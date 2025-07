Corinthians x RB Bragantino: Palpite, Onde Assistir - Brasileirão 2025 (13/07)

Finalmente o Brasileirão 2025 está de volta após a pausa para o Mundial de Clubes FIFA e o jogo entre Corinthians e RB Bragantino vai agitar a 13ª rodada do Brasileirão. Os dois times vivem momentos distintos na tabela: o Timão tenta se estabilizar no meio da classificação, enquanto o Massa Bruta está no G-4, brigando ponto a ponto com o Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras.

O Corinthians vem de três empates seguidos no Brasileirão e precisa vencer para retomar o ritmo e se aproximar da zona de Libertadores. Isso sem falar na polêmica com Memphis no meio da semana. Já o RB Bragantino perdeu o último jogo pré-pausa, mas ainda mostra desempenho competitivo fora de casa. A combinação de estilos e objetivos cria oportunidades interessantes de apostas, especialmente em mercados combinados e handicap.

Corinthians x RB Bragantino: Melhores Palpites da Série A

🔥 Palpite 1: Mais de 1.5 gols – odd 1.43

Mais de 1.5 gols – odd 1.43 🔥 Palpite 2: Ambas as equipes marcam – Sim – odd 2.04

Ambas as equipes marcam – Sim – odd 2.04 🔥 Palpite 3: Empate ou RB Bragantino – odd 1.66

Empate ou RB Bragantino – odd 1.66 🔥 Palpite 4: Corinthians vence com margem exata de 1 gol – odd 3.47

Corinthians vence com margem exata de 1 gol – odd 3.47 🔥 Palpite 5: Gol de Memphis Depay a qualquer momento – odd 2.64

Gol de Memphis Depay a qualquer momento – odd 2.64 🔥 Palpite 6: 1º tempo com menos de 1.5 gols – odd 1.44

ℹ️ As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento nas casas de apostas.

Palpite 1 – Mais de 1.5 gols – odd 1.43

A linha de 1.5 gols tem grande probabilidade de ser batida, já que o Corinthians joga em casa pressionado e o Bragantino costuma ter média superior a 1 gol por jogo. Em 12 rodadas, 9 jogos do Timão superaram essa marca.