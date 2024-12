Corinthians x Bahia: palpites, estatísticas e dicas | 03/12/2024

*Estas cotações foram capturadas no momento de publicação deste guia. Lembre-se de que as odds das bets são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento.

O jogo entre Corinthians x Bahia, nesta terça-feira (03), pela 37ª rodada do Brasileirão 2024, é o jogo mais importante do ano para torcedores do Timão e do Tricolor de Aço.

De certa forma, ambos jogam uma “final” por uma das vagas para a Pré-Libertadores 2025 e a adrenalina estará a mil para os dois times.

Depois do Botafogo conquistar a Libertadores da América e o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, o G-6 do Brasileirão virou um G-8, criando uma chance real de vaga no torneio continental para Corinthians, Bahia e Cruzeiro.

Nossos palpites para Corinthians x Bahia refletem os estados dos dois times. No mercado de Chance Dupla, reconhecemos que o favoritismo é paulista, mas o Esquadrão de Aço pode segurar um empate.

Já nos mercados mais arriscados, nosso palpite foca na quantidade de gols marcados de ambos os times e em uma estatística curiosa de confrontos entre Corinthians x Bahia: é normal haver um pênalti em jogo.