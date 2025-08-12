- D
- D
- E
- V
- D
- E
- E
- V
- V
- V
CRB x Athletic MG: Palpite de Odds 3+, 5+, Onde Assistir, Série B (12/08)
CRB e Athletic-MG se enfrentam nesta terça-feira, 12/08, em partida válida pela 21ª rodada da Série B 2025. A bola rola às 19h30 no Estádio Rei Pelé, em Maceió.
O confronto tem tudo para ser equilibrado e terá transmissão da ESPN e Disney+. O CRB busca quebrar a sequência negativa após duas derrotas consecutivas e ocupa a 14ª posição.
O Athletic-MG chega em situação parecida e precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Os mineiros estão apenas um ponto atrás do adversário.
Confira nossos palpites de CRB x Athletic-MG, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de CRB x Athletic-MG: Nossas 3 Melhores Dicas
Para os palpites de CRB x Athletic-MG analisamos as estatísticas recentes das equipes. O CRB possui vantagem de jogar em casa mas vive momento delicado na competição.
O Athletic-MG tem bom retrospecto como visitante e pode surpreender. O confronto promete ser disputado entre times que precisam pontuar urgentemente.
- 🎯 Vitória do CRB - odd 2.08
- 🎯 Ambos marcam - Sim - odd 2.08
- 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 2.35
Palpites Alternativos CRB x Athletic-MG
Para quem busca opções mais arrojadas, separamos mercados alternativos que oferecem retornos interessantes. O histórico entre as equipes sugere partidas movimentadas.
Os mercados alternativos podem trazer lucros maiores para apostadores experientes. O momento defensivo das duas equipes favorece apostas em gols.
- 🎯 CRB vence por 1 gol - odd 3.60
- 🎯 Athletic-MG ou empate - odd 1.68
- 🎯 Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd 3.30
Super Palpites CRB x Athletic-MG
- 🚀 CRB vence e mais de 2.5 gols - odd 7.40
💰 Palpites de Odds Baixas CRB x Athletic-MG
- 🔵 Qualquer time vence - odd 1.33
- 🟢 CRB ou empate - odd 1.26
- 🟡 Mais de 0.5 gols - odd 1.09
⚖️ Palpites de Odds Médias CRB x Athletic-MG
- 🔵 Empate - odd 3.25
- 🟢 Athletic-MG vence - odd 3.80
- 🟡 Menos de 2.5 gols - odd 1.55
🚀 Palpites de Odds Altas CRB x Athletic-MG
- 🔵 CRB vence por 2+ gols - odd 6.20
- 🟢 Athletic-MG vence por 2+ gols - odd 14.00
- 🟡 Mais de 3.5 gols - odd 4.30
CRB x Athletic-MG: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: CRB x Athletic-MG - Série B 2025
- 📅 Data: 12/08/2025
- ⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Rei Pelé, Maceió
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
CRB x Athletic Club: Palpite do Dia
CRB x Athletic Club: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
CRB x Athletic Club: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Como CRB e Athletic-MG Chegam Para o Confronto
O CRB vive fase complicada após duas derrotas seguidas na competição. O time alagoano precisa reencontrar o caminho das vitórias jogando em casa.
O Athletic-MG não consegue engatar uma sequência de triunfos e soma três empates consecutivos. Os mineiros buscam a primeira vitória fora de casa há algumas rodadas.
Últimos Jogos do CRB
O momento atual preocupa a torcida do time de Maceió. A equipe não consegue manter a regularidade que mostrou anteriormente em casa.
A defesa vem sofrendo gols nos últimos compromissos, comprometendo os resultados. O ataque precisa ser mais efetivo para voltar a pontuar.
- ❌ CRB 0x2 Cruzeiro - Copa do Brasil
- ✅ Chapecoense 3x2 CRB - Série B
- 🟡 Cruzeiro 0x0 CRB - Copa do Brasil
- ✅ CRB 4x0 Novorizontino - Série B
- ❌ Vila Nova 2x0 CRB - Série B
Últimos Jogos do Athletic-MG
O Athletic-MG mostra instabilidade mas consegue pontuar como visitante. A equipe precisa melhorar a finalização para voltar a vencer.
O time mineiro tem boa movimentação ofensiva mas peca na objetividade. A defesa se mantém organizada na maioria dos jogos recentes.
- 🟡 Athletic-MG 1x1 Atlético-GO - Série B
- 🟡 Paysandu 1x1 Athletic-MG - Série B
- 🟡 Athletic-MG 1x1 Coritiba - Série B
- ✅ Ferroviária 1x2 Athletic-MG - Série B
- ✅ Athletic-MG 4x0 Avaí - Série B
Nossa Opinião para CRB x Athletic
O confronto promete equilíbrio entre duas equipes que lutam por melhores posições na tabela. O CRB tem a vantagem de jogar em casa.
O Athletic-MG possui melhor campanha como visitante e pode surpreender. O momento defensivo das equipes favorece um jogo com gols.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
Jogos do Dia
- D
- V
- D
- V
- V
- D
- E
- V
- V
- D
Fluminense Vence
- E
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- V
- D
Birmingham Vence
- D
- D
- D
- V
- V
- E
- E
- V
- V
- E
Wrexham Vence
- E
- V
- V
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- V
FC Noah Vence
- D
- D
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- D
- E
Bristol Rovers Vence
- V
- V
- V
- V
- E
- D
- V
- V
- D
- V
Stoke City Vence
- V
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- D
- D
Empate