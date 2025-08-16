- D
Corinthians x Bahia: Palpite, Odds +5, +8 e Onde Assistir Brasileirão (16/08)
Confira palpite para Corinthians e Bahia, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Corinthians e Bahia se enfrentam neste sábado, 16 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 21h (horário de Brasília) na Neo Química Arena, e terá transmissão do SporTV, Premiere e Globoplay.
O Corinthians é o 13º colocado, enquanto o Bahia é o 4º, o que promete um confronto de alto nível.
Palpite para Corinthians x Bahia
- ⚽ Palpite 1: Dupla Chance - 1X - Odd de 1.34 na Superbet
- ⚽ Palpite 2: Total de Escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.79 na Stake
- ⚽ Palpite 3: 1º Gol - Casa - Odd de 1.88 na Esportes da Sorte
*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets
Dupla Chance - 1X
O Corinthians, jogando em casa, é historicamente um time forte e difícil de ser batido. A equipe tem uma boa média de gols sofridos (1.2) e, mesmo com um ataque menos efetivo (0.9 gols marcados), a força da Neo Química Arena costuma fazer a diferença. O Bahia, por sua vez, tem um bom desempenho, mas a Dupla Chance oferece uma segurança para quem aposta no Corinthians e acredita que a equipe não será derrotada em seus domínios.
Total de Escanteios - Mais de 9.5
Ambas as equipes têm médias de escanteios elevadas, com o Corinthians registrando 4.4 e o Bahia 4.7 por jogo. O Bahia, em particular, tem uma alta média de chutes para fora do gol (5.9), o que muitas vezes resulta em escanteios. Em um jogo onde os dois times devem buscar o ataque, a tendência é que o número total de escanteios seja alto, superando a linha de 9.5.
1º Gol - Casa
O Corinthians tem um histórico recente muito positivo em jogos em casa, marcando o primeiro gol em 7 das últimas 10 partidas disputadas na Neo Química Arena. Essa estatística demonstra a capacidade da equipe de começar o jogo de forma agressiva e com bom aproveitamento de suas oportunidades. Com o apoio da torcida, é muito provável que o Corinthians consiga abrir o placar primeiro.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Corinthians x Bahia - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 16/08/2025
- 🕡 Horário: 21h (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Neo Química Arena, São Paulo
- 📺 Onde Assistir: SporTV, Premiere e Globoplay
Palpite Alternativo Corinthians x Bahia
- 🎯 Faixa de Gols - 2-4 - Odd de 1.67 na Superbet
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 2.12 na Stake
- 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.43 na Betnacional
Palpite Odds Altas Corinthians x Bahia
- 🚀 Intervalo/Resultado Final - Empate/Corinthians - Odd de 5.45 na Superbet
- 🚀 Resultado Final/Ambos os Times marcam - Corinthians/Sim - Odd de 5.80 na Betnacional
- 🚀 Resultado Correto: 2x1 para o Corinthians - Odd de 8.94 na Esportes da Sorte
Quem vai ganhar Corinthians x Bahia
Com base nas odds das casas de aposta, o Corinthians é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.90 a 2.05. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.30 e 3.40. Já uma vitória do Bahia é considerada a menos provável, com odds acima de 3.50.
Isso indica que, apesar da melhor posição do Bahia na tabela, o fator casa do Corinthians o coloca como o time com maior probabilidade de sair com a vitória.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Corinthians x Bahia:
- Vitória Corinthians - Odd de 1.95 na Superbet
- Empate - 3.40 na Superbet
- Vitória Bahia - 4.00 na Superbet
Histórico entre Corinthians x Bahia
O histórico de confrontos diretos entre Corinthians e Bahia é equilibrado, mas com uma pequena vantagem para o Corinthians. Nos últimos sete jogos, o Corinthians venceu 3, o Bahia venceu 1, e houve 3 empates. É importante notar o placar de 5-1 para o Bahia em 2023, um resultado atípico, mas que mostra a capacidade do time de surpreender.
Últimos 5 jogos do Corinthians
- ❌ Juventude 2x1 Corinthians
- ✅ Palmeiras 0x2 Corinthians (Copa do Brasil)
- 🟡 Corinthians 1x1 Fortaleza
- ✅ Corinthians 1x0 Palmeiras (Copa do Brasil)
- 🟡 Botafogo 1x1 Corinthians
Últimos 5 jogos do Bahia
- 🟡 Bahia 3x3 Fluminense
- 🟡 Retrô 0x0 Bahia(Copa do Brasil)
- 🟡 Sport 0x0 Bahia
- ✅ Bahia 3x2 Retrô (Copa do Brasil)
- ✅ Bahia 3x0 Juventude
Corinthians x Bahia: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Corinthians x Bahia: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Corinthians x Bahia: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
