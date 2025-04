Corinthians x Sport Palpite: Hora, Onde Assistir e Escalações - 19/04

Além disso, o time pernambucano vem de jogos com baixa produção de gols, e o Corinthians pode controlar o ritmo da partida, limitando as chances adversárias. A odd de 1.66 indica uma boa relação entre risco e retorno.

Palpite 2. Handicap: Corinthians (-1) - 2.20 na Esportes da Sorte

Aposta-se aqui que o Corinthians vencerá por pelo menos dois gols de diferença. O Timão tem um histórico positivo contra o Sport em casa e conta com um ataque mais qualificado, com nomes como Yuri Alberto e Depay.

O Sport, por sua vez, apresenta fragilidades defensivas e pode sofrer com a intensidade alvinegra, principalmente se o jogo for decidido ainda no primeiro tempo. A odd de 2.20 torna essa aposta interessante para quem acredita em uma vitória convincente do mandante.