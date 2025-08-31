Corinthians x Palmeiras: Palpite, Odds +6, +11 e Onde Assistir Brasileirão (31/08)

Confira palpite para Corinthians e Palmeiras, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) na Neo Química Arena, e terá transmissão da TV Record, RecordPlus, Premiere e Globoplay.

O Corinthians é o 11º colocado, enquanto o Palmeiras é o 2º, o que promete um confronto de alto nível e com muita rivalidade. O jogo é crucial para as duas equipes, que têm objetivos diferentes na competição.

Palpite para Corinthians x Palmeiras



⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.60 na Superbet



⚽ Ambas equipes marcam - Sim - Odd de 2.04 na Novibet



⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 1.93 na Esportes da Sorte



Total de Gols - Mais de 2.5

O Palmeiras tem um ataque forte, com uma média de 1.4 gols marcados por jogo, e o Corinthians, jogando em casa, costuma ser mais ofensivo. O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com placares altos, como o 3-0 e o 2-1. A rivalidade e a necessidade de vitória das duas equipes podem fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.

Ambas equipes marcam - Sim

Apesar de o Palmeiras ter uma defesa sólida, o Corinthians, jogando em casa, tem capacidade de balançar as redes. O Palmeiras, com um ataque potente, deve conseguir marcar contra a defesa do Corinthians, que tem sofrido em média 1.3 gols por jogo. A aposta em "Ambas as equipes marcam" é bastante sólida, já que a rivalidade e o estilo de jogo das duas equipes favorecem um jogo com gols para os dois lados.

1º Gol - Fora

O Palmeiras tem um desempenho superior ao do Corinthians em praticamente todas as estatísticas, incluindo o ataque. O time tem uma média de 1.4 gols marcados por jogo, e tem um desempenho ofensivo mais consistente. O Corinthians, por sua vez, tem tido dificuldades para marcar o primeiro gol em jogos recentes. A aposta de o Palmeiras marcar o primeiro gol é uma opção com boas chances de acontecer.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Corinthians x Palmeiras - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 31/08/2025



🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Neo Química Arena, São Paulo



📺 Onde Assistir: TV Record, RecordPlus, Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Corinthians x Palmeiras



🎯 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5. - Odd de 3.53 na Esportes da Sorte



🎯 Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.75 na Stake



🎯 Total de Cartões Amarelo - Mais de 6.5 - Odd de 2.30 na Novibet



Palpite Odds Altas Corinthians x Palmeiras



🚀 Resultado Final - 2x1 - Odd de 11.12 na Esportes da Sorte



🚀 Marcar primeiro & perder - Odd de 9.00 na Novibet



🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Corinthians - Odd de 6.25 na Stake



Quem vai ganhar Corinthians x Palmeiras

Com base nas odds das casas de aposta, o Palmeiras é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.40 a 2.45. O empate e uma vitória do Corinthians aparecem com probabilidades próximas, com odds a partir de 3.10

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Corinthians x Palmeiras:



Vitória Corinthians - Odd de 3.20 na Novibet



Empate - 3.10 na Novibet



Vitória Palmeiras - 2.40 na Novibet



Histórico entre Corinthians x Palmeiras

O histórico de confrontos diretos entre Corinthians e Palmeiras é de grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Corinthians venceu 3 vezes e o Palmeiras venceu 2. É importante notar que os jogos costumam ter placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.

Últimos 5 jogos do Corinthians



✅ Athletico-PR 0x1 Corinthians



✅ Vasco 2x3 Corinthians



❌ Corinthians 1x2 Bahia



❌ Juventude 2x1 Corinthians



✅ Palmeiras 0x2 Corinthians



Últimos 5 jogos do Palmeiras