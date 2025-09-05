Assine UOL
Ivory Coast
World Cup - Qualification Africa - World Wide
Burundi
Costa Marfim x Burundi: Palpite, Odds +32, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Costa Marfim x Burundi: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Costa Marfim x Burundi se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 16:00 (horário de Brasília) no Estádio Felix Houphouet-Boigny, Abidjan, Costa do Marfim. A transmissão do jogo será pela FIFA+. 


O duelo entre Costa do Marfim e Burundi promete ser um dos destaques da jornada de qualificação africana para o Mundial de 2026.


A Costa do Marfim segue nos lugares da frente do grupo, na 2ª posição, com 16 pontos em 6 jogos, fruto de 5 vitórias e 1 empate, além de uma campanha defensiva praticamente perfeita: 14 gols marcados e nenhum sofrido, com uma média ofensiva de 2,33 gols por partida.


Do outro lado, o Burundi ocupa a 3ª posição com 10 pontos, resultado de 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A equipa apresenta números competitivos no ataque, com 13 gols marcados (média de 2,17 por jogo), mas defensivamente sofreu 7 gols, algo que pode pesar diante de um adversário tão eficiente.


Tudo aponta para um jogo em que a solidez da Costa do Marfim será posta à prova pelo espírito competitivo do Burundi, que ainda sonha em surpreender na luta pela classificação.


Palpites de Costa Marfim x Burundi: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória da Costa do Marfim (1.17)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.62)

  • 🎯 Costa do Marfim para vencer sem sofrer gol: Sim (1.60)


Palpites Alternativos Costa Marfim x Burundi



  • 🎯 Costa do Marfim total de gols: Mais de 2.5 (2.00)

  • 🎯 Alcance de Gols: 4-5 (3.35)

  • 🎯 Resultado Exato: 3-0 (5.34)


Super Palpite Costa Marfim x Burundi



  • 🚀 Costa do Marfim para vencer por 3+ gols de diferença: 2.35


💰 Palpites de Odds Baixas Costa Marfim x Burundi



  • Vitória da Costa do Marfim: 1.17

  • Total de Gols - Mais de 1.5: 1.19

  • Costa do Marfim para vencer sem sofrer gol - Sim: 1.60


⚖️ Palpites de Odds Médias Costa Marfim x Burundi



  • Costa do Marfim total de gols - Mais de 2.5: 2.00

  • Total de Gols - Mais de 3.5: 2.53

  • Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.61


🚀 Palpites de Odds Altas Costa Marfim x Burundi



  • Vitória do Burundi: 16.44

  • ⚡ Resultado Exato: 1-1: 12.10

  • ⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Burundi: 32.75


Costa Marfim x Burundi: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Costa Marfim x Burundi - Eliminatórias da Copa Mundo

  • 📅 Data: 05/09/2025

  • Horário: 16:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Felix Houphouet-Boigny, Abidjan, Costa do Marfim

  • 📺 Transmissão: FIFA+


Costa Marfim x Burundi: Escalações prováveis


Costa Marfim: Badra Sangaré; Ghislain Konan, Clément Akpa, Parfait Guiagon, Wilfried Singo; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Evann Guessand, Odilon Kossounou; Simon Adingra, Nicolas Pépé.


Burundi: Jonathan Nahimana; Olivier Dushime, Omar Mussa, Parfait Bizoza, Mokono Eldhino; Trésor Mossi, Saido Berahino, Akbar Muderi, Bonfils-Caleb Bimenyimana; Mohamed Amissi, Bienvenue Kanakimana.


Costa Marfim x Burundi: Como chegam os times


Costa Marfim



  • ⚽️ 16 Jogos

  • 11 Vitórias (69%)

  • 🤝 3 Empates (19%)

  • 2 Derrotas (13%)

  • 🥅 31 Gols marcados (Média de 1,94 por jogo)

  • 🛡️ 12 Gols sofridos (Média de 0,75 por jogo)


Burundi



  • ⚽️ 9 Jogos

  • 3 Vitórias (33%)

  • 🤝 2 Empates (22%)

  • 4 Derrotas (44%)

  • 🥅 13 Gols marcados (Média de 1,44 por jogo)

  • 🛡️ 12 Gols sofridos (Média de 1,33 por jogo)

Ivory Coast x Burundi: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Ivory Coast x Burundi: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Burundi
0 - 1
Ivory Coast
2022 Friendlies
Ivory Coast
4 - 0
Burundi

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Ivory Coast
Empate
Burundi

As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.

