Costa Rica
World Cup - Qualification CONCACAF - World Wide
Estadio Nacional de Costa Rica
Haiti
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.5
x
4.1
2
6.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.54
x
4
2
5.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.51
x
4
2
6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.51
x
3.85
2
5.9
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.09.2025 às 21:30

Costa Rica x Haiti Palpite: Odds 4+, 6+; Onde Assistir, Eliminatórias Copa - CONCACAF

Alex Alves
Autor
Publicado
09.09.2025
Atualizado em
09.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Buscando palpite para Costa Rica x Haiti? A partida, que acontece hoje, 9 de setembro de 2025, às 23h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Costa Rica, em San José, promete fortes emoções. A partida terá transmissão no canal GOAT. 


A disputa é válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo CONCACAF. O confronto coloca frente a frente duas seleções que buscam a classificação para a maior competição de futebol do planeta. Acompanhe nossa análise completa, com odds, estatísticas e palpites!


Neste artigo, vamos te dar as melhores dicas para você fazer suas apostas. Veja os detalhes sobre as equipes, as prováveis escalações e onde assistir ao jogo.
Veja também os melhores palpites de aposta para os jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. 


Costa Rica x Haiti Palpite: 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar, preparamos três dicas com base na análise das equipes. Confira:



  • Costa Rica para vencer - Odd de 2.05

  • Ambos marcam: Não - Odd de 1.75

  • Menos de 2.5 gols no total - Odd de 1.60


Com base nas informações e estatísticas, estas são as nossas dicas para o jogo. Analisamos o momento de cada seleção, histórico de confrontos e outros fatores importantes.


Costa Rica x Haiti: Palpites Alternativos 



  • Empate no primeiro tempo - Odd de 2.20

  • Costa Rica marca o primeiro gol - Odd de 1.80

  • Haiti para vencer ou empatar - Odd de 2.80


As opções alternativas oferecem diferentes abordagens e mercados para suas apostas. Analise as odds e escolha a que melhor se encaixa em sua estratégia.


Super Palpites Costa Rica x Haiti


Para quem gosta de arriscar um pouco mais, separamos os super palpites:



  • Placar exato: 1 x 0 para Costa Rica - Odd de 6.00

  • Haiti vence por 1 gol de diferença - Odd de 4.50

  • Gol contra no jogo - Odd de 10.00


Os super palpites oferecem maiores odds, mas também maior risco. São apostas mais ousadas, mas com potencial de grandes ganhos.


💰 Palpites de Odds Baixas Costa Rica x Haiti


Os palpites de baixo risco são ótimos para quem busca segurança e quer ter mais chances de acertar. Confira:



  • 🟢 Vitória ou empate da Costa Rica - Odd de 1.35 - Risco: Baixo Justificativa: Jogando em casa, a Costa Rica tem um bom retrospecto e leva vantagem.

  • 🟢 Menos de 3.5 gols no total - Odd de 1.25 - Risco: Baixo Justificativa: Em jogos entre as duas seleções, a média de gols é baixa.


⚖️ Palpites de Odds Médias Costa Rica x Haiti


Os palpites de risco médio oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Veja:



  • 🟡 Costa Rica marca o primeiro gol - Odd de 1.80 - Risco: Médio Justificativa: A Costa Rica tem uma média boa de gols em casa e deve começar pressionando.

  • 🟡 Ambos marcam: Não - Odd de 1.75 - Risco: Médio Justificativa: Os jogos entre as equipes costumam ter poucos gols.


🚀 Palpites de Odds Altas Costa Rica x Haiti


Para quem gosta de adrenalina, os palpites de alto risco podem trazer grandes emoções e lucros. Veja:



  • 🔴 Haiti vence - Odd de 4.00 - Risco: Alto Justificativa: Apesar de jogar fora de casa, o Haiti pode surpreender.

  • 🔴 Placar exato: 0 x 1 para Haiti - Odd de 8.00 - Risco: Alto Justificativa: Um placar magro para o Haiti é possível, considerando o histórico dos jogos.


Costa Rica x Haiti: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba onde assistir e os detalhes da partida:


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Costa Rica x Haiti

  • Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo CONCACAF

  • Data: 9 de setembro de 2025

  • Horário: 23h (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Nacional de Costa Rica, San José

  • Onde Assistir: Canal GOAT 


Como Costa Rica e Haiti Chegam Para o Confronto


A Costa Rica chega para o confronto buscando se consolidar nas Eliminatórias e mostrar sua força em casa. A equipe tem um bom desempenho em seus domínios e quer garantir os três pontos para subir na tabela.


O Haiti, por outro lado, busca surpreender e somar pontos importantes fora de casa. A equipe tem mostrado um bom futebol e pode dificultar a vida da Costa Rica.


Últimos Jogos da Costa Rica


A Costa Rica tem demonstrado instabilidade, com resultados variados. A equipe precisa melhorar a consistência para buscar a classificação.



  • ✅ Costa Rica 2 x 1 Suriname - 16/06/2025

  • ✅ Costa Rica 1 x 1 República Dominicana - 18/06/2025

  • ❌ EUA 0 x 0 Costa Rica - 29/06/2025

  • 🟡 Nicarágua 0 x 0 Costa Rica - 06/09/2025


Últimos Jogos do Haiti


O Haiti, apesar de algumas derrotas, tem mostrado um futebol competitivo. A equipe busca evoluir e surpreender seus adversários.



  • ❌ Haiti 0 x 2 Arábia Saudita - 16/06/2025

  • ❌ EUA 2 x 1 Haiti - 22/06/2025

  • ✅ Haiti 1 x 0 Trinidad and Tobago - 19/06/2025

  • ❌ Haiti 0 x 0 Honduras - 06/09/2025


Nossa Opinião para Costa Rica x Haiti


A partida entre Costa Rica e Haiti promete ser equilibrada. Acreditamos que a Costa Rica, jogando em casa, leva uma ligeira vantagem, mas o Haiti pode surpreender.


Nossa dica é apostar na vitória da Costa Rica, mas com cautela. Para quem busca mais emoção, o palpite em ambos marcam: não pode ser interessante, considerando o histórico de confrontos.


 

Costa Rica x Haiti: Palpite do Dia

Costa Rica x Haiti: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Costa Rica x Haiti: Confrontos Diretos

0 Vitórias
4 Empates
1 Vitórias
2026 World Cup - Qualification CONCACAF
Haiti
0 - 0
Costa Rica
2026 World Cup - Qualification CONCACAF
Haiti
0 - 0
Costa Rica
2020 CONCACAF Nations League
Costa Rica
1 - 1
Haiti
2020 CONCACAF Nations League
Haiti
1 - 1
Costa Rica
2019 CONCACAF Gold Cup
Haiti
2 - 1
Costa Rica

Jogo Responsável


As apostas esportivas devem ser encaradas como uma forma de entretenimento, e não como uma solução para problemas financeiros. É crucial lembrar que apostar envolve riscos e que o dinheiro utilizado deve ser aquele que não compromete suas contas pessoais ou o orçamento familiar. Pratique o Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

