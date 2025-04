Corinthians x Huracán Palpite: Escalações, Onde Ver, Hora - Sul-Americana - 02/04

As odds são dinâmicas e podem variar. As cotações foram registradas em 01/04, às 11h00.

Em busca de uma arrancada com o pé direito na Sul-Americana 2025, Corinthians e Huracán medem forças na Neo Química Arena, às 19h, nesta quarta-feira, 02 de abril. A expectativa é de casa cheia em Itaquera para ver o Timão iniciar a campanha no torneio continental, após o título Paulista e o fracasso na Libertadores.

Confira abaixo as explicações de cada palpite de Corinthians x Huracán!

🎯 Palpite 1 - Vitória do Corinthians - Odd de 1.58 na Alfa

O Timão não perde em casa há 15 jogos, somando 13 vitórias e 2 empates no período. Além disso, os argentinos do Huracán vencem pouco fora de casa, com apenas duas vitórias nos últimos cinco jogos como visitante. O elenco corintiano é mais robusto e, pressionado a avançar no torneio, deve se impor diante da torcida.

