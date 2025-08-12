CRB x Athletic MG: Palpite de Odds 3+, 5+, Onde Assistir, Série B (12/08)

CRB e Athletic-MG se enfrentam nesta terça-feira, 12/08, em partida válida pela 21ª rodada da Série B 2025. A bola rola às 19h30 no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

O confronto tem tudo para ser equilibrado e terá transmissão da ESPN e Disney+. O CRB busca quebrar a sequência negativa após duas derrotas consecutivas e ocupa a 14ª posição.

O Athletic-MG chega em situação parecida e precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Os mineiros estão apenas um ponto atrás do adversário.

Confira nossos palpites de CRB x Athletic-MG, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de CRB x Athletic-MG: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de CRB x Athletic-MG analisamos as estatísticas recentes das equipes. O CRB possui vantagem de jogar em casa mas vive momento delicado na competição.

O Athletic-MG tem bom retrospecto como visitante e pode surpreender. O confronto promete ser disputado entre times que precisam pontuar urgentemente.



🎯 Vitória do CRB - odd 2.08

- odd 2.08

🎯 Ambos marcam - Sim - odd 2.08

- odd 2.08

🎯 Mais de 2.5 gols - odd 2.35



Palpites Alternativos CRB x Athletic-MG

Para quem busca opções mais arrojadas, separamos mercados alternativos que oferecem retornos interessantes. O histórico entre as equipes sugere partidas movimentadas.

Os mercados alternativos podem trazer lucros maiores para apostadores experientes. O momento defensivo das duas equipes favorece apostas em gols.



🎯 CRB vence por 1 gol - odd 3.60

- odd 3.60

🎯 Athletic-MG ou empate - odd 1.68

- odd 1.68

🎯 Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd 3.30



Super Palpites CRB x Athletic-MG



🚀 CRB vence e mais de 2.5 gols - odd 7.40



💰 Palpites de Odds Baixas CRB x Athletic-MG



🔵 Qualquer time vence - odd 1.33

- odd 1.33

🟢 CRB ou empate - odd 1.26

- odd 1.26

🟡 Mais de 0.5 gols - odd 1.09



⚖️ Palpites de Odds Médias CRB x Athletic-MG



🔵 Empate - odd 3.25

- odd 3.25

🟢 Athletic-MG vence - odd 3.80

- odd 3.80

🟡 Menos de 2.5 gols - odd 1.55



🚀 Palpites de Odds Altas CRB x Athletic-MG



🔵 CRB vence por 2+ gols - odd 6.20

- odd 6.20

🟢 Athletic-MG vence por 2+ gols - odd 14.00

- odd 14.00

🟡 Mais de 3.5 gols - odd 4.30



CRB x Athletic-MG: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida