade, com duas derrotas e um empate em seus últimos três jogos. O time tem um ataque com dificuldades para marcar gols fora de casa, com média de apenas 0.8 gols por partida, e uma defesa vulnerável, que sofreu 1.5 gols por jogo.

O que esperar da Partida

Com o CRB jogando em casa e com um elenco superior, a equipe deve começar o jogo com bastante intensidade. O Athletico-PR, por sua vez, tentará se defender e aproveitar as chances de contra-ataque. A expectativa é de uma vitória do CRB, que tem tudo para se impor e conquistar os três pontos.

---

Com base na nossa análise, acreditamos que o CRB tem todas as condições para sair com a vitória. O time deve se impor em casa e somar os três pontos.

Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.