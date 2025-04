Corinthians x Fluminense: Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - 16/04

Serviço:

⚽ Jogo : Corinthians x Fluminense

: Corinthians x Fluminense 📅 Data: 16/04/2025

16/04/2025 🕓 Horário : 19h30 (de Brasília)

: 19h30 (de Brasília) 🏟️ Estádio: Neo Química Arena (São Paulo)

Neo Química Arena (São Paulo) 📺 Onde Assistir: Premiere, CazéTV e Record

Análise e estatísticas recentes de Corinthians x Fluminense

Como chega o Corinthians?

O Corinthians busca recuperação após a derrota no clássico contra o Palmeiras. A equipe ocupa a 9ª posição no Brasileirão, com 4 pontos. Jogando em casa, o Timão tem um histórico positivo, com 9 vitórias nos últimos 14 jogos contra o Fluminense na Neo Química Arena.

Como chega o Fluminense?

O Fluminense vive um bom momento, com três vitórias consecutivas sob o comando de Renato Gaúcho. A equipe carioca está na 5ª posição, com 6 pontos. No entanto, enfrenta desfalques importantes na defesa, o que pode impactar seu desempenho fora de casa.