Assine UOL
Coritiba
  • V
  • E
  • V
  • V
  • D
Serie B - Brazil
Estádio Major Antônio Couto Pereira
remo
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.57
x
3.6
2
6.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.61
x
3.62
2
6.19
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.6
x
3.55
2
6.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.61
x
3.6
2
5.85
Apostar agora
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 14:30

Coritiba x Remo Palpite; Onde Assistir e Escalações; Brasileirão Série B (16/08)

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Em um duelo pela parte de cima da tabela da Série B 2025, Coritiba e Remo se enfrentam pela 23ª rodada da competição. O jogo será neste sábado (16/08), às 16:00 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, com transmissão da ESPN e Disney+.


O Coritiba, líder da competição, busca a vitória para se manter na ponta da tabela. Já o Remo, que está no G5, quer a vitória para entrar de vez no G4. As ambições dos dois times são claras, e o duelo promete ser de muita emoção.


Neste artigo você encontrará os palpites Coritiba x Remo, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.


Palpites para o Coritiba x Remo


Nossa análise aponta para um favoritismo do Coritiba, que tem um retrospecto recente de jogos com muitos gols em casa. Acreditamos que a partida será bastante movimentada e com gols para os dois lados.



  • Handicap Asiático: Coritiba (-1.00) - odd de 2.38

  • Total de Gols: Abaixo de 2.5 - odd de 1.50

  • Resultado Exato: 1-0 para o Coritiba - odd de 4.70


Com o Coritiba tendo uma defesa sólida em casa e o Remo um ataque com dificuldades para marcar fora, o palpite de Resultado Exato: 1-0 para o Coritiba (odd 4.70) se mostra uma excelente opção de alto valor. Além disso, o Handicap Asiático: Coritiba (-1.00) (odd 2.38) é uma boa aposta, refletindo a dominância do time em casa.



  •  


Perguntas Frequentes sobre o Jogo


Onde assistir a Coritiba x Remo?


Você pode assistir ao jogo pela ESPN ou Disney+.


Que dia é o jogo do Coritiba?


O jogo acontece neste sábado, 16 de agosto.


Quem tem mais chance de vencer entre Coritiba e Remo?


As odds apontam um favoritismo para o Coritiba, que joga em casa e está em melhor posição na tabela.


Com base na nossa análise, acreditamos que o Coritiba tem todas as condições para sair com a vitória. O time deve se impor em casa e somar os três pontos.


Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Coritiba x remo: Palpite do Dia

Coritiba Vence
Superbet logo
1.61
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Kayserispor - Galatasaray
2
1.33
Oviedo - Real Madrid
2
1.32
Lyon - Metz
1
1.47
Múltipla
2.58
x
Aposta
20
=
Ganhos
51.61
Apostar agora

Coritiba x remo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Coritiba x remo: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Serie B
remo
1 - 0
Coritiba
2021 Serie B
remo
0 - 0
Coritiba
2021 Serie B
Coritiba
2 - 1
remo

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Coritiba
Empate
remo

Análise de Coritiba x Remo


O Coritiba entra em campo na 1ª posição da Série B, com 42 pontos, enquanto o Remo está em 5º lugar, com 34 pontos. A disputa é intensa pelas primeiras posições da tabela e uma vitória pode mudar a trajetória de ambos na competição.


Momento do Coritiba


O Coritiba vive uma ótima fase, com duas vitórias e três empates em seus últimos cinco jogos. Em casa, a equipe tem um ataque eficiente, com uma média de 1.4 gols por partida. O time sofreu apenas 1.2 gols por jogo em casa e busca a vitória para se manter na liderança.


Momento do Remo


O Remo vive uma fase de estabilidade, com duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos. O time tem um ataque eficiente fora de casa, com uma média de 0.67 gols por jogo, mas a defesa é um pouco mais vulnerável. A equipe precisa de pontos para entrar no G4.


O que esperar da Partida


Com o Coritiba jogando em casa e com um elenco superior, a equipe deve começar o jogo com bastante intensidade. O Remo, por sua vez, tentará se defender e aproveitar as chances de contra-ataque. A expectativa é de uma vitória do Coritiba, que tem tudo para se impor e conquistar os três pontos.


Histórico Recente e Estatísticas


O histórico recente do confronto, em abril de 2025, foi de vitória do Coritiba por 1x0. O Remo buscará a revanche fora de casa.


Últimos 5 jogos do Coritiba



  • ✅ Novorizontino 1x2 Coritiba

  • 🟡 Coritiba 0x0 Chapecoense

  • ✅ Vila Nova 1x2 Coritiba

  • 🟡 Coritiba 1x1 Amazonas

  • 🟡 Athletic 1x1 Coritiba


Últimos 5 jogos do Remo



  • 🟡 Remo 1x1 Botafogo-SP

  • ✅ América-MG 0x1 Remo

  • ❌ Remo 0x2 Ferroviária

  • 🟡 Goiás 1x1 Remo

  • ✅ Remo 2x1 Avaí


Onde Assistir ao Vivo


A partida entre Coritiba e Remo, válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no Estádio Couto Pereira a partir das 16:00 (horário de Brasília).



  • ⚽️ Jogo: Coritiba x Remo

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+

  • 📅 Data: 16/08/2025

  • Horário: 16:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Couto Pereira

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Le Havre
  • D
  • D
  • V
  • E
  • E
-
Lens
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V

Lens Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Caxias
  • E
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Brusque
  • D
  • D
  • E
  • V
  • D

Caxias Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Heerenveen
  • D
  • V
  • V
  • D
  • E
-
Twente
  • D
  • D
  • D
  • E
  • E

Twente Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Houston Dynamo
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
-
San Jose Earthquakes
  • D
  • V
  • D
  • D
  • E

Houston Dynamo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
PSV Eindhoven
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V
-
Groningen
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D

PSV Eindhoven Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Gazişehir Gaziantep
  • D
  • D
  • V
  • E
  • E
-
Genclerbirligi
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V

Gazişehir Gaziantep Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Mazatlán
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Tigres UANL
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V

Tigres UANL Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Juventus
  • E
  • V
  • V
  • E
  • D
-
Parma
  • D
  • V
  • D
  • E
  • V

Juventus Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte