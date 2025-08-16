Corinthians x Bahia: Palpite, Odds +5, +8 e Onde Assistir Brasileirão (16/08)

Confira palpite para Corinthians e Bahia, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Corinthians e Bahia se enfrentam neste sábado, 16 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 21h (horário de Brasília) na Neo Química Arena, e terá transmissão do SporTV, Premiere e Globoplay.

O Corinthians é o 13º colocado, enquanto o Bahia é o 4º, o que promete um confronto de alto nível.

Palpite para Corinthians x Bahia



⚽ Palpite 1: Dupla Chance - 1X - Odd de 1.34 na Superbet



⚽ Palpite 2: Total de Escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.79 na Stake



⚽ Palpite 3: 1º Gol - Casa - Odd de 1.88 na Esportes da Sorte



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Dupla Chance - 1X

O Corinthians, jogando em casa, é historicamente um time forte e difícil de ser batido. A equipe tem uma boa média de gols sofridos (1.2) e, mesmo com um ataque menos efetivo (0.9 gols marcados), a força da Neo Química Arena costuma fazer a diferença. O Bahia, por sua vez, tem um bom desempenho, mas a Dupla Chance oferece uma segurança para quem aposta no Corinthians e acredita que a equipe não será derrotada em seus domínios.

Total de Escanteios - Mais de 9.5

Ambas as equipes têm médias de escanteios elevadas, com o Corinthians registrando 4.4 e o Bahia 4.7 por jogo. O Bahia, em particular, tem uma alta média de chutes para fora do gol (5.9), o que muitas vezes resulta em escanteios. Em um jogo onde os dois times devem buscar o ataque, a tendência é que o número total de escanteios seja alto, superando a linha de 9.5.

1º Gol - Casa

O Corinthians tem um histórico recente muito positivo em jogos em casa, marcando o primeiro gol em 7 das últimas 10 partidas disputadas na Neo Química Arena. Essa estatística demonstra a capacidade da equipe de começar o jogo de forma agressiva e com bom aproveitamento de suas oportunidades. Com o apoio da torcida, é muito provável que o Corinthians consiga abrir o placar primeiro.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Corinthians x Bahia - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 16/08/2025



🕡 Horário: 21h (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Neo Química Arena, São Paulo



📺 Onde Assistir: SporTV, Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Corinthians x Bahia



🎯 Faixa de Gols - 2-4 - Odd de 1.67 na Superbet



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 2.12 na Stake



🎯 Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.43 na Betnacional



Palpite Odds Altas Corinthians x Bahia



🚀 Intervalo/Resultado Final - Empate/Corinthians - Odd de 5.45 na Superbet



🚀 Resultado Final/Ambos os Times marcam - Corinthians/Sim - Odd de 5.80 na Betnacional



🚀 Resultado Correto: 2x1 para o Corinthians - Odd de 8.94 na Esportes da Sorte



Quem vai ganhar Corinthians x Bahia

Com base nas odds das casas de aposta, o Corinthians é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.90 a 2.05. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.30 e 3.40. Já uma vitória do Bahia é considerada a menos provável, com odds acima de 3.50.

Isso indica que, apesar da melhor posição do Bahia na tabela, o fator casa do Corinthians o coloca como o time com maior probabilidade de sair com a vitória.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Corinthians x Bahia:



Vitória Corinthians - Odd de 1.95 na Superbet



Empate - 3.40 na Superbet



Vitória Bahia - 4.00 na Superbet



Histórico entre Corinthians x Bahia

O histórico de confrontos diretos entre Corinthians e Bahia é equilibrado, mas com uma pequena vantagem para o Corinthians. Nos últimos sete jogos, o Corinthians venceu 3, o Bahia venceu 1, e houve 3 empates. É importante notar o placar de 5-1 para o Bahia em 2023, um resultado atípico, mas que mostra a capacidade do time de surpreender.

Últimos 5 jogos do Corinthians



❌ Juventude 2x1 Corinthians



✅ Palmeiras 0x2 Corinthians (Copa do Brasil)



🟡 Corinthians 1x1 Fortaleza



✅ Corinthians 1x0 Palmeiras (Copa do Brasil)



🟡 Botafogo 1x1 Corinthians



Últimos 5 jogos do Bahia