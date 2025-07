Corinthians x Cruzeiro: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Brasileirão 2025 (23/07)

Corinthians x Cruzeiro palpite é um dos destaques desta quarta-feira, 23/07, pela 16ª rodada do Brasileirão. A partida acontece às 19h30 (Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. A transmissão será da Cazé TV (streaming), Premiere (TV fechada) e Record TV.

O Timão chega pressionado por resultados recentes e um ambiente conturbado nos bastidores. Já a Raposa vive excelente fase, invicta há 15 jogos. É um jogo que pode definir o futuro de Dorival Júnior.

Confira nosso palpite de Corinthians x Cruzeiro, saiba onde assistir ao vivo e veja as prováveis escalações.

Corinthians x Cruzeiro Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Ambas marcam Não - odd pagando 1.67 na Esportes da Sorte

Palpite 2 - Total de gols: Mais de 2.5 - odd pagando 2.65 na Esportes da Sorte

Palpite 3 - Empate Anula Aposta: Cruzeiro - odd pagando 1.95 na Esportes da Sorte



Para as apostas em Corinthians x Cruzeiro, analisamos as estatísticas recentes das duas equipes no Brasileirão 2025. Enquanto o Timão tenta se recuperar da pressão interna, o Cruzeiro acumula uma série invicta impressionante e vem com moral. Os três palpites abaixo são os mais consistentes para este jogo.

Ambas marcam - odd pagando 1.67



Corinthians tem média baixa de gols marcados (especialmente em casa) e costuma jogar de forma reativa.



Cruzeiro, fora de casa, também tem desempenho ofensivo limitado.



Em 5 dos últimos 6 confrontos diretos, apenas uma equipe marcou.



Total de gols: mais de 2.5 - odd pagando 2.65



Ambas equipes têm jogos com média 2 gols.



Últimos 7 jogos do Corinthians tiveram 2 gols ou menos.



Cruzeiro também mantém partidas truncadas e com poucas finalizações.



Empate Anula Aposta: Cruzeiro - odd pagando 1.95



Cruzeiro tem sido mais equilibrado e estável defensivamente.



O Corinthians está pressionado e irregular, e mesmo jogando em casa, não tem convencido.



Essa aposta protege contra o empate, devolvendo o valor em caso de igualdade.



Corinthians x Cruzeiro - Últimos 5 jogos Entre Os Times



20/11/2024 - Corinthians 2x1 Cruzeiro (Brasileirão 2024)



07/07/2024 - Cruzeiro 3x0 Corinthians (Brasileirão 2024)



19/08/2023 - Cruzeiro 1x1 Corinthians (Brasileirão 2023)



16/04/2023 - Corinthians 2x1 Cruzeiro (Brasileirão 2023)



19/10/2019 - Corinthians 1x2 Cruzeiro (Brasileirão 2019)



Últimas Notícias do Corinthians

O Corinthians vive momento de turbulência. O time perdeu dois dos três jogos desde a volta do Mundial de Clubes. A pressão sob Dorival Júnior é enorme, com risco real de demissão após novo tropeço.

Depay gerou desconforto ao deixar o estádio antes do fim do jogo contra o São Paulo. Cássio retorna, mas Fagner é baixa certa.

Corinthians - Últimos 5 jogos



❌ Corinthians 0x2 São Paulo



⚪ Corinthians 1x1 Bragantino



❌ Corinthians 1x3 Flamengo



✅ Corinthians 2x0 Cuiabá



✅ Corinthians 3x1 Vasco



Últimas Notícias do Cruzeiro

O Cruzeiro não perde desde abril e vive fase iluminada. São 15 jogos de invencibilidade, com 11 vitórias. A equipe cresce com Gabigol ganhando minutagem e decisivo nas últimas partidas.

A Raposa está embalada, sem desfalques importantes e chega para o duelo em São Paulo como favorita na opinião de muitos analistas.

Cruzeiro - Últimos 5 jogos



✅ Cruzeiro 4x0 Juventude



⚪ Cruzeiro 2x2 Palmeiras



✅ Cruzeiro 3x1 Athletico-PR



✅ Cruzeiro 2x0 Vasco



✅ Cruzeiro 2x1 Grêmio



Corinthians x Cruzeiro: quem ganha? - Melhores odds

O confronto é equilibrado, com leve favoritismo para o Cruzeiro, segundo as odds das casas de apostas. A Raposa vive momento mais consistente, enquanto o Timão segue irregular no Brasileirão.



Cruzeiro ganha Odd de @2.74 na Superbet

Empate Odd de @2.98 na bet365

Corinthians ganha Odd de @2.75 na Betnacional



Com essas cotações, o Cruzeiro tem cerca de 36,5% de chance implícita de vitória, contra 35% do Corinthians e 33,5% de empate, indicando um jogo muito parelho, sem um favorito claro.

Corinthians x Cruzeiro: Escalações

Escalação Corinthians: Hugo Souza; Matheus Bidu, Cacá, Torres e Matheuzinho; Carrillo, Bidon, Martínez e Garror; Depay e Ángel Romero.

Escalação Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Matheus Vital; Arthur Gomes e Gabigol

Essas são as prováveis escalações e podem mudar conforme decisões de última hora das comissões técnicas. Fique atento aos canais oficiais.

Evite jogar no impulso. A responsabilidade também faz parte do jogo. Saiba mais sobre Jogo Responsável.