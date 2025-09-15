CRB x Amazonas: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Brasileiro Série B (15/09)

Buscando palpite para CRB x Amazonas? Então você veio ao lugar certo! O confronto desta segunda-feira (15), às 21h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, é um duelo direto na luta contra o rebaixamento no Brasileirão Série B.

O CRB busca se afastar da zona da degola e quer aproveitar o fator casa para somar três pontos importantes. Do outro lado, o Amazonas, que vive uma situação mais delicada, precisa de um bom resultado para tentar sair das últimas posições.

Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para CRB x Amazonas, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e o momento das duas equipes na temporada. Acompanhe!

CRB x Amazonas: Palpites para a Partida



🎯 Vitória do CRB - Odd de 1.84

🎯 Menos de 2.5 gols - Odd de 1.56

🎯 Menos de 8.5 escanteios - Odd de 2.60



As cotações podem mudar a qualquer instante. Os valores mostrados aqui foram registrados no momento da criação deste palpite.

O CRB é o 12º colocado na Série B, com 34 pontos, enquanto o Amazonas está na 19ª posição com 24 pontos. A diferença na tabela e o fator casa fazem do time alagoano o favorito para este confronto. O jogo vale muito, já que o campeonato se aproxima das rodadas finais e a disputa para permanecer na Série B se intensifica.

Vitória do CRB (Baixo Risco)

O CRB é o favorito para vencer a partida. A equipe joga em casa, onde costuma ser mais forte, e enfrenta um adversário que está em uma posição inferior na tabela e tem tido dificuldades para pontuar fora de casa. É uma aposta com alta probabilidade, já que a vitória é fundamental para o time se manter longe do Z-4.

Menos de 2.5 gols (Baixo Risco)

Este palpite se baseia no histórico recente e no momento das duas equipes. O CRB marcou 26 gols em 25 jogos, uma média de pouco mais de um por partida. Já o Amazonas, marcou os mesmos 26 gols em 25 jogos. Os números indicam que dificilmente teremos uma partida com muitos gols.

Menos de 8 escanteios (Médio Risco)

Considerando o baixo número de gols e a provável cautela das equipes, a tendência é que o número de escanteios também não seja alto. Ambos os times, que precisam pontuar, podem não se lançar tanto ao ataque, resultando em menos chances de bola parada. Apesar de ser um mercado mais imprevisível, os dados apontam para uma aposta de médio risco.

Desempenho recente do CRB

O CRB ocupa a 12ª posição na Série B, com 34 pontos em 25 jogos. O time tem um desempenho regular na temporada, buscando a todo custo se afastar da zona de rebaixamento. O técnico Eduardo Barroca assumiu a equipe no fim de março e tem a missão de levar o time a uma posição mais tranquila.

Últimos 5 jogos do CRB:



❌ Cuiabá 1x0 CRB



✅ CRB 2x0 Paysandu



❌ CRB 0x1 Athletico-PR



✅ Volta Redonda 0x1 CRB



✅ CRB 1x0 Athletic



Provável escalação do CRB

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Crystophe e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca

Desempenho recente do Amazonas

O Amazonas está em uma situação mais complicada, na 19ª posição da tabela, com 24 pontos em 25 partidas. O time precisa desesperadamente de uma vitória para sair da zona da degola. Recentemente, a equipe anunciou o técnico Guilherme Alves para tentar reestruturar o time e buscar a reabilitação.

Últimos 5 jogos do Amazonas:



❌ Amazonas 1x3 Remo



❌ Atlético-GO 2x0 Amazonas



✅ Avaí 1x2 Amazonas



🟡 Amazonas 2x2 América-MG



❌ Ferroviária 2x1 Amazonas



Provável escalação do Amazonas

Amazonas: Renan; Castrillón, Léo Coelho, Ivan Alvariño e Rafael Monteiro; Larry Vásquez; Gabriel Domingos, Rafael Tavares e Joaquín Torres; Kevin e Henrique Almeida. Técnico: Guilherme Alves

Histórico entre CRB x Amazonas

CRB e Amazonas já se enfrentaram algumas vezes na história, mas os confrontos recentes mostram uma pequena vantagem para o time amazonense. Na partida mais recente, pelo primeiro turno da Série B, as equipes ficaram no empate por 1 a 1, jogando em Manaus.

Apesar disso, o jogo é fundamental para as aspirações de cada equipe. O CRB precisa da vitória para se afastar da zona do rebaixamento, enquanto o Amazonas precisa vencer para ter chance de sair do Z-4.

Onde assistir CRB x Amazonas - 15/09/2025

O jogo entre CRB e Amazonas, válido pela 26ª rodada do Brasileirão Série B 2025, será disputado no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A partida está marcada para esta segunda-feira, dia 15 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília).

A transmissão do confronto será feita pela ESPN, na TV fechada, e pelo serviço de streaming Disney+.

Ficha do jogo: