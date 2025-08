Corinthians x Fortaleza: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir, Brasileirão 2025, 03/08

O Corinthians recebe o Fortaleza neste domingo, 3 de agosto, pela 18ª rodada do Brasileirão Série A 2025. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, com transmissão ao vivo da Globo e do Premiere para todo o Brasil.

O Timão aparece no meio da tabela (11º), com 21 pontos e tenta se aproximar do G-6. Já o Leão do Pici vive uma fase complicada, ocupando a 18ª posição com somente 14 pontos conquistados. O jogo é crucial para o visitante, que busca escapar da zona de rebaixamento.

A seguir, você confere nosso palpite para Corinthians x Fortaleza, com análises, odds, estatísticas e também onde assistir à partida ao vivo.

Palpites de Corinthians x Fortaleza: Nossas 3 Melhores Dicas

Para esta rodada do Brasileirão, analisamos os números recentes das equipes e selecionamos três palpites com base no desempenho ofensivo e defensivo de cada uma. O retrospecto do confronto e os dados de gols e resultados também foram considerados.



🎯 Resultado Final: Corinthians vence - odd 1.85

🎯 Ambas equipes marcam: Não - odd 1.72

🎯 Dupla chance: Corinthians ou empate - odd 1.28



Palpites Alternativos Corinthians x Fortaleza

Além dos mercados mais tradicionais, alguns cenários alternativos podem render boas apostas para este jogo. Com base no perfil das duas equipes, separamos três opções menos óbvias, mas com boas oportunidades.



🎯 Total de gols: Menos de 2.5 - odd 1.65

🎯 Total de escanteios: Mais de 9.5 - odd 1.91

🎯 Primeiro a marcar: Corinthians - odd 1.80



💰 Palpites de Odds Baixas Corinthians x Fortaleza

Essas opções são voltadas para apostas de menor risco, ideais para entradas mais seguras ou para compor múltiplas.



🔵 Vitória do Corinthians com empate anula - odd 1.40

🟢 Mais de 1.5 gols na partida - odd 1.36

🟡 Corinthians marca pelo menos 1 gol - odd 1.25



⚖️ Palpites de Odds Médias Corinthians x Fortaleza

Aqui entram mercados com riscos moderados, mas que apresentam boa relação entre probabilidade e retorno.



🔵 Corinthians vence por 1-0, 2-0 ou 2-1 - odd 3.20

🟢 Ambas equipes marcam no 2º tempo: Não - odd 2.60

🟡 Total de escanteios no 2º tempo: Mais de 4.5 - odd 2.75



🚀 Palpites de Odds Altas Corinthians x Fortaleza

Essas apostas são indicadas para quem busca retorno maior, mesmo que a chance de acerto seja menor.



🔵 Placar exato: 2-0 Corinthians - odd 7.50

🟢 Gol nos primeiros 10 minutos - odd 6.00

🟡 Jogador expulso no jogo - odd 9.00



Informações do Jogo: Corinthians x Fortaleza: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Corinthians x Fortaleza - Brasileirão Série A

📅 Data: 03/08/2025

⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Neo Química Arena, São Paulo–SP

📺 Transmissão: Globo e Premiere



Como Corinthians e Fortaleza Chegam Para o Confronto

O Corinthians chega com gás após disputar um clássico contra o Palmeiras e ganhar de 1 a 0 pela Copa do Brasil. Em casa, o time marcou 1,38 gols em casa até o momento. A média geral de gols sofridos e marcados fica em 2,12. O time precisa aumentar a força do ataque se quiser subir mais algumas posições na tabela.

Já o Fortaleza precisa reagir. A equipe cearense perdeu sete dos últimos dez jogos e tem uma das piores campanhas como visitante. Sofre quase dois gols por partida fora de casa e marcou somente três gols em sete partidas longe do Castelão.