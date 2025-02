Corinthians x São Bernardo - Palpites e Onde Assistir ao jogo - Paulistão 2025

Corinthians x São Bernardo: Palpites do UOL Apostas

Palpite 1. Ambos Marcam: Sim - Odd de 2.06 na Betsul

Palpite 2. Acima/Abaixo: Acima de 2.5 gols - Odd de 1.88 na Betsul

Palpite 3. Dupla Chance: Empate/São Bernardo - Odd de 2.37 na Bet365

*** As odds estão em constante atualização e podem sofrer alterações. Os valores exibidos aqui refletem o momento em que este palpite Corinthians x São Bernardo foi elaborado.

Corinthians e São Bernardo têm as duas melhores campanhas do Campeonato Paulista 2025, liderando Grupo A e D, respectivamente. Com 19 pontos, o Timão só tem uma derrota na temporada, o elenco parece estar unido e com muita vontade de ser campeão.

O São Bernardo está comendo pelas beiradas, também só teve uma derrota até aqui, e tem se colocado como aquele time do interior que, volta e meia, surpreende os grandes do estado.