Corinthians x Palmeiras Palpite – Onde Assistir, Horário e Escalações – 27/03

Na partida de ida, que ocorreu dia 16/03, no Allianz Parque, o Corinthians venceu por 1x0, com gol do Yuri Alberto. Aquele foi um jogo bem abaixo dos padrões do Palmeiras de Abel Ferreira, e por isso o técnico foi duramente criticado.

Para os 90 minutos derradeiros, o alvinegro precisa somente de um empate para se sagrar campeão. Já o Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença para levantar a taça ainda no tempo regulamentar.

Palpite 1 - Ambas marcam: Sim

Esse é aquele clássico que costuma ferver do início ao fim — e a tendência é de que as redes balancem dos dois lados. O Corinthians marcou gols em todos os jogos em casa no Paulistão, enquanto o Palmeiras tem média superior a 1,8 gol por partida como visitante.

O Verdão terá que sair pro jogo, já que perdeu o primeiro confronto por 1 a 0. O Timão, por sua vez, deve apostar nos contra-ataques com Yuri Alberto e Depay. Por tudo isso, este é um cenário perfeito para o mercado de BTTS (Both Teams To Score) com odd de 1.94 na Alfabet.