Coritiba x Chapecoense: Palpite, Odds + 6.50, Onde Assistir, Série B, 08/08
Coritiba x Chapecoense: confira os melhores palpites com odds altas +6.50. O duelo válido pela 22.ª rodada da Série B 2025 acontece nesta sexta-feira (08/08), às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).
O Coritiba vem forte como mandante e tenta seguir sua campanha rumo ao G4. Já a Chapecoense busca surpreender fora de casa, onde tem oscilado bastante. Neste artigo, você verá o palpite Coritiba x Chapecoense, com análise detalhada, melhores palpites, odds altas e onde assistir à partida ao vivo.
Coritiba x Chapecoense Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Coritiba vence odd 1.67 - na Esportes da Sorte
- 🎯 Palpite: Menos de 2.5 gols odd 1.49 - na Esportes da Sorte
- 🎯 Palpite: Chapecoense menos de 1.5 gols odd 1.84 - na Esportes da Sorte
O Coritiba tem um aproveitamento de 83% como mandante contra a Chape e venceu 5 dos 6 confrontos em casa. A equipe também costuma abrir o placar (fez o primeiro gol em 3 dos últimos 4 jogos na Série B). A Chapecoense, embora marque em média 1 gol por jogo, tem dificuldades contra adversários mais organizados, sobretudo fora de casa.
🚀 Coritiba x Chapecoense Palpite com odds altas
- 🔵 Palpite: Coritiba vence e menos de 2.5 gols odd 4.20 na Superbet
- 🟢 Palpite: Placar Exato 1x0 Coritiba odd 6.10 - na Superbet
- 🟡 Palpite: Chapecoense vence sem sofrer gols odd 6.57 - na Superbet
Com a tendência de poucos gols e histórico equilibrado, essas apostas oferecem excelente valor. O placar exato 1x0 aparece com frequência em jogos do Coritiba como mandante. A Chape já venceu o Coxa em Curitiba uma vez, então a zebra não é impossível — especialmente se o jogo for truncado.
🔥 Coritiba x Chapecoense: Melhores Odds para jogo hoje
- 🔥 Coritiba vence e ambos marcam: sim odd 5.71
- 🔥 Empate no 1º tempo / Coritiba vence no final odd 6.95
- 🔥 Gols entre 4-5 no total odd 5.45
Esses mercados são para quem busca odds mais de 6.50. Com a Chapecoense marcando em 11 das últimas 15 partidas, o cenário de “ambos marcam” com vitória do Coritiba é viável. Já o “empate/vitória” combina com o estilo do Coxa, que costuma crescer no 2º tempo em casa.
💰 Coritiba x Chapecoense: Palpite com Odds Baixas
- 🔵 Coritiba ou empate (dupla chance) odd 1.16
- 🟢 Mais de 0.5 gols na partida odd 1.08
- 🟡 Menos de 3.5 gols odd 1.49
Essas apostas são mais seguras e indicadas para incluir em múltiplas. A linha de menos de 3.5 gols aparece em 11 das últimas 15 partidas do Coritiba, reforçando a consistência da aposta.
Informações do Jogo: Coritiba x Chapecoense: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
• ⚽ Confronto: Coritiba x Chapecoense - Série B
• 📅 Data: 08/08/2025
• ⏰ Horário: 21h35 (horário de Brasília)
• 🏟️ Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)
• 📺 Transmissão: RedeTV! (TV aberta) e Disney+ (streaming)
📺 Onde Assistir Coritiba x Chapecoense
A partida será exibida ao vivo na Rede TV! (TV aberta) e no streaming Disney+.
📲 É possível também assistir por casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet, que oferecem vídeo ao vivo mediante login e conta verificada.
Como Coritiba e Chapecoense Chegam Para o Confronto
🟢 Coritiba
O Coritiba está firme na briga pelo acesso à Série A. Jogando em casa, a equipe tem excelente aproveitamento e costuma controlar bem as partidas. Nos últimos 4 jogos em casa, venceu 3 e empatou 1, sofrendo apenas 2 gols. O técnico mantém a base do time e não há grandes desfalques para a rodada.
🟢 Chapecoense
A Chape tenta se afastar da zona de rebaixamento, mas ainda alterna bons e maus momentos. Fora de casa, empatou 6 vezes e perdeu 4, com dificuldades para manter o ritmo. Ainda assim, o time marcou gols em 73% dos jogos como visitante, o que pode gerar oportunidades para o mercado de “ambos marcam”.
Coritiba x Chapecoense-sc: Palpite do Dia
Coritiba x Chapecoense-sc: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Coritiba x Chapecoense-sc: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
Aposte com consciência e nunca coloque em risco mais do que está disposto a perder. O foco deve ser na diversão e controle. Respeite sempre o Jogo Responsável.
