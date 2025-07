Coritiba x Paysandu: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Brasileirão Serie B (19/07)

Coritiba x Paysandu se enfrentam neste sábado, 19/07, em partida válida pela 17.ª rodada da Série B 2025. A bola rola às 18h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, com transmissão da ESPN e Disney+.

O Coritiba entra em campo liderando a Série B com 33 pontos, tendo conquistado 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. Do outro lado, o Paysandu tenta sair da zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição com 15 pontos.

Confira nosso palpite Coritiba x Paysandu, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Coritiba x Paysandu Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Total de Gols por Equipe: Coritiba mais de 1,5 gols - odd pagando 1.44 na Esportes da Sorte

- odd pagando na

Palpite 2 - Resultado Exato no Intervalo: 1x0 Coritiba - odd pagando 3.50 na Bet365

- odd pagando na

Palpite 3 - Total de Cartões: Mais de 4,5 cartões no jogo - odd pagando 1.72 na Superbet



Para as apostas em Coritiba x Paysandu, sugerimos esses três palpites com base nos dados recentes das equipes na Série B 2025. Os momentos distintos de cada lado do campo ajudam a sustentar nossas escolhas.

⚽ Total de Gols por Equipe: Coritiba mais de 1,5 gols - odd pagando 1.95

O Coritiba tem uma média de 1 gol por partida nos últimos jogos da Série B. Em casa, essa média sobe para 1,4. Contra o Paysandu, o Coxa tem um histórico favorável com 6 vitórias em 6 jogos no Couto Pereira, marcando dois ou mais gols em boa parte dessas partidas.

Além disso, a defesa do Paysandu é a terceira pior do campeonato, com 17 gols sofridos em 16 jogos. A tendência é que o mandante encontre facilidades ofensivas no confronto.

⚽ Resultado Exato no Intervalo: 1x0 Coritiba - odd pagando 3.50

Em três das últimas quatro vitórias do Coritiba em casa, o placar ao intervalo foi 1x0. O time costuma pressionar cedo, mas sem exageros, priorizando o controle da posse.

O Paysandu, por outro lado, sofreu gol no primeiro tempo em 3 das últimas 5 partidas como visitante. O cenário aponta para um placar magro na primeira etapa, com favoritismo do time da casa.

⚽ Total de Cartões: Mais de 4,5 cartões no jogo - odd pagando 1.72

A média combinada das duas equipes é de 5,1 cartões por jogo. Em jogos recentes contra adversários diretos, o Paysandu tem mostrado nervosismo, acumulando até 3 advertências por partida.

Como o jogo tem valor decisivo para as duas pontas da tabela, a expectativa é de um duelo com bastante contato e interrupções, especialmente na segunda etapa.

Coritiba x Paysandu - Últimos 5 jogos Entre Os Times



23/10/2024 - Paysandu 2x1 Coritiba (Série B 2024)



07/07/2024 - Coritiba 1x1 Paysandu (Série B 2024)



27/10/2018 - Paysandu 1x1 Coritiba (Série B 2018)



04/07/2018 - Coritiba 2x0 Paysandu (Série B 2018)



13/08/2014 - Paysandu 2x1 Coritiba (Copa do Brasil 2014)



Coritiba: Notícias e últimos jogos

Vivendo seu melhor momento no campeonato, o Coritiba não perde há cinco partidas. Com apenas 6 gols sofridos em 16 rodadas, tem a defesa menos vazada da Série B.

Jogando em casa, o time tem aproveitamento de 89%, com vitórias expressivas. A liderança da tabela e o fator local colocam o Coxa como favorito absoluto na rodada.

Coritiba - Últimos 5 jogos



✅ CRB 0x1 Coritiba



✅ Coritiba 2x0 Volta Redonda



✅ Athletico-PR 0x1 Coritiba



✅ Coritiba 2x0 Cuiabá



🟡 Atlético-GO 0x0 Coritiba



Paysandu: Notícias e últimos jogos

Apesar de estar no Z4, o Paysandu mostrou alguma reação recente. Foram 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos, mas o desempenho fora de casa ainda é um problema.

A equipe sofreu gols em 82% dos jogos da competição e ainda tem dificuldades de criar chances claras longe de Belém.

Paysandu - Últimos 5 jogos



🟡 Paysandu 1x1 Atlético-GO



🟡 Avaí 0x0 Paysandu



✅ Paysandu 2x1 Ferroviária



✅ Remo 0x1 Paysandu



✅ Paysandu 1x0 Botafogo-SP



Coritiba x Paysandu: quem ganha? - Melhores odds

O Coritiba tem 68,96% de probabilidade de vencer o jogo deste sábado, 19/07. O favoritismo se justifica pelo momento da equipe, a campanha como mandante e o retrospecto direto.



Coritiba ganha - Odd de @1.45 na Superbet

na

Empate - Odd de @3.80 na Superbet

na

Paysandu ganha - Odd de @7.00 na Superbet



Veja mais sobre Melhores Odds e entenda como elas funcionam.

Coritiba x Paysandu - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir à Coritiba x Paysandu na ESPN e Disney+. A partida está marcada para às 18h30 (horário Brasilia), deste sábado, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Tudo o que você precisa saber de Coritiba x Paysandu:



⚽️ Confronto: Coritiba x Paysandu - Série B

Coritiba x Paysandu - Série B

🗓️ Data: 19/07/2025

19/07/2025

⏰ Horário: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba

Estádio Couto Pereira, Curitiba

📺 Onde vai passar Coritiba x Paysandu: ESPN e Disney+.



Coritiba x Paysandu: Escalações





Provável escalação do Coritiba : Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Maranhão e João Almeida; Wallison Luiz e Sebastian Gomez; Clayson, Josué e Castilho; Dellatorre.







Provável escalação do Paysandu: Gabriel Mesquista; Borges, Thalisson Gabriel, Novillo e Reverson; Ronaldo e Vilela; Marlon, Melz e Maurício Garcez; Vinicius Faria.





A escalação dos times pode ser alterada até momentos antes da partida. Fique atento às informações oficiais.

Aposte com moderação. Entenda o que é Jogo Responsável e mantenha o controle da sua diversão.