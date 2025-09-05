- D
- E
- V
- E
- V
- V
- E
- V
- V
- V
Coritiba x Ferroviária Palpite - Odds, Onde Assistir, Série B (05/09)
O Coritiba e a Ferroviária se enfrentam nesta quinta-feira, 05 de setembro, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2025. O apito inicial está marcado para às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.
A partida é de suma importância para o Coritiba, que busca se manter na cola do G4 e aproveitar o fator casa para somar pontos essenciais. Já a Ferroviária precisa da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento e respirar na competição.
Nesta análise completa, apresentaremos os melhores palpites para Coritiba x Ferroviária, com odds atualizadas, estatísticas e todas as informações sobre o jogo. Confira também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Coritiba x Ferroviária: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Resultado Final: Coritiba - odd 1.64
- 🎯 Ambos Marcam: Não - odd 1.54
- 🎯 Total de Gols: Acima de 1,5 - odd 1.46
O Coritiba é o favorito neste duelo, especialmente por jogar em casa e ter um desempenho melhor na competição. O time se encontra na segunda colocação, enquanto a Ferroviária está na décima terceira.
Palpites Alternativos Coritiba x Ferroviária
Para apostadores que procuram opções alternativas, separamos alguns palpites que podem trazer retornos interessantes. O confronto tem um favorito claro e as odds mais altas podem valer o risco.
Os mercados de escanteios e placar exato podem trazer retornos interessantes para quem gosta de análises mais detalhadas. O fato da Ferroviária não ter um bom desempenho fora de casa pode gerar boas oportunidades.
- 🎯 1º Tempo - Resultado: Coritiba - odd 2.22
- 🎯 Ambos os Tempos com Menos de 1,5 gols: Sim - odd 1.93
- 🎯 Handicap Asiático: Coritiba (-0.50) - odd 1.61
Super Palpites Coritiba x Ferroviária
Para aqueles que buscam uma aposta com odds mais altas, a aposta combinada é uma excelente opção. A combinação de palpites pode trazer um retorno significativo.
- 🚀 Coritiba vence e Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.90
💰 Palpites de Odds Baixas Coritiba x Ferroviária
Aqui, indicamos odds entre 1.10 e 2.49, que são consideradas de baixo a médio risco.
- 🔵 Dupla Chance: Coritiba ou Empate - odd 1.14
- 🟢 Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 1.46
- 🟡 Time da Casa - Total: Acima de 0.5 - odd 1.20
⚖️ Palpites de Odds Médias Coritiba x Ferroviária
Aqui, indicamos odds entre 2.50 e 4.99, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno.
- 🔵 Resultado Final: Coritiba - odd 2.22
- 🟢 Ambos os times marcam: Sim - odd 2.37
- 🟡 Número exato de gols: 2 - odd 3.40
🚀 Palpites de Odds Altas Coritiba x Ferroviária
Aqui, indicamos odds entre 5.00 e 12.00, para quem busca retornos mais elevados.
- 🔵 Resultado Exato: 2-0 para o Coritiba - odd 5.80
- 🟢 Handicap Asiático: Coritiba (-2.50) - odd 5.80
- 🟡 Ferroviária vence sem sofrer gol - odd 6.60
Coritiba x Ferroviária: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Coritiba x Ferroviária - Série B 2025
- 📅 Data: 05/09/2025
- ⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
Como Coritiba e Ferroviária Chegam Para o Confronto
O Coritiba chega para esta partida com a missão de se manter na cola do líder e consolidar sua posição no G4. O time paranaense tem uma campanha sólida jogando em casa, sendo o nono melhor mandante da competição, com 22 pontos conquistados em 11 jogos.
Já a Ferroviária vem para o jogo com a tranquilidade de estar fora da zona de rebaixamento, mas precisa pontuar para se distanciar ainda mais. O time terá a difícil tarefa de surpreender o adversário em seus domínios, já que é o sétimo pior visitante da Série B.
Últimos Jogos do Coritiba
O Coritiba tem mostrado um bom desempenho recentemente. Em seus últimos cinco jogos, a equipe conquistou três vitórias, um empate e uma derrota. O time tem uma média de um gol marcado e zero ponto sessenta e sete gols sofridos por jogo, mostrando uma defesa sólida.
- ❌ Operário 1x0 Coritiba - Série B
- 🟡 Coritiba 0x0 Remo - Série B
- ✅ Novorizontino 1x2 Coritiba - Série B
- 🟡 Coritiba 0x0 Chapecoense - Série B
- ✅ Vila Nova 1x2 Coritiba - Série B
Últimos Jogos da Ferroviária
A Ferroviária, por outro lado, enfrenta um momento delicado. Nos seus últimos cinco jogos, o time obteve três vitórias e dois empates. A equipe tem uma média de um ponto treze gols marcados e um ponto zero oito gols sofridos por jogo.
- 🟡 Ferroviária 2x2 Cuiabá - Série B
- 🟡 Ferroviária 0x0 Volta Redonda - Série B
- ✅ Atlético GO 1x3 Ferroviária - Série B
- ✅ Ferroviária 2x1 Amazonas - Série B
- ✅ Remo 0x2 Ferroviária - Série B
Nossa Opinião para Coritiba x Ferroviária
Com base nas estatísticas e no momento das duas equipes, o
Coritiba é o grande favorito para vencer a partida. O fator casa, aliado ao bom desempenho recente, coloca o time em uma posição de vantagem. A Ferroviária terá que superar um histórico negativo e um adversário em ascensão para buscar a vitória.
Coritiba x Ferroviária: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Coritiba x Ferroviária: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Coritiba x Ferroviária: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- V
- D
- D
- D
- D
- E
- D
- D
- D
Iceland Vence
- D
- E
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
Deportivo La Coruna Vence
- E
- D
- D
- V
- D
- D
- V
- V
- D
- V
Empate
- V
- V
- D
- V
- E
- V
- D
- D
- V
- V
Denmark Vence
- E
- V
- D
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- E
Barra Vence
- D
- E
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- E
Slovakia Vence