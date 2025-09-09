Costa Rica x Haiti Palpite: Odds 4+, 6+; Onde Assistir, Eliminatórias Copa - CONCACAF

Buscando palpite para Costa Rica x Haiti? A partida, que acontece hoje, 9 de setembro de 2025, às 23h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Costa Rica, em San José, promete fortes emoções. A partida terá transmissão no canal GOAT.

A disputa é válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo CONCACAF. O confronto coloca frente a frente duas seleções que buscam a classificação para a maior competição de futebol do planeta. Acompanhe nossa análise completa, com odds, estatísticas e palpites!

Neste artigo, vamos te dar as melhores dicas para você fazer suas apostas. Veja os detalhes sobre as equipes, as prováveis escalações e onde assistir ao jogo.

Veja também os melhores palpites de aposta para os jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Costa Rica x Haiti Palpite: 3 Melhores Dicas

Para te ajudar a apostar, preparamos três dicas com base na análise das equipes. Confira:



⚽ Costa Rica para vencer - Odd de 2.05

⚽ Ambos marcam: Não - Odd de 1.75

⚽ Menos de 2.5 gols no total - Odd de 1.60



Com base nas informações e estatísticas, estas são as nossas dicas para o jogo. Analisamos o momento de cada seleção, histórico de confrontos e outros fatores importantes.

Costa Rica x Haiti: Palpites Alternativos



⚽ Empate no primeiro tempo - Odd de 2.20

⚽ Costa Rica marca o primeiro gol - Odd de 1.80

⚽ Haiti para vencer ou empatar - Odd de 2.80



As opções alternativas oferecem diferentes abordagens e mercados para suas apostas. Analise as odds e escolha a que melhor se encaixa em sua estratégia.

Super Palpites Costa Rica x Haiti

Para quem gosta de arriscar um pouco mais, separamos os super palpites:



⚽ Placar exato: 1 x 0 para Costa Rica - Odd de 6.00

⚽ Haiti vence por 1 gol de diferença - Odd de 4.50

⚽ Gol contra no jogo - Odd de 10.00



Os super palpites oferecem maiores odds, mas também maior risco. São apostas mais ousadas, mas com potencial de grandes ganhos.

💰 Palpites de Odds Baixas Costa Rica x Haiti

Os palpites de baixo risco são ótimos para quem busca segurança e quer ter mais chances de acertar. Confira:



🟢 Vitória ou empate da Costa Rica - Odd de 1.35 - Risco: Baixo Justificativa: Jogando em casa, a Costa Rica tem um bom retrospecto e leva vantagem.

- Odd de 1.35 - Baixo Jogando em casa, a Costa Rica tem um bom retrospecto e leva vantagem.

🟢 Menos de 3.5 gols no total - Odd de 1.25 - Risco: Baixo Justificativa: Em jogos entre as duas seleções, a média de gols é baixa.



⚖️ Palpites de Odds Médias Costa Rica x Haiti

Os palpites de risco médio oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Veja:



🟡 Costa Rica marca o primeiro gol - Odd de 1.80 - Risco: Médio Justificativa: A Costa Rica tem uma média boa de gols em casa e deve começar pressionando.

- Odd de 1.80 - Médio A Costa Rica tem uma média boa de gols em casa e deve começar pressionando.

🟡 Ambos marcam: Não - Odd de 1.75 - Risco: Médio Justificativa: Os jogos entre as equipes costumam ter poucos gols.



🚀 Palpites de Odds Altas Costa Rica x Haiti

Para quem gosta de adrenalina, os palpites de alto risco podem trazer grandes emoções e lucros. Veja:



🔴 Haiti vence - Odd de 4.00 - Risco: Alto Justificativa: Apesar de jogar fora de casa, o Haiti pode surpreender.

- Odd de 4.00 - Alto Apesar de jogar fora de casa, o Haiti pode surpreender.

🔴 Placar exato: 0 x 1 para Haiti - Odd de 8.00 - Risco: Alto Justificativa: Um placar magro para o Haiti é possível, considerando o histórico dos jogos.



Costa Rica x Haiti: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Saiba onde assistir e os detalhes da partida:

📋 Informações Completas da Partida



Partida: Costa Rica x Haiti

Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo CONCACAF

Data: 9 de setembro de 2025

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Costa Rica, San José

Onde Assistir: Canal GOAT



Como Costa Rica e Haiti Chegam Para o Confronto

A Costa Rica chega para o confronto buscando se consolidar nas Eliminatórias e mostrar sua força em casa. A equipe tem um bom desempenho em seus domínios e quer garantir os três pontos para subir na tabela.

O Haiti, por outro lado, busca surpreender e somar pontos importantes fora de casa. A equipe tem mostrado um bom futebol e pode dificultar a vida da Costa Rica.

Últimos Jogos da Costa Rica

A Costa Rica tem demonstrado instabilidade, com resultados variados. A equipe precisa melhorar a consistência para buscar a classificação.



✅ Costa Rica 2 x 1 Suriname - 16/06/2025



✅ Costa Rica 1 x 1 República Dominicana - 18/06/2025



❌ EUA 0 x 0 Costa Rica - 29/06/2025



🟡 Nicarágua 0 x 0 Costa Rica - 06/09/2025



Últimos Jogos do Haiti

O Haiti, apesar de algumas derrotas, tem mostrado um futebol competitivo. A equipe busca evoluir e surpreender seus adversários.



❌ Haiti 0 x 2 Arábia Saudita - 16/06/2025



❌ EUA 2 x 1 Haiti - 22/06/2025



✅ Haiti 1 x 0 Trinidad and Tobago - 19/06/2025



❌ Haiti 0 x 0 Honduras - 06/09/2025



Nossa Opinião para Costa Rica x Haiti

A partida entre Costa Rica e Haiti promete ser equilibrada. Acreditamos que a Costa Rica, jogando em casa, leva uma ligeira vantagem, mas o Haiti pode surpreender.

Nossa dica é apostar na vitória da Costa Rica, mas com cautela. Para quem busca mais emoção, o palpite em ambos marcam: não pode ser interessante, considerando o histórico de confrontos.