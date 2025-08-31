- V
- V
- D
- D
- V
- V
- E
- V
- V
- V
Corinthians x Palmeiras: Palpite, Odds +6, +11 e Onde Assistir Brasileirão (31/08)
Confira palpite para Corinthians e Palmeiras, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 18h30 (horário de Brasília) na Neo Química Arena, e terá transmissão da TV Record, RecordPlus, Premiere e Globoplay.
O Corinthians é o 11º colocado, enquanto o Palmeiras é o 2º, o que promete um confronto de alto nível e com muita rivalidade. O jogo é crucial para as duas equipes, que têm objetivos diferentes na competição.
Palpite para Corinthians x Palmeiras
- ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.60 na Superbet
- ⚽ Ambas equipes marcam - Sim - Odd de 2.04 na Novibet
- ⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 1.93 na Esportes da Sorte
Total de Gols - Mais de 2.5
O Palmeiras tem um ataque forte, com uma média de 1.4 gols marcados por jogo, e o Corinthians, jogando em casa, costuma ser mais ofensivo. O histórico de confrontos diretos também mostra jogos com placares altos, como o 3-0 e o 2-1. A rivalidade e a necessidade de vitória das duas equipes podem fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.
Ambas equipes marcam - Sim
Apesar de o Palmeiras ter uma defesa sólida, o Corinthians, jogando em casa, tem capacidade de balançar as redes. O Palmeiras, com um ataque potente, deve conseguir marcar contra a defesa do Corinthians, que tem sofrido em média 1.3 gols por jogo. A aposta em "Ambas as equipes marcam" é bastante sólida, já que a rivalidade e o estilo de jogo das duas equipes favorecem um jogo com gols para os dois lados.
1º Gol - Fora
O Palmeiras tem um desempenho superior ao do Corinthians em praticamente todas as estatísticas, incluindo o ataque. O time tem uma média de 1.4 gols marcados por jogo, e tem um desempenho ofensivo mais consistente. O Corinthians, por sua vez, tem tido dificuldades para marcar o primeiro gol em jogos recentes. A aposta de o Palmeiras marcar o primeiro gol é uma opção com boas chances de acontecer.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Corinthians x Palmeiras - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 31/08/2025
- 🕡 Horário: 18h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Neo Química Arena, São Paulo
- 📺 Onde Assistir: TV Record, RecordPlus, Premiere e Globoplay
Palpite Alternativo Corinthians x Palmeiras
- 🎯 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 1.5. - Odd de 3.53 na Esportes da Sorte
- 🎯 Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.75 na Stake
- 🎯 Total de Cartões Amarelo - Mais de 6.5 - Odd de 2.30 na Novibet
Palpite Odds Altas Corinthians x Palmeiras
- 🚀 Resultado Final - 2x1 - Odd de 11.12 na Esportes da Sorte
- 🚀 Marcar primeiro & perder - Odd de 9.00 na Novibet
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Corinthians - Odd de 6.25 na Stake
Quem vai ganhar Corinthians x Palmeiras
Com base nas odds das casas de aposta, o Palmeiras é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.40 a 2.45. O empate e uma vitória do Corinthians aparecem com probabilidades próximas, com odds a partir de 3.10
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Corinthians x Palmeiras:
- Vitória Corinthians - Odd de 3.20 na Novibet
- Empate - 3.10 na Novibet
- Vitória Palmeiras - 2.40 na Novibet
Histórico entre Corinthians x Palmeiras
O histórico de confrontos diretos entre Corinthians e Palmeiras é de grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Corinthians venceu 3 vezes e o Palmeiras venceu 2. É importante notar que os jogos costumam ter placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.
Últimos 5 jogos do Corinthians
- ✅ Athletico-PR 0x1 Corinthians
- ✅ Vasco 2x3 Corinthians
- ❌ Corinthians 1x2 Bahia
- ❌ Juventude 2x1 Corinthians
- ✅ Palmeiras 0x2 Corinthians
Últimos 5 jogos do Palmeiras
- ✅ Palmeiras 3x0 Sport
- 🟡 Palmeiras 0x0 Universitario
- ✅ Botafogo 0x1 Palmeiras
- ✅ Universitario 0x4 Palmeiras
- ✅ Palmeiras 2x1 Ceará
Corinthians x Palmeiras: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Corinthians x Palmeiras: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Corinthians x Palmeiras: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
- D
- E
- D
- E
- E
- V
- D
- D
- V
- V
Istanbul Basaksehir Vence
- D
- D
- D
- D
- V
- D
- D
- D
- E
- D
Internacional Vence