Coritiba x Ferroviária Palpite - Odds, Onde Assistir, Série B (05/09)

O Coritiba e a Ferroviária se enfrentam nesta quinta-feira, 05 de setembro, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2025. O apito inicial está marcado para às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

A partida é de suma importância para o Coritiba, que busca se manter na cola do G4 e aproveitar o fator casa para somar pontos essenciais. Já a Ferroviária precisa da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento e respirar na competição.

Nesta análise completa, apresentaremos os melhores palpites para Coritiba x Ferroviária, com odds atualizadas, estatísticas e todas as informações sobre o jogo. Confira também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Coritiba x Ferroviária: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Resultado Final: Coritiba - odd 1.64

🎯 Ambos Marcam: Não - odd 1.54

🎯 Total de Gols: Acima de 1,5 - odd 1.46



O Coritiba é o favorito neste duelo, especialmente por jogar em casa e ter um desempenho melhor na competição. O time se encontra na segunda colocação, enquanto a Ferroviária está na décima terceira.

Palpites Alternativos Coritiba x Ferroviária

Para apostadores que procuram opções alternativas, separamos alguns palpites que podem trazer retornos interessantes. O confronto tem um favorito claro e as odds mais altas podem valer o risco.

Os mercados de escanteios e placar exato podem trazer retornos interessantes para quem gosta de análises mais detalhadas. O fato da Ferroviária não ter um bom desempenho fora de casa pode gerar boas oportunidades.



🎯 1º Tempo - Resultado: Coritiba - odd 2.22

🎯 Ambos os Tempos com Menos de 1,5 gols: Sim - odd 1.93

🎯 Handicap Asiático: Coritiba (-0.50) - odd 1.61



Super Palpites Coritiba x Ferroviária

Para aqueles que buscam uma aposta com odds mais altas, a aposta combinada é uma excelente opção. A combinação de palpites pode trazer um retorno significativo.



🚀 Coritiba vence e Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.90



💰 Palpites de Odds Baixas Coritiba x Ferroviária

Aqui, indicamos odds entre 1.10 e 2.49, que são consideradas de baixo a médio risco.



🔵 Dupla Chance: Coritiba ou Empate - odd 1.14

🟢 Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 1.46

🟡 Time da Casa - Total: Acima de 0.5 - odd 1.20



⚖️ Palpites de Odds Médias Coritiba x Ferroviária

Aqui, indicamos odds entre 2.50 e 4.99, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno.



🔵 Resultado Final: Coritiba - odd 2.22

🟢 Ambos os times marcam: Sim - odd 2.37

🟡 Número exato de gols: 2 - odd 3.40



🚀 Palpites de Odds Altas Coritiba x Ferroviária

Aqui, indicamos odds entre 5.00 e 12.00, para quem busca retornos mais elevados.



🔵 Resultado Exato: 2-0 para o Coritiba - odd 5.80

🟢 Handicap Asiático: Coritiba (-2.50) - odd 5.80

🟡 Ferroviária vence sem sofrer gol - odd 6.60



Coritiba x Ferroviária: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Coritiba x Ferroviária - Série B 2025

📅 Data: 05/09/2025

⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba

📺 Transmissão: ESPN e Disney+



Como Coritiba e Ferroviária Chegam Para o Confronto

O Coritiba chega para esta partida com a missão de se manter na cola do líder e consolidar sua posição no G4. O time paranaense tem uma campanha sólida jogando em casa, sendo o nono melhor mandante da competição, com 22 pontos conquistados em 11 jogos.

Já a Ferroviária vem para o jogo com a tranquilidade de estar fora da zona de rebaixamento, mas precisa pontuar para se distanciar ainda mais. O time terá a difícil tarefa de surpreender o adversário em seus domínios, já que é o sétimo pior visitante da Série B.

Últimos Jogos do Coritiba

O Coritiba tem mostrado um bom desempenho recentemente. Em seus últimos cinco jogos, a equipe conquistou três vitórias, um empate e uma derrota. O time tem uma média de um gol marcado e zero ponto sessenta e sete gols sofridos por jogo, mostrando uma defesa sólida.



❌ Operário 1x0 Coritiba - Série B



🟡 Coritiba 0x0 Remo - Série B



✅ Novorizontino 1x2 Coritiba - Série B



🟡 Coritiba 0x0 Chapecoense - Série B



✅ Vila Nova 1x2 Coritiba - Série B



Últimos Jogos da Ferroviária

A Ferroviária, por outro lado, enfrenta um momento delicado. Nos seus últimos cinco jogos, o time obteve três vitórias e dois empates. A equipe tem uma média de um ponto treze gols marcados e um ponto zero oito gols sofridos por jogo.



🟡 Ferroviária 2x2 Cuiabá - Série B



🟡 Ferroviária 0x0 Volta Redonda - Série B



✅ Atlético GO 1x3 Ferroviária - Série B



✅ Ferroviária 2x1 Amazonas - Série B



✅ Remo 0x2 Ferroviária - Série B



Nossa Opinião para Coritiba x Ferroviária

Com base nas estatísticas e no momento das duas equipes, o

Coritiba é o grande favorito para vencer a partida. O fator casa, aliado ao bom desempenho recente, coloca o time em uma posição de vantagem. A Ferroviária terá que superar um histórico negativo e um adversário em ascensão para buscar a vitória.