Assine UOL
Corinthians
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
Serie A - Brazil
Neo Química Arena
Palmeiras
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.5
x
3.1
2
2.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.58
x
3.05
2
2.31
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.45
x
3.1
2
2.3
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.6
x
3.05
2
2.32
Apostar agora
Odds atualizadas a 31.08.2025 às 13:00

Corinthians x Palmeiras: Palpite, Odds +6, +11 e Onde Assistir Brasileirão (31/08)

Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Corinthians e Palmeiras, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) na Neo Química Arena, e terá transmissão da TV Record, RecordPlus, Premiere e Globoplay. 


O Corinthians é o 11º colocado, enquanto o Palmeiras é o 2º, o que promete um confronto de alto nível e com muita rivalidade. O jogo é crucial para as duas equipes, que têm objetivos diferentes na competição. 


Palpite para Corinthians x Palmeiras



  • ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.60 na Superbet

  • ⚽ Ambas equipes marcam - Sim - Odd de 2.04 na Novibet

  • ⚽ 1º Gol - Fora -  Odd de 1.93 na Esportes da Sorte


Total de Gols - Mais de 2.5


O Palmeiras tem um ataque forte, com uma média de 1.4 gols marcados por jogo, e o Corinthians, jogando em casa, costuma ser mais ofensivo. O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com placares altos, como o 3-0 e o 2-1. A rivalidade e a necessidade de vitória das duas equipes podem fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.


Ambas equipes marcam - Sim


Apesar de o Palmeiras ter uma defesa sólida, o Corinthians, jogando em casa, tem capacidade de balançar as redes. O Palmeiras, com um ataque potente, deve conseguir marcar contra a defesa do Corinthians, que tem sofrido em média 1.3 gols por jogo. A aposta em "Ambas as equipes marcam" é bastante sólida, já que a rivalidade e o estilo de jogo das duas equipes favorecem um jogo com gols para os dois lados.


1º Gol - Fora


O Palmeiras tem um desempenho superior ao do Corinthians em praticamente todas as estatísticas, incluindo o ataque. O time tem uma média de 1.4 gols marcados por jogo, e tem um desempenho ofensivo mais consistente. O Corinthians, por sua vez, tem tido dificuldades para marcar o primeiro gol em jogos recentes. A aposta de o Palmeiras marcar o primeiro gol é uma opção com boas chances de acontecer.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Corinthians x Palmeiras - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Neo Química Arena, São Paulo

  • 📺 Onde Assistir: TV Record, RecordPlus, Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Corinthians x Palmeiras



  • 🎯 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5. - Odd de 3.53 na Esportes da Sorte

  • 🎯 Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.75 na Stake

  • 🎯 Total de Cartões Amarelo - Mais de 6.5 - Odd de 2.30 na Novibet


Palpite Odds Altas Corinthians x Palmeiras



  • 🚀 Resultado Final - 2x1 - Odd de 11.12 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Marcar primeiro & perder - Odd de 9.00 na Novibet

  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Corinthians - Odd de 6.25 na Stake 


Quem vai ganhar Corinthians x Palmeiras


Com base nas odds das casas de aposta, o Palmeiras é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.40 a 2.45. O empate e uma vitória do Corinthians aparecem com probabilidades próximas, com odds a partir de 3.10 


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Corinthians x Palmeiras:



  • Vitória Corinthians - Odd de 3.20 na Novibet

  • Empate - 3.10 na Novibet

  • Vitória Palmeiras - 2.40 na Novibet


Histórico entre Corinthians x Palmeiras


O histórico de confrontos diretos entre Corinthians e Palmeiras é de grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Corinthians venceu 3 vezes e o Palmeiras venceu 2. É importante notar que os jogos costumam ter placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.


Últimos 5 jogos do Corinthians



  • ✅ Athletico-PR 0x1 Corinthians

  • ✅ Vasco 2x3 Corinthians

  • ❌ Corinthians 1x2 Bahia

  • ❌ Juventude 2x1 Corinthians

  • ✅ Palmeiras 0x2 Corinthians


Últimos 5 jogos do Palmeiras



  • ✅ Palmeiras 3x0 Sport

  • 🟡 Palmeiras 0x0 Universitario

  • ✅ Botafogo 0x1 Palmeiras

  • ✅ Universitario 0x4 Palmeiras

  • ✅ Palmeiras 2x1 Ceará

Ver mais Ver menos

Corinthians x Palmeiras: Palpite do Dia

Corinthians Vence
Superbet logo
3.6
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Internacional - Fortaleza EC
1
1.64
Rayo Vallecano - Barcelona
2
1.43
Inter - Udinese
1
1.32
Múltipla
3.10
x
Aposta
20
=
Ganhos
61.91
Apostar agora

Corinthians x Palmeiras: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Corinthians x Palmeiras: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Copa Do Brasil
Palmeiras
0 - 2
Corinthians
2025 Copa Do Brasil
Corinthians
1 - 0
Palmeiras
2025 Serie A
Palmeiras
2 - 0
Corinthians
2025 Paulista - A1
Corinthians
0 - 0
Palmeiras
2025 Paulista - A1
Palmeiras
0 - 1
Corinthians

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Corinthians
Empate
Palmeiras

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Istanbul Basaksehir
  • D
  • E
  • D
  • E
  • E
-
Eyüpspor
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V

Istanbul Basaksehir Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Internacional
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V
-
Fortaleza EC
  • D
  • D
  • D
  • E
  • D

Internacional Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte