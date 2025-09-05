Costa Marfim x Burundi: Palpite, Odds +32, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09

Costa Marfim x Burundi: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Costa Marfim x Burundi se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 16:00 (horário de Brasília) no Estádio Felix Houphouet-Boigny, Abidjan, Costa do Marfim. A transmissão do jogo será pela FIFA+.

O duelo entre Costa do Marfim e Burundi promete ser um dos destaques da jornada de qualificação africana para o Mundial de 2026.

A Costa do Marfim segue nos lugares da frente do grupo, na 2ª posição, com 16 pontos em 6 jogos, fruto de 5 vitórias e 1 empate, além de uma campanha defensiva praticamente perfeita: 14 gols marcados e nenhum sofrido, com uma média ofensiva de 2,33 gols por partida.

Do outro lado, o Burundi ocupa a 3ª posição com 10 pontos, resultado de 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A equipa apresenta números competitivos no ataque, com 13 gols marcados (média de 2,17 por jogo), mas defensivamente sofreu 7 gols, algo que pode pesar diante de um adversário tão eficiente.

Tudo aponta para um jogo em que a solidez da Costa do Marfim será posta à prova pelo espírito competitivo do Burundi, que ainda sonha em surpreender na luta pela classificação.

Palpites de Costa Marfim x Burundi: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória da Costa do Marfim (1.17)

Vitória da Costa do Marfim (1.17)

🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.62)

Total de Gols: Mais de 2.5 (1.62)

🎯 Costa do Marfim para vencer sem sofrer gol: Sim (1.60)



Palpites Alternativos Costa Marfim x Burundi



🎯 Costa do Marfim total de gols: Mais de 2.5 (2.00)

Costa do Marfim total de gols: Mais de 2.5 (2.00)

🎯 Alcance de Gols: 4-5 (3.35)

Alcance de Gols: 4-5 (3.35)

🎯 Resultado Exato: 3-0 (5.34)



Super Palpite Costa Marfim x Burundi



🚀 Costa do Marfim para vencer por 3+ gols de diferença: 2.35



💰 Palpites de Odds Baixas Costa Marfim x Burundi



⚡ Vitória da Costa do Marfim: 1.17

1.17

⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.19

1.19

⚡ Costa do Marfim para vencer sem sofrer gol - Sim: 1.60



⚖️ Palpites de Odds Médias Costa Marfim x Burundi



⚡ Costa do Marfim total de gols - Mais de 2.5: 2.00

2.00

⚡ Total de Gols - Mais de 3.5: 2.53

2.53

⚡ Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.61



🚀 Palpites de Odds Altas Costa Marfim x Burundi



⚡ Vitória do Burundi: 16.44

16.44

⚡ Resultado Exato: 1-1: 12.10

12.10

⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Burundi: 32.75



Costa Marfim x Burundi: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Costa Marfim x Burundi - Eliminatórias da Copa Mundo

Costa Marfim x Burundi - Eliminatórias da Copa Mundo

📅 Data: 05/09/2025

05/09/2025

⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)

16:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Felix Houphouet-Boigny, Abidjan, Costa do Marfim

Estádio Felix Houphouet-Boigny, Abidjan, Costa do Marfim

📺 Transmissão: FIFA+



Costa Marfim x Burundi: Escalações prováveis

Costa Marfim: Badra Sangaré; Ghislain Konan, Clément Akpa, Parfait Guiagon, Wilfried Singo; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Evann Guessand, Odilon Kossounou; Simon Adingra, Nicolas Pépé.

Burundi: Jonathan Nahimana; Olivier Dushime, Omar Mussa, Parfait Bizoza, Mokono Eldhino; Trésor Mossi, Saido Berahino, Akbar Muderi, Bonfils-Caleb Bimenyimana; Mohamed Amissi, Bienvenue Kanakimana.

Costa Marfim x Burundi: Como chegam os times

Costa Marfim



⚽️ 16 Jogos



✅ 11 Vitórias (69%)

(69%)

🤝 3 Empates (19%)

(19%)

❌ 2 Derrotas (13%)

(13%)

🥅 31 Gols marcados (Média de 1,94 por jogo)

(Média de 1,94 por jogo)

🛡️ 12 Gols sofridos (Média de 0,75 por jogo)



Burundi