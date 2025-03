Corinthians x Santos Palpite - Onde Assistir e Escalações - Semifinal do Paulistão

Quem Ganha: Corinthians ou Santos?

De acordo com as principais casas de apostas, o Corinthians é favorito para vencer o confronto. As odds médias são:

Vitória do Corinthians: 1.80

Empate: 3.40

Vitória do Santos: 4.20

As odds podem sofrer alterações de acordo com cada casa de apostas e mudarem até o momento da partida.

Onde Assistir Corinthians x Santos ao vivo

Se você quer saber onde assistir Corinthians x Santos, saiba que são diversas as opções para acompanhar à partida. Na TV Aberta, o jogo vai passar na Record. A TV Fechada conta com MAX, Nosso Futebol e Zapping. No Streaming, você pode assistir na Cazé TV e UOL Play.