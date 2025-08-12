Corinthians x Ferroviária: Palpite Odd Alta e Onde Assistir, Paulista Feminino, 12/08

A noite de terça-feira, 12 de agosto, reserva um dos maiores clássicos do futebol feminino nacional. Às 18h (horário de Brasília), o Corinthians recebe a Ferroviária pela 6ª rodada do Campeonato Paulista Feminino. A partida, que será disputada na histórica Mercado Livre Arena Pacaembu, coloca frente a frente duas das equipes mais vitoriosas e tradicionais do país. Confira a análise completa, o melhor Corinthians x Ferroviária palpite e saiba onde assistir.

Confira outros palpites de hoje.

Corinthians x Ferroviária Palpites

Este é um jogo com enorme rivalidade e equilíbrio técnico, apesar do histórico recente favorecer o Corinthians. Os palpites se baseiam na força das equipes e no contexto do clássico.