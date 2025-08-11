Assine UOL
League Cup - United Kingdom
The Coventry Building Society Arena
Luton
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V
Coventry x Luton: Palpite Odds Altas +11, +60, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Publicado
11.08.2025
Atualizado em
11.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Coventry x Luton: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Ricoh Arena, em Coventry. A partida não terá transmissão oficial para o Brasil.


As equipes se enfrentam por uma competição eliminatória. O Coventry tem a vantagem de jogar em casa e conta com um retrospecto recente equilibrado contra o adversário, enquanto o Luton vem de uma sequência de duas vitórias seguidas em seus últimos jogos.


Coventry x Luton Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Coventry para vencer - odd 1.92

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.70

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.78


Observando as estatísticas, o Coventry é o favorito nas odds e tem um bom desempenho jogando em casa, marcando uma média de 1.17 gols por partida e sofrendo 0.67 gols em seus últimos jogos. O Luton, por sua vez, também tem uma boa média de gols (1.3) e vem de uma sequência positiva. Por isso, a combinação de vitória do time da casa e gols das duas equipes é uma aposta interessante.


Palpites Alternativos Coventry x Luton



  • 🎯 Palpite: Coventry vence e ambas as equipes marcam (sim) - odd 3.59

  • 🎯 Palpite: Placar exato de 2 a 1 para o Coventry - odd 7.96

  • 🎯 Palpite: 1º gol do Coventry - odd 1.67


Para quem busca odds mais altas, os palpites alternativos podem ser uma boa pedida. O Coventry tem uma probabilidade de 67% de abrir o placar quando joga em casa, o que valoriza a aposta no primeiro gol. Já a aposta de placar exato (2 a 1) é uma escolha mais arriscada, mas com uma odd alta de 7.96, que condiz com o bom momento da equipe.


💰 Coventry x Luton: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Coventry City FC ou Empate - odd 1.25

  • 🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.25

  • 🟡 Palpite: Coventry City FC marca mais de 0.5 gols - odd 1.19


⚖️ Coventry x Luton: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Coventry City FC e ambas marcam (sim) - odd 3.59

  • 🟢 Palpite: Empate e ambas marcam (sim) - odd 4.35

  • 🟡 Palpite: Coventry City FC vence e não sofre gols (sim) - odd 3.40


🚀 Coventry x Luton: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 11.17

  • 🟢 Palpite: Luton Town vence e ambas marcam (sim) - odd 6.47

  • 🟡 Palpite: Placar exato 3 a 3 - odd 60.10


Coventry x Luton: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Este confronto é válido pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa, uma competição eliminatória. O jogo é de mata-mata, o que significa que o vencedor avança para a próxima fase. Em caso de empate no tempo regulamentar, a partida será decidida nos pênaltis. As duas equipes já se enfrentaram sete vezes nos últimos três anos, com um histórico de três vitórias para o Luton, duas para o Coventry e dois empates.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Coventry x Luton - Copa da Liga Inglesa

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Ricoh Arena, em Coventry

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial para o Brasil


Como Coventry e Luton Chegam Para o Confronto


O Coventry não vence há duas partidas, com um empate e uma derrota nos últimos jogos. No entanto, o time tem uma boa média de gols em seus últimos dez jogos (1 por partida) e sofreu apenas 0.9. Em 50% das vezes, o time não sofreu gols. Jogando em casa, o Coventry abriu o placar em 67% dos jogos e venceu no final em 75% dessas ocasiões.


O Luton, por outro lado, chega para a partida com duas vitórias seguidas e sem perder há três jogos. Nos últimos dez jogos, o time tem uma média de 1.3 gols marcados por partida e também sofreu 0.9 gols. Em 50% dos jogos, a equipe não sofreu gols. Quando joga fora de casa, o Luton abriu o placar em 50% dos jogos e venceu todas as vezes que saiu na frente.

Coventry x Luton: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Coventry x Luton: Confrontos Diretos

1 Vitórias
3 Empates
1 Vitórias
2024 Championship
Luton
1 - 0
Coventry
2024 Championship
Coventry
3 - 2
Luton
2022 Championship
Coventry
1 - 1
Luton
2022 Championship
Coventry
1 - 1
Luton
2022 Championship
Luton
2 - 2
Coventry

