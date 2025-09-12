Coritiba x Goiás Palpite, Brasileiro Série B, Onde Assistir, Escalações (12/09)

Assine UOL
Coritiba x Goiás se enfrentam nesta sexta-feira, 12/09, em partida válida pela 26ª rodada da Série B. A bola rola às 21h30 no Estádio Couto Pereira, Curitiba, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão da ESPN e Disney+.


O Coritiba vai a campo como líder da Série B com 46 pontos, buscando manter a ponta da tabela. Já o Goiás, na 2ª colocação com 44 pontos, sonha em assumir a liderança da competição.


Confira nosso palpite de Coritiba x Goiás, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.


Coritiba x Goiás: Palpites para a Partida




  • Palpite 1. Resultado Final: Goiás vence - Odd de 4.60


  • Palpite 2. Mais de 8 escanteios - Odd de 1.61


  • Palpite 3. Ambos marcam - Sim - Odd de 2.34


As cotações podem mudar a qualquer instante. Os valores mostrados aqui foram registrados no momento da criação deste palpite.


Coritiba e Goiás são rivais diretos na briga pelo acesso à Série A, e uma vitória pode significar muito na reta final da competição. Os donos da casa ocupam o 1º lugar com 46 pontos, enquanto os visitantes aparecem na 2ª colocação com 44 pontos.


Embora o Coritiba tenha a vantagem de jogar em casa, o Goiás vem mostrando maior consistência nos últimos jogos como visitante. Por conta disso, temos os três palpites acima para Coritiba x Goiás.


Palpites para Coritiba x Goiás que valem a pena


Para que você entenda melhor onde está apostando, nós vamos explicar cada uma das apostas recomendadas.


Resultado Final: Goiás vence (Alto risco)


O Goiás tem segunda melhor campanha como visitante na Série B 2025, com 17 pontos em 12 jogos. O time esmeraldino venceu cinco partidas longe de casa, contra seis vitórias do Coritiba em 13 jogos em casa.


Nos últimos confrontos diretos, o Goiás leva vantagem com três vitórias, três empates e nenhuma derrota para o Coritiba. A odd de 4.60 oferece bom valor para quem acredita na força visitante do Goiás.


Mais de 8 escanteios (Baixo Risco)


Considerando o histórico recente das duas equipes, jogos envolvendo Coritiba e Goiás costumam ter boa movimentação ofensiva. O confronto entre o 1º e 2º colocados da Série B promete ser disputado, com ambas as equipes buscando o ataque.


A odd de 1.61 para mais de 8 escanteios representa baixo risco e boa probabilidade, já que jogos decisivos entre equipes ofensivas tendem a gerar muitas jogadas pelas laterais.


Ambos marcam - Sim (Médio Risco)


O Coritiba marca em média 1.12 gols por jogo na temporada, enquanto o Goiás tem média de 1.28 gols marcados. Contudo, ambas as equipes também sofrem gols com regularidade, com o Coxa sofrendo 0.64 por partida e o Goiás 1.00.


Nos jogos em casa, o Coritiba conseguiu clean sheet em 75% das partidas, mas o Goiás como visitante consegue marcar em 58% dos jogos. A odd de 2.34 oferece valor interessante para essa aposta.


Desempenho recente do Coritiba


Na liderança da Série B com 46 pontos, o Coritiba vem de vitória contundente por 4 a 0 sobre a Ferroviária. Contudo, a equipe paranaense oscila nos últimos jogos, tendo apenas duas vitórias nos últimos cinco confrontos.



  • ✅ Coritiba 4x0 Ferroviária

  • ❌ Operário 1x0 Coritiba

  • 🟡 Coritiba 0x0 Remo

  • ✅ Novorizontino 1x2 Coritiba

  • 🟡 Coritiba 0x0 Chapecoense


Provável escalação do Coritiba


⚽️ Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Wallisson, Sebastian Gómez e De Pena; Lucas Ronier, Clayson e Rodrigo Rodrigues.


Desempenho recente do Goiás


Na 2ª colocação da Série B com 44 pontos, o Goiás vem de duas derrotas consecutivas que frearam sua arrancada. A equipe goiana perdeu para Avaí fora de casa e em casa para o Botafogo-SP, mas ainda mantém chances reais de brigar pela liderança.



  • ❌ Avaí 2x1 Goiás

  • ❌ Goiás 2x3 Botafogo-SP

  • ✅ Goiás 1x0 América-MG

  • ❌ Vila Nova 2x0 Goiás

  • ✅ Goiás 2x1 Operário


Provável escalação do Goiás


⚽️ Thiago Rodrigues; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Marcão, Juninho e Rodrigo Andrade; Wellington Rato, Anselmo Ramon e Jajá.


Histórico entre Coritiba x Goiás


Nos últimos três anos, Coritiba e Goiás se enfrentaram seis vezes, com vantagem para o Goiás: três vitórias esmeraldinas, três empates e nenhuma vitória coxa-branca. O último confronto, em maio de 2025, terminou com vitória do Goiás por 1 a 0.


Onde assistir Coritiba x Goiás - 12/09/2025


O jogo entre Coritiba x Goiás, válido pela 26ª rodada da Série B, acontecerá dia 12/09, às 21h30 (horário de Brasília) e terá transmissão da ESPN e Disney+.


Confira a ficha da partida: 



  • Confronto: Coritiba x Goiás - Brasileiro Série B


  • Data: 12/09/2025


  • Horário: 21:30


  • Estádio: Couto Pereira, Curitiba


  • Onde Vai Passar: ESPN e Disney+

Coritiba x Goias: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Serie B
Goias
1 - 0
Coritiba
2024 Serie B
Coritiba
0 - 0
Goias
2024 Serie B
Goias
1 - 1
Coritiba
2023 Serie A
Coritiba
0 - 1
Goias
2023 Serie A
Goias
1 - 2
Coritiba

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


