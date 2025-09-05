- V
Costa Marfim x Burundi: Palpite, Odds +32, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09
Costa Marfim x Burundi: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Costa Marfim x Burundi se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 16:00 (horário de Brasília) no Estádio Felix Houphouet-Boigny, Abidjan, Costa do Marfim. A transmissão do jogo será pela FIFA+.
O duelo entre Costa do Marfim e Burundi promete ser um dos destaques da jornada de qualificação africana para o Mundial de 2026.
A Costa do Marfim segue nos lugares da frente do grupo, na 2ª posição, com 16 pontos em 6 jogos, fruto de 5 vitórias e 1 empate, além de uma campanha defensiva praticamente perfeita: 14 gols marcados e nenhum sofrido, com uma média ofensiva de 2,33 gols por partida.
Do outro lado, o Burundi ocupa a 3ª posição com 10 pontos, resultado de 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A equipa apresenta números competitivos no ataque, com 13 gols marcados (média de 2,17 por jogo), mas defensivamente sofreu 7 gols, algo que pode pesar diante de um adversário tão eficiente.
Tudo aponta para um jogo em que a solidez da Costa do Marfim será posta à prova pelo espírito competitivo do Burundi, que ainda sonha em surpreender na luta pela classificação.
Palpites de Costa Marfim x Burundi: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória da Costa do Marfim (1.17)
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.62)
- 🎯 Costa do Marfim para vencer sem sofrer gol: Sim (1.60)
Palpites Alternativos Costa Marfim x Burundi
- 🎯 Costa do Marfim total de gols: Mais de 2.5 (2.00)
- 🎯 Alcance de Gols: 4-5 (3.35)
- 🎯 Resultado Exato: 3-0 (5.34)
Super Palpite Costa Marfim x Burundi
- 🚀 Costa do Marfim para vencer por 3+ gols de diferença: 2.35
💰 Palpites de Odds Baixas Costa Marfim x Burundi
- ⚡ Vitória da Costa do Marfim: 1.17
- ⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.19
- ⚡ Costa do Marfim para vencer sem sofrer gol - Sim: 1.60
⚖️ Palpites de Odds Médias Costa Marfim x Burundi
- ⚡ Costa do Marfim total de gols - Mais de 2.5: 2.00
- ⚡ Total de Gols - Mais de 3.5: 2.53
- ⚡ Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.61
🚀 Palpites de Odds Altas Costa Marfim x Burundi
- ⚡ Vitória do Burundi: 16.44
- ⚡ Resultado Exato: 1-1: 12.10
- ⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Burundi: 32.75
Costa Marfim x Burundi: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Costa Marfim x Burundi - Eliminatórias da Copa Mundo
- 📅 Data: 05/09/2025
- ⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Felix Houphouet-Boigny, Abidjan, Costa do Marfim
- 📺 Transmissão: FIFA+
Costa Marfim x Burundi: Escalações prováveis
Costa Marfim: Badra Sangaré; Ghislain Konan, Clément Akpa, Parfait Guiagon, Wilfried Singo; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Evann Guessand, Odilon Kossounou; Simon Adingra, Nicolas Pépé.
Burundi: Jonathan Nahimana; Olivier Dushime, Omar Mussa, Parfait Bizoza, Mokono Eldhino; Trésor Mossi, Saido Berahino, Akbar Muderi, Bonfils-Caleb Bimenyimana; Mohamed Amissi, Bienvenue Kanakimana.
Costa Marfim x Burundi: Como chegam os times
Costa Marfim
- ⚽️ 16 Jogos
- ✅ 11 Vitórias (69%)
- 🤝 3 Empates (19%)
- ❌ 2 Derrotas (13%)
- 🥅 31 Gols marcados (Média de 1,94 por jogo)
- 🛡️ 12 Gols sofridos (Média de 0,75 por jogo)
Burundi
- ⚽️ 9 Jogos
- ✅ 3 Vitórias (33%)
- 🤝 2 Empates (22%)
- ❌ 4 Derrotas (44%)
- 🥅 13 Gols marcados (Média de 1,44 por jogo)
- 🛡️ 12 Gols sofridos (Média de 1,33 por jogo)
Ivory Coast x Burundi: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Ivory Coast x Burundi: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Ivory Coast x Burundi: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
