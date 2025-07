Coritiba x Amazonas: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Série B 2025 (27/07)

Coritiba x Amazonas palpite: as equipes se enfrentam neste domingo, 27/07, pela 19.ª rodada da Série B do Brasileirão. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, com transmissão da ESPN.

O Coritiba vive boa fase e tenta manter-se no G-4, enquanto o Amazonas FC segue pressionado na luta contra o rebaixamento. O Coxa soma 34 pontos, é o vice-líder da competição e conta com o mando de campo para ampliar a vantagem. Já o Amazonas ocupa a 18ª posição com 18 pontos, buscando uma reviravolta para sair da zona.

Confira nosso palpite de Coritiba x Amazonas, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Coritiba x Amazonas Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Total de Gols Menos de 2.5

Palpite 2 - Resultado Final: Coritiba

Palpite 3 - Amazonas Menos de 0.5 Gols



Para as apostas em Coritiba x Amazonas, sugerimos esses três palpites com base no desempenho recente das equipes na Série B 2025. Como veremos abaixo, a fase das equipes indica caminhos distintos no campeonato.

Total de Gols Menos de 2.5 - odd pagando 1.75

O Coritiba tem média de 1,05 gol marcado por jogo e sofreu apenas 0,66 gol/jogo nas últimas 10 partidas. O Amazonas, por sua vez, tem média de 0,83 gol marcado e também apresenta limitações ofensivas. Além disso, o time não marcou em 4 dos últimos 5 jogos fora de casa.

Considerando esse histórico recente, somado à pressão por pontos de ambos os lados, é plausível um cenário de menos gols no confronto.

Resultado Final: Coritiba - odd pagando 1.66

O Coritiba vem de três vitórias nos últimos cinco jogos e tem a melhor defesa do campeonato, com apenas 12 gols sofridos. Atuando no Couto Pereira, venceu o último duelo contra o Amazonas por 3x1. A equipe também demonstra mais consistência e está consolidada no G-4.

Já o Amazonas venceu apenas 4 dos 18 jogos e perdeu em 8 oportunidades, com uma das piores campanhas como visitante. O favoritismo natural está com o time da casa.

Amazonas Menos de 0.5 Gols - odd pagando 2.20

Analisando o desempenho ofensivo do Amazonas, o time ficou em branco em 5 das últimas 10 partidas. Jogando fora de casa, teve dificuldade para criar chances reais. Do outro lado, o Coritiba sofreu gol em apenas três dos últimos oito jogos.

Com um sistema defensivo sólido, o Coxa deve conseguir controlar o jogo e neutralizar as jogadas do adversário, o que torna essa aposta interessante.

Coritiba x Amazonas - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Coritiba x Amazonas ao vivo na ESPN. O jogo acontece às 16h00 deste domingo (27), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Tudo o que você precisa saber de Coritiba x Amazonas:



⚽️ Confronto: Coritiba x Amazonas - Série B 2025



📅 Data: 27/07/2025



⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba



📺 Onde vai passar Coritiba x Amazonas: ESPN



Coritiba x Amazonas: Escalações



Provável escalação do Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Filipe Machado (Wallisson) e Josué; Lucas Ronier, Gustavo Coutinho (Dellatorre) e Clayson.

Provável escalação do Amazonas: Renan; Akapo, Rafael Vitor (Durmisi), Bruno Ramires e Fabiano; Vasquez, Erick Varão e Gabriel Domingos; Kevin Ramírez, Henrique Almeida e Joaquín Torres.



Essas escalações são prováveis e podem mudar até a hora do jogo.

Lembre-se: apostas devem ser feitas com responsabilidade. Busque sempre o Jogo Responsável.