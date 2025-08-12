Corinthians x Ferroviária: Palpite Odd Alta e Onde Assistir, Paulista Feminino, 12/08
A noite de terça-feira, 12 de agosto, reserva um dos maiores clássicos do futebol feminino nacional. Às 18h (horário de Brasília), o Corinthians recebe a Ferroviária pela 6ª rodada do Campeonato Paulista Feminino. A partida, que será disputada na histórica Mercado Livre Arena Pacaembu, coloca frente a frente duas das equipes mais vitoriosas e tradicionais do país. Confira a análise completa, o melhor Corinthians x Ferroviária palpite e saiba onde assistir.
Corinthians x Ferroviária Palpites
Este é um jogo com enorme rivalidade e equilíbrio técnico, apesar do histórico recente favorecer o Corinthians. Os palpites se baseiam na força das equipes e no contexto do clássico.
Vitória do Corinthians: Odd 1.40 na Bet365
Corinthians e Ferroviária possuem dois dos ataques mais potentes do Brasil. Em um clássico onde as duas equipes buscam a vitória, o que pode definir o jogo é o fator casa, e o Corinthians vai jogar com o apoio da Fiel Torcida.
Mais de 2.5 gols: Odd 1.57 na Bet365
A qualidade ofensiva dos dois times sugere um jogo movimentado. O histórico de confrontos, mesmo com vitórias do Corinthians, frequentemente apresenta placares elásticos. A expectativa é de uma partida com pelo menos três gols.
Intervalo/Final de Jogo | Corinthians e Corinthians: Odd 1.88 na Betnacional
Apesar de ser um clássico equilibrado, o Corinthians tem uma grande vantagem no retrospecto recente e joga "em casa", no Pacaembu. É pouco provável que as Brabas saiam de campo derrotadas. Apostamos que a equipe já vá para o intervalo vencendo o jogo.
Como chegam os times
O Corinthians chega para o clássico como líder isolado do Paulistão, com 12 pontos em 5 jogos. A equipe vem de uma sequência intensa de partidas, incluindo a vitória por 1 a 0 no Dérbi contra o Palmeiras, um empate em 1 a 1 com o Cruzeiro pela Copa do Brasil (com classificação nos pênaltis) e uma vitória por 2 a 1 sobre o Bahia pelo Brasileirão. O time de Lucas Piccinato aposta em seu forte elenco e no fator casa para se manter no topo.
A Ferroviária ocupa a 4ª posição na tabela, com 8 pontos, e busca se aproximar dos líderes. As Guerreiras Grenás vêm de dois empates importantes: 1 a 1 com o RB Bragantino pelo Paulistão e um tenso 0 a 0 com o São Paulo, fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão. A equipe de Araraquara é conhecida por sua defesa sólida e por sempre endurecer os jogos contra o Corinthians.
Onde Assistir Corinthians x Ferroviária
A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelo SporTV (TV por assinatura), um dos canais que detém os direitos de transmissão do Campeonato Paulista Feminino.
Ficha de jogo
⚽ Confronto: Corinthians x Ferroviária
📅 Data: 12/08/2025
⏰ Horário: 18h (Horário de Brasília)
🏟️ Local: Mercado Livre Arena Pacaembu (São Paulo, SP)
📺 Transmissão: SporTV
Palpite odd alta - Corinthians x Ferroviária
Para um palpite mais ousado neste clássico, vamos combinar a tendência de gols com um resultado favorável às mandantes, que possuem um histórico esmagador no confronto.
Placar exato - Corinthians 3x1 Ferroviária: Odd 11.00 na Bet365
O Corinthians venceu 26 dos 34 jogos contra a Ferroviária. Apostar na vitória das Brabas é um caminho lógico. Adicionamos a isso uma tendência de placar exato de 3x1 para o Corinthians, que nos dá uma odd muito atrativa para um resultado até comum.
Conclusão
O confronto entre Corinthians e Ferroviária no Pacaembu promete ser um dos grandes jogos da temporada do futebol feminino. Embora o Corinthians tenha um favoritismo histórico e jogue em casa, a Ferroviária tem qualidade para equilibrar a partida. A análise sugere um jogo com gols para ambos os lados, com uma leve vantagem para a equipe corintiana por conta de seu retrospecto e momento na competição.
Lembre-se que apostas esportivas devem ser tratadas como uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, defina um orçamento e nunca tente recuperar perdas. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda em organizações especializadas que oferecem suporte a jogadores compulsivos.