Assine UOL
Coritiba
  • D
  • E
  • V
  • E
  • V
Serie B - Brazil
Estádio Major Antônio Couto Pereira
Ferroviária
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.65
x
3.5
2
5.75
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.61
x
3.66
2
5.99
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.59
x
3.6
2
6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.63
x
3.65
2
5.8
Apostar agora
Odds atualizadas a 05.09.2025 às 11:44

Coritiba x Ferroviária Palpite - Odds, Onde Assistir, Série B (05/09)

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
4 min

O Coritiba e a Ferroviária se enfrentam nesta quinta-feira, 05 de setembro, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2025. O apito inicial está marcado para às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.


A partida é de suma importância para o Coritiba, que busca se manter na cola do G4 e aproveitar o fator casa para somar pontos essenciais. Já a Ferroviária precisa da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento e respirar na competição.


Nesta análise completa, apresentaremos os melhores palpites para Coritiba x Ferroviária, com odds atualizadas, estatísticas e todas as informações sobre o jogo. Confira também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Coritiba x Ferroviária: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Resultado Final: Coritiba - odd 1.64

  • 🎯 Ambos Marcam: Não - odd 1.54

  • 🎯 Total de Gols: Acima de 1,5 - odd 1.46


O Coritiba é o favorito neste duelo, especialmente por jogar em casa e ter um desempenho melhor na competição. O time se encontra na segunda colocação, enquanto a Ferroviária está na décima terceira.


Palpites Alternativos Coritiba x Ferroviária


Para apostadores que procuram opções alternativas, separamos alguns palpites que podem trazer retornos interessantes. O confronto tem um favorito claro e as odds mais altas podem valer o risco.


Os mercados de escanteios e placar exato podem trazer retornos interessantes para quem gosta de análises mais detalhadas. O fato da Ferroviária não ter um bom desempenho fora de casa pode gerar boas oportunidades.



  • 🎯 1º Tempo - Resultado: Coritiba - odd 2.22

  • 🎯 Ambos os Tempos com Menos de 1,5 gols: Sim - odd 1.93

  • 🎯 Handicap Asiático: Coritiba (-0.50) - odd 1.61


Super Palpites Coritiba x Ferroviária


Para aqueles que buscam uma aposta com odds mais altas, a aposta combinada é uma excelente opção. A combinação de palpites pode trazer um retorno significativo.



  • 🚀 Coritiba vence e Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.90


💰 Palpites de Odds Baixas Coritiba x Ferroviária


Aqui, indicamos odds entre 1.10 e 2.49, que são consideradas de baixo a médio risco.



  • 🔵 Dupla Chance: Coritiba ou Empate - odd 1.14

  • 🟢 Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 1.46

  • 🟡 Time da Casa - Total: Acima de 0.5 - odd 1.20


⚖️ Palpites de Odds Médias Coritiba x Ferroviária


Aqui, indicamos odds entre 2.50 e 4.99, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno.



  • 🔵 Resultado Final: Coritiba - odd 2.22

  • 🟢 Ambos os times marcam: Sim - odd 2.37

  • 🟡 Número exato de gols: 2 - odd 3.40


🚀 Palpites de Odds Altas Coritiba x Ferroviária


Aqui, indicamos odds entre 5.00 e 12.00, para quem busca retornos mais elevados.



  • 🔵 Resultado Exato: 2-0 para o Coritiba - odd 5.80

  • 🟢 Handicap Asiático: Coritiba (-2.50) - odd 5.80

  • 🟡 Ferroviária vence sem sofrer gol - odd 6.60


Coritiba x Ferroviária: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Coritiba x Ferroviária - Série B 2025

  • 📅 Data: 05/09/2025

  • Horário: 21h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Como Coritiba e Ferroviária Chegam Para o Confronto


O Coritiba chega para esta partida com a missão de se manter na cola do líder e consolidar sua posição no G4. O time paranaense tem uma campanha sólida jogando em casa, sendo o nono melhor mandante da competição, com 22 pontos conquistados em 11 jogos.


Já a Ferroviária vem para o jogo com a tranquilidade de estar fora da zona de rebaixamento, mas precisa pontuar para se distanciar ainda mais. O time terá a difícil tarefa de surpreender o adversário em seus domínios, já que é o sétimo pior visitante da Série B.


Últimos Jogos do Coritiba


O Coritiba tem mostrado um bom desempenho recentemente. Em seus últimos cinco jogos, a equipe conquistou três vitórias, um empate e uma derrota. O time tem uma média de um gol marcado e zero ponto sessenta e sete gols sofridos por jogo, mostrando uma defesa sólida.



  • ❌ Operário 1x0 Coritiba - Série B

  • 🟡 Coritiba 0x0 Remo - Série B

  • ✅ Novorizontino 1x2 Coritiba - Série B

  • 🟡 Coritiba 0x0 Chapecoense - Série B

  • ✅ Vila Nova 1x2 Coritiba - Série B


Últimos Jogos da Ferroviária


A Ferroviária, por outro lado, enfrenta um momento delicado. Nos seus últimos cinco jogos, o time obteve três vitórias e dois empates. A equipe tem uma média de um ponto treze gols marcados e um ponto zero oito gols sofridos por jogo.



  • 🟡 Ferroviária 2x2 Cuiabá - Série B

  • 🟡 Ferroviária 0x0 Volta Redonda - Série B

  • ✅ Atlético GO 1x3 Ferroviária - Série B

  • ✅ Ferroviária 2x1 Amazonas - Série B

  • ✅ Remo 0x2 Ferroviária - Série B


Nossa Opinião para Coritiba x Ferroviária


Com base nas estatísticas e no momento das duas equipes, o


Coritiba é o grande favorito para vencer a partida. O fator casa, aliado ao bom desempenho recente, coloca o time em uma posição de vantagem. A Ferroviária terá que superar um histórico negativo e um adversário em ascensão para buscar a vitória.

Ver mais Ver menos

Coritiba x Ferroviária: Palpite do Dia

Coritiba Vence
Superbet logo
1.63
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Luxembourg - Slovakia
2
1.75
Lesotho - South Africa
2
1.26
Malaga - Granada CF
1
1.95
Múltipla
4.30
x
Aposta
20
=
Ganhos
86.00
Apostar agora

Coritiba x Ferroviária: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Coritiba x Ferroviária: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 Serie B
Ferroviária
2 - 1
Coritiba

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Coritiba
Empate
Ferroviária

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Iceland
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D
-
Azerbaijan
  • D
  • E
  • D
  • D
  • D

Iceland Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Deportivo La Coruna
  • D
  • E
  • V
  • V
  • V
-
Sporting Gijon
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

Deportivo La Coruna Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
South Sudan
  • E
  • D
  • D
  • V
  • D
-
Congo DR
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Denmark
  • V
  • V
  • D
  • V
  • E
-
Scotland
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V

Denmark Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Barra
  • E
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Cianorte
  • E
  • V
  • V
  • V
  • E

Barra Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Luxembourg
  • D
  • E
  • D
  • D
  • V
-
Slovakia
  • V
  • D
  • D
  • D
  • E

Slovakia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte