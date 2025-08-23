Coritiba x Remo Palpite; Onde Assistir e Escalações; Brasileirão Série B (16/08)

Em um duelo pela parte de cima da tabela da Série B 2025, Coritiba e Remo se enfrentam pela 23ª rodada da competição. O jogo será neste sábado (16/08), às 16:00 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, com transmissão da ESPN e Disney+.

O Coritiba, líder da competição, busca a vitória para se manter na ponta da tabela. Já o Remo, que está no G5, quer a vitória para entrar de vez no G4. As ambições dos dois times são claras, e o duelo promete ser de muita emoção.

Neste artigo você encontrará os palpites Coritiba x Remo, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.

Palpites para o Coritiba x Remo

Nossa análise aponta para um favoritismo do Coritiba, que tem um retrospecto recente de jogos com muitos gols em casa. Acreditamos que a partida será bastante movimentada e com gols para os dois lados.



Handicap Asiático: Coritiba (-1.00) - odd de 2.38

- odd de 2.38

Total de Gols: Abaixo de 2.5 - odd de 1.50

- odd de 1.50

Resultado Exato: 1-0 para o Coritiba - odd de 4.70



Com o Coritiba tendo uma defesa sólida em casa e o Remo um ataque com dificuldades para marcar fora, o palpite de Resultado Exato: 1-0 para o Coritiba (odd 4.70) se mostra uma excelente opção de alto valor. Além disso, o Handicap Asiático: Coritiba (-1.00) (odd 2.38) é uma boa aposta, refletindo a dominância do time em casa.







Perguntas Frequentes sobre o Jogo

Onde assistir a Coritiba x Remo?

Você pode assistir ao jogo pela ESPN ou Disney+.

Que dia é o jogo do Coritiba?

O jogo acontece neste sábado, 16 de agosto.

Quem tem mais chance de vencer entre Coritiba e Remo?

As odds apontam um favoritismo para o Coritiba, que joga em casa e está em melhor posição na tabela.

Com base na nossa análise, acreditamos que o Coritiba tem todas as condições para sair com a vitória. O time deve se impor em casa e somar os três pontos.

Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.