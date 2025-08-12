Assine UOL
CRB
  • D
  • D
  • E
  • V
  • D
Serie B - Brazil
Estádio Rei Pelé
Athletic Club
  • E
  • E
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.2
x
3.2
2
3.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.2
x
3.15
2
3.55
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.25
x
3.05
2
3.4
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.08.2025 às 16:42

CRB x Athletic MG: Palpite de Odds 3+, 5+, Onde Assistir, Série B (12/08)

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
4 min

CRB e Athletic-MG se enfrentam nesta terça-feira, 12/08, em partida válida pela 21ª rodada da Série B 2025. A bola rola às 19h30 no Estádio Rei Pelé, em Maceió.


O confronto tem tudo para ser equilibrado e terá transmissão da ESPN e Disney+. O CRB busca quebrar a sequência negativa após duas derrotas consecutivas e ocupa a 14ª posição.


O Athletic-MG chega em situação parecida e precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Os mineiros estão apenas um ponto atrás do adversário.


Confira nossos palpites de CRB x Athletic-MG, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de CRB x Athletic-MG: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de CRB x Athletic-MG analisamos as estatísticas recentes das equipes. O CRB possui vantagem de jogar em casa mas vive momento delicado na competição.


O Athletic-MG tem bom retrospecto como visitante e pode surpreender. O confronto promete ser disputado entre times que precisam pontuar urgentemente.



  • 🎯 Vitória do CRB - odd 2.08

  • 🎯 Ambos marcam - Sim - odd 2.08

  • 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 2.35


Palpites Alternativos CRB x Athletic-MG


Para quem busca opções mais arrojadas, separamos mercados alternativos que oferecem retornos interessantes. O histórico entre as equipes sugere partidas movimentadas.


Os mercados alternativos podem trazer lucros maiores para apostadores experientes. O momento defensivo das duas equipes favorece apostas em gols.



  • 🎯 CRB vence por 1 gol - odd 3.60

  • 🎯 Athletic-MG ou empate - odd 1.68

  • 🎯 Mais de 1.5 gols no 1º tempo - odd 3.30


Super Palpites CRB x Athletic-MG



  • 🚀 CRB vence e mais de 2.5 gols - odd 7.40


💰 Palpites de Odds Baixas CRB x Athletic-MG



  • 🔵 Qualquer time vence - odd 1.33

  • 🟢 CRB ou empate - odd 1.26

  • 🟡 Mais de 0.5 gols - odd 1.09


⚖️ Palpites de Odds Médias CRB x Athletic-MG



  • 🔵 Empate - odd 3.25

  • 🟢 Athletic-MG vence - odd 3.80

  • 🟡 Menos de 2.5 gols - odd 1.55


🚀 Palpites de Odds Altas CRB x Athletic-MG



  • 🔵 CRB vence por 2+ gols - odd 6.20

  • 🟢 Athletic-MG vence por 2+ gols - odd 14.00

  • 🟡 Mais de 3.5 gols - odd 4.30


CRB x Athletic-MG: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: CRB x Athletic-MG - Série B 2025

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • Horário: 19h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Rei Pelé, Maceió

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+


 

Ver mais Ver menos

CRB x Athletic Club: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Chesterfield - Mansfield Town
1
1.97
Club Brugge KV - Red Bull Salzburg
1
1.71
Libertad Asuncion - River Plate
2
1.95
Múltipla
6.57
x
Aposta
20
=
Ganhos
131.38
Apostar agora

CRB x Athletic Club: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

CRB x Athletic Club: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 Serie B
Athletic Club
1 - 2
CRB
2024 Copa Do Brasil
CRB
2 - 0
Athletic Club

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
CRB
Empate
Athletic Club

Como CRB e Athletic-MG Chegam Para o Confronto


O CRB vive fase complicada após duas derrotas seguidas na competição. O time alagoano precisa reencontrar o caminho das vitórias jogando em casa.


O Athletic-MG não consegue engatar uma sequência de triunfos e soma três empates consecutivos. Os mineiros buscam a primeira vitória fora de casa há algumas rodadas.


Últimos Jogos do CRB


O momento atual preocupa a torcida do time de Maceió. A equipe não consegue manter a regularidade que mostrou anteriormente em casa.


A defesa vem sofrendo gols nos últimos compromissos, comprometendo os resultados. O ataque precisa ser mais efetivo para voltar a pontuar.



  • ❌ CRB 0x2 Cruzeiro - Copa do Brasil

  • ✅ Chapecoense 3x2 CRB - Série B

  • 🟡 Cruzeiro 0x0 CRB - Copa do Brasil

  • ✅ CRB 4x0 Novorizontino - Série B

  • ❌ Vila Nova 2x0 CRB - Série B


Últimos Jogos do Athletic-MG


O Athletic-MG mostra instabilidade mas consegue pontuar como visitante. A equipe precisa melhorar a finalização para voltar a vencer.


O time mineiro tem boa movimentação ofensiva mas peca na objetividade. A defesa se mantém organizada na maioria dos jogos recentes.



  • 🟡 Athletic-MG 1x1 Atlético-GO - Série B

  • 🟡 Paysandu 1x1 Athletic-MG - Série B

  • 🟡 Athletic-MG 1x1 Coritiba - Série B

  • ✅ Ferroviária 1x2 Athletic-MG - Série B

  • ✅ Athletic-MG 4x0 Avaí - Série B


Nossa Opinião para CRB x Athletic


O confronto promete equilíbrio entre duas equipes que lutam por melhores posições na tabela. O CRB tem a vantagem de jogar em casa.


O Athletic-MG possui melhor campanha como visitante e pode surpreender. O momento defensivo das equipes favorece um jogo com gols.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

America de Cali
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Fluminense
  • D
  • E
  • V
  • V
  • D

Fluminense Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Birmingham
  • E
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Sheffield Utd
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D

Birmingham Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Wrexham
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Hull City
  • E
  • E
  • V
  • V
  • E

Wrexham Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Noah
  • E
  • V
  • V
  • D
  • D
-
Lincoln Red Imps FC
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V

FC Noah Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Bristol Rovers
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Cambridge United
  • D
  • V
  • D
  • D
  • E

Bristol Rovers Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Stoke City
  • V
  • V
  • V
  • V
  • E
-
Walsall
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V

Stoke City Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Stockport County
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Crewe
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites