Costa Rica x Haiti Palpite: Odds 4+, 6+; Onde Assistir, Eliminatórias Copa - CONCACAF
Buscando palpite para Costa Rica x Haiti? A partida, que acontece hoje, 9 de setembro de 2025, às 23h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Costa Rica, em San José, promete fortes emoções. A partida terá transmissão no canal GOAT.
A disputa é válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo CONCACAF. O confronto coloca frente a frente duas seleções que buscam a classificação para a maior competição de futebol do planeta. Acompanhe nossa análise completa, com odds, estatísticas e palpites!
Neste artigo, vamos te dar as melhores dicas para você fazer suas apostas. Veja os detalhes sobre as equipes, as prováveis escalações e onde assistir ao jogo.
Costa Rica x Haiti Palpite: 3 Melhores Dicas
Para te ajudar a apostar, preparamos três dicas com base na análise das equipes. Confira:
- ⚽ Costa Rica para vencer - Odd de 2.05
- ⚽ Ambos marcam: Não - Odd de 1.75
- ⚽ Menos de 2.5 gols no total - Odd de 1.60
Com base nas informações e estatísticas, estas são as nossas dicas para o jogo. Analisamos o momento de cada seleção, histórico de confrontos e outros fatores importantes.
Costa Rica x Haiti: Palpites Alternativos
- ⚽ Empate no primeiro tempo - Odd de 2.20
- ⚽ Costa Rica marca o primeiro gol - Odd de 1.80
- ⚽ Haiti para vencer ou empatar - Odd de 2.80
As opções alternativas oferecem diferentes abordagens e mercados para suas apostas. Analise as odds e escolha a que melhor se encaixa em sua estratégia.
Super Palpites Costa Rica x Haiti
Para quem gosta de arriscar um pouco mais, separamos os super palpites:
- ⚽ Placar exato: 1 x 0 para Costa Rica - Odd de 6.00
- ⚽ Haiti vence por 1 gol de diferença - Odd de 4.50
- ⚽ Gol contra no jogo - Odd de 10.00
Os super palpites oferecem maiores odds, mas também maior risco. São apostas mais ousadas, mas com potencial de grandes ganhos.
💰 Palpites de Odds Baixas Costa Rica x Haiti
Os palpites de baixo risco são ótimos para quem busca segurança e quer ter mais chances de acertar. Confira:
- 🟢 Vitória ou empate da Costa Rica - Odd de 1.35 - Risco: Baixo Justificativa: Jogando em casa, a Costa Rica tem um bom retrospecto e leva vantagem.
- 🟢 Menos de 3.5 gols no total - Odd de 1.25 - Risco: Baixo Justificativa: Em jogos entre as duas seleções, a média de gols é baixa.
⚖️ Palpites de Odds Médias Costa Rica x Haiti
Os palpites de risco médio oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Veja:
- 🟡 Costa Rica marca o primeiro gol - Odd de 1.80 - Risco: Médio Justificativa: A Costa Rica tem uma média boa de gols em casa e deve começar pressionando.
- 🟡 Ambos marcam: Não - Odd de 1.75 - Risco: Médio Justificativa: Os jogos entre as equipes costumam ter poucos gols.
🚀 Palpites de Odds Altas Costa Rica x Haiti
Para quem gosta de adrenalina, os palpites de alto risco podem trazer grandes emoções e lucros. Veja:
- 🔴 Haiti vence - Odd de 4.00 - Risco: Alto Justificativa: Apesar de jogar fora de casa, o Haiti pode surpreender.
- 🔴 Placar exato: 0 x 1 para Haiti - Odd de 8.00 - Risco: Alto Justificativa: Um placar magro para o Haiti é possível, considerando o histórico dos jogos.
Costa Rica x Haiti: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Saiba onde assistir e os detalhes da partida:
📋 Informações Completas da Partida
- Partida: Costa Rica x Haiti
- Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo CONCACAF
- Data: 9 de setembro de 2025
- Horário: 23h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Nacional de Costa Rica, San José
- Onde Assistir: Canal GOAT
Como Costa Rica e Haiti Chegam Para o Confronto
A Costa Rica chega para o confronto buscando se consolidar nas Eliminatórias e mostrar sua força em casa. A equipe tem um bom desempenho em seus domínios e quer garantir os três pontos para subir na tabela.
O Haiti, por outro lado, busca surpreender e somar pontos importantes fora de casa. A equipe tem mostrado um bom futebol e pode dificultar a vida da Costa Rica.
Últimos Jogos da Costa Rica
A Costa Rica tem demonstrado instabilidade, com resultados variados. A equipe precisa melhorar a consistência para buscar a classificação.
- ✅ Costa Rica 2 x 1 Suriname - 16/06/2025
- ✅ Costa Rica 1 x 1 República Dominicana - 18/06/2025
- ❌ EUA 0 x 0 Costa Rica - 29/06/2025
- 🟡 Nicarágua 0 x 0 Costa Rica - 06/09/2025
Últimos Jogos do Haiti
O Haiti, apesar de algumas derrotas, tem mostrado um futebol competitivo. A equipe busca evoluir e surpreender seus adversários.
- ❌ Haiti 0 x 2 Arábia Saudita - 16/06/2025
- ❌ EUA 2 x 1 Haiti - 22/06/2025
- ✅ Haiti 1 x 0 Trinidad and Tobago - 19/06/2025
- ❌ Haiti 0 x 0 Honduras - 06/09/2025
Nossa Opinião para Costa Rica x Haiti
A partida entre Costa Rica e Haiti promete ser equilibrada. Acreditamos que a Costa Rica, jogando em casa, leva uma ligeira vantagem, mas o Haiti pode surpreender.
Nossa dica é apostar na vitória da Costa Rica, mas com cautela. Para quem busca mais emoção, o palpite em ambos marcam: não pode ser interessante, considerando o histórico de confrontos.
Costa Rica x Haiti: Palpite do Dia
Costa Rica x Haiti: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Costa Rica x Haiti: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
As apostas esportivas devem ser encaradas como uma forma de entretenimento, e não como uma solução para problemas financeiros. É crucial lembrar que apostar envolve riscos e que o dinheiro utilizado deve ser aquele que não compromete suas contas pessoais ou o orçamento familiar. Pratique o Jogo Responsável.
