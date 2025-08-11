Coventry x Luton: Palpite Odds Altas +11, +60, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Coventry x Luton: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Ricoh Arena, em Coventry. A partida não terá transmissão oficial para o Brasil.

As equipes se enfrentam por uma competição eliminatória. O Coventry tem a vantagem de jogar em casa e conta com um retrospecto recente equilibrado contra o adversário, enquanto o Luton vem de uma sequência de duas vitórias seguidas em seus últimos jogos.

Coventry x Luton Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Coventry para vencer - odd 1.92

Coventry para vencer - odd 1.92

🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.70

Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.70

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.78



Observando as estatísticas, o Coventry é o favorito nas odds e tem um bom desempenho jogando em casa, marcando uma média de 1.17 gols por partida e sofrendo 0.67 gols em seus últimos jogos. O Luton, por sua vez, também tem uma boa média de gols (1.3) e vem de uma sequência positiva. Por isso, a combinação de vitória do time da casa e gols das duas equipes é uma aposta interessante.

Palpites Alternativos Coventry x Luton



🎯 Palpite: Coventry vence e ambas as equipes marcam (sim) - odd 3.59

Coventry vence e ambas as equipes marcam (sim) - odd 3.59

🎯 Palpite: Placar exato de 2 a 1 para o Coventry - odd 7.96

Placar exato de 2 a 1 para o Coventry - odd 7.96

🎯 Palpite: 1º gol do Coventry - odd 1.67



Para quem busca odds mais altas, os palpites alternativos podem ser uma boa pedida. O Coventry tem uma probabilidade de 67% de abrir o placar quando joga em casa, o que valoriza a aposta no primeiro gol. Já a aposta de placar exato (2 a 1) é uma escolha mais arriscada, mas com uma odd alta de 7.96, que condiz com o bom momento da equipe.

💰 Coventry x Luton: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Coventry City FC ou Empate - odd 1.25

Coventry City FC ou Empate - odd 1.25

🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.25

Mais de 1.5 gols - odd 1.25

🟡 Palpite: Coventry City FC marca mais de 0.5 gols - odd 1.19



⚖️ Coventry x Luton: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Coventry City FC e ambas marcam (sim) - odd 3.59

Coventry City FC e ambas marcam (sim) - odd 3.59

🟢 Palpite: Empate e ambas marcam (sim) - odd 4.35

Empate e ambas marcam (sim) - odd 4.35

🟡 Palpite: Coventry City FC vence e não sofre gols (sim) - odd 3.40



🚀 Coventry x Luton: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 11.17

Placar exato 0 a 0 - odd 11.17

🟢 Palpite: Luton Town vence e ambas marcam (sim) - odd 6.47

Luton Town vence e ambas marcam (sim) - odd 6.47

🟡 Palpite: Placar exato 3 a 3 - odd 60.10



Coventry x Luton: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Este confronto é válido pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa, uma competição eliminatória. O jogo é de mata-mata, o que significa que o vencedor avança para a próxima fase. Em caso de empate no tempo regulamentar, a partida será decidida nos pênaltis. As duas equipes já se enfrentaram sete vezes nos últimos três anos, com um histórico de três vitórias para o Luton, duas para o Coventry e dois empates.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Coventry x Luton - Copa da Liga Inglesa

Coventry x Luton - Copa da Liga Inglesa

📅 Data: 12/08/2025

12/08/2025

⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Ricoh Arena, em Coventry

Ricoh Arena, em Coventry

📺 Transmissão: Sem transmissão oficial para o Brasil



Como Coventry e Luton Chegam Para o Confronto

O Coventry não vence há duas partidas, com um empate e uma derrota nos últimos jogos. No entanto, o time tem uma boa média de gols em seus últimos dez jogos (1 por partida) e sofreu apenas 0.9. Em 50% das vezes, o time não sofreu gols. Jogando em casa, o Coventry abriu o placar em 67% dos jogos e venceu no final em 75% dessas ocasiões.

O Luton, por outro lado, chega para a partida com duas vitórias seguidas e sem perder há três jogos. Nos últimos dez jogos, o time tem uma média de 1.3 gols marcados por partida e também sofreu 0.9 gols. Em 50% dos jogos, a equipe não sofreu gols. Quando joga fora de casa, o Luton abriu o placar em 50% dos jogos e venceu todas as vezes que saiu na frente.