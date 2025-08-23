- V
Coritiba x Remo Palpite; Onde Assistir e Escalações; Brasileirão Série B (16/08)
Em um duelo pela parte de cima da tabela da Série B 2025, Coritiba e Remo se enfrentam pela 23ª rodada da competição. O jogo será neste sábado (16/08), às 16:00 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, com transmissão da ESPN e Disney+.
O Coritiba, líder da competição, busca a vitória para se manter na ponta da tabela. Já o Remo, que está no G5, quer a vitória para entrar de vez no G4. As ambições dos dois times são claras, e o duelo promete ser de muita emoção.
Neste artigo você encontrará os palpites Coritiba x Remo, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.
Palpites para o Coritiba x Remo
Nossa análise aponta para um favoritismo do Coritiba, que tem um retrospecto recente de jogos com muitos gols em casa. Acreditamos que a partida será bastante movimentada e com gols para os dois lados.
- Handicap Asiático: Coritiba (-1.00) - odd de 2.38
- Total de Gols: Abaixo de 2.5 - odd de 1.50
- Resultado Exato: 1-0 para o Coritiba - odd de 4.70
Com o Coritiba tendo uma defesa sólida em casa e o Remo um ataque com dificuldades para marcar fora, o palpite de Resultado Exato: 1-0 para o Coritiba (odd 4.70) se mostra uma excelente opção de alto valor. Além disso, o Handicap Asiático: Coritiba (-1.00) (odd 2.38) é uma boa aposta, refletindo a dominância do time em casa.
Perguntas Frequentes sobre o Jogo
Onde assistir a Coritiba x Remo?
Você pode assistir ao jogo pela ESPN ou Disney+.
Que dia é o jogo do Coritiba?
O jogo acontece neste sábado, 16 de agosto.
Quem tem mais chance de vencer entre Coritiba e Remo?
As odds apontam um favoritismo para o Coritiba, que joga em casa e está em melhor posição na tabela.
Com base na nossa análise, acreditamos que o Coritiba tem todas as condições para sair com a vitória. O time deve se impor em casa e somar os três pontos.
Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.
Coritiba x remo: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Coritiba x remo: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Coritiba x remo: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Análise de Coritiba x Remo
O Coritiba entra em campo na 1ª posição da Série B, com 42 pontos, enquanto o Remo está em 5º lugar, com 34 pontos. A disputa é intensa pelas primeiras posições da tabela e uma vitória pode mudar a trajetória de ambos na competição.
Momento do Coritiba
O Coritiba vive uma ótima fase, com duas vitórias e três empates em seus últimos cinco jogos. Em casa, a equipe tem um ataque eficiente, com uma média de 1.4 gols por partida. O time sofreu apenas 1.2 gols por jogo em casa e busca a vitória para se manter na liderança.
Momento do Remo
O Remo vive uma fase de estabilidade, com duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos. O time tem um ataque eficiente fora de casa, com uma média de 0.67 gols por jogo, mas a defesa é um pouco mais vulnerável. A equipe precisa de pontos para entrar no G4.
O que esperar da Partida
Com o Coritiba jogando em casa e com um elenco superior, a equipe deve começar o jogo com bastante intensidade. O Remo, por sua vez, tentará se defender e aproveitar as chances de contra-ataque. A expectativa é de uma vitória do Coritiba, que tem tudo para se impor e conquistar os três pontos.
Histórico Recente e Estatísticas
O histórico recente do confronto, em abril de 2025, foi de vitória do Coritiba por 1x0. O Remo buscará a revanche fora de casa.
Últimos 5 jogos do Coritiba
- ✅ Novorizontino 1x2 Coritiba
- 🟡 Coritiba 0x0 Chapecoense
- ✅ Vila Nova 1x2 Coritiba
- 🟡 Coritiba 1x1 Amazonas
- 🟡 Athletic 1x1 Coritiba
Últimos 5 jogos do Remo
- 🟡 Remo 1x1 Botafogo-SP
- ✅ América-MG 0x1 Remo
- ❌ Remo 0x2 Ferroviária
- 🟡 Goiás 1x1 Remo
- ✅ Remo 2x1 Avaí
Onde Assistir ao Vivo
A partida entre Coritiba e Remo, válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no Estádio Couto Pereira a partir das 16:00 (horário de Brasília).
- ⚽️ Jogo: Coritiba x Remo
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
- 📅 Data: 16/08/2025
- ⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Couto Pereira
