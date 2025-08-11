- E
Coventry x Luton: Palpite Odds Altas +11, +60, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08
Coventry x Luton: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Ricoh Arena, em Coventry. A partida não terá transmissão oficial para o Brasil.
As equipes se enfrentam por uma competição eliminatória. O Coventry tem a vantagem de jogar em casa e conta com um retrospecto recente equilibrado contra o adversário, enquanto o Luton vem de uma sequência de duas vitórias seguidas em seus últimos jogos.
Coventry x Luton Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Coventry para vencer - odd 1.92
- 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.70
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.78
Observando as estatísticas, o Coventry é o favorito nas odds e tem um bom desempenho jogando em casa, marcando uma média de 1.17 gols por partida e sofrendo 0.67 gols em seus últimos jogos. O Luton, por sua vez, também tem uma boa média de gols (1.3) e vem de uma sequência positiva. Por isso, a combinação de vitória do time da casa e gols das duas equipes é uma aposta interessante.
Palpites Alternativos Coventry x Luton
- 🎯 Palpite: Coventry vence e ambas as equipes marcam (sim) - odd 3.59
- 🎯 Palpite: Placar exato de 2 a 1 para o Coventry - odd 7.96
- 🎯 Palpite: 1º gol do Coventry - odd 1.67
Para quem busca odds mais altas, os palpites alternativos podem ser uma boa pedida. O Coventry tem uma probabilidade de 67% de abrir o placar quando joga em casa, o que valoriza a aposta no primeiro gol. Já a aposta de placar exato (2 a 1) é uma escolha mais arriscada, mas com uma odd alta de 7.96, que condiz com o bom momento da equipe.
💰 Coventry x Luton: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Coventry City FC ou Empate - odd 1.25
- 🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.25
- 🟡 Palpite: Coventry City FC marca mais de 0.5 gols - odd 1.19
⚖️ Coventry x Luton: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Coventry City FC e ambas marcam (sim) - odd 3.59
- 🟢 Palpite: Empate e ambas marcam (sim) - odd 4.35
- 🟡 Palpite: Coventry City FC vence e não sofre gols (sim) - odd 3.40
🚀 Coventry x Luton: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 11.17
- 🟢 Palpite: Luton Town vence e ambas marcam (sim) - odd 6.47
- 🟡 Palpite: Placar exato 3 a 3 - odd 60.10
Coventry x Luton: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Este confronto é válido pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa, uma competição eliminatória. O jogo é de mata-mata, o que significa que o vencedor avança para a próxima fase. Em caso de empate no tempo regulamentar, a partida será decidida nos pênaltis. As duas equipes já se enfrentaram sete vezes nos últimos três anos, com um histórico de três vitórias para o Luton, duas para o Coventry e dois empates.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Coventry x Luton - Copa da Liga Inglesa
- 📅 Data: 12/08/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Ricoh Arena, em Coventry
- 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial para o Brasil
Como Coventry e Luton Chegam Para o Confronto
O Coventry não vence há duas partidas, com um empate e uma derrota nos últimos jogos. No entanto, o time tem uma boa média de gols em seus últimos dez jogos (1 por partida) e sofreu apenas 0.9. Em 50% das vezes, o time não sofreu gols. Jogando em casa, o Coventry abriu o placar em 67% dos jogos e venceu no final em 75% dessas ocasiões.
O Luton, por outro lado, chega para a partida com duas vitórias seguidas e sem perder há três jogos. Nos últimos dez jogos, o time tem uma média de 1.3 gols marcados por partida e também sofreu 0.9 gols. Em 50% dos jogos, a equipe não sofreu gols. Quando joga fora de casa, o Luton abriu o placar em 50% dos jogos e venceu todas as vezes que saiu na frente.
Coventry x Luton: Palpite do Dia
Coventry x Luton: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Coventry x Luton: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Apostar em esportes deve ser visto como uma forma de diversão e entretenimento, e nunca como uma maneira de ganhar dinheiro. Para ter uma experiência positiva, é crucial fazer isso com responsabilidade. Lembre-se de definir limites, tanto de tempo quanto de dinheiro. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda. Para mais informações e recursos, visite nosso guia de Jogo Responsável.