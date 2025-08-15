Corinthians x Bahia Feminino: Palpite, Odds, Onde Assistir, Brasileiro Feminino

Confira os melhores palpites Corinthians x Bahia Feminino com odds altas e palpite placar exato. Veja odds +5, +15 e +26.

O duelo acontece nesta sexta-feira (15/08), às 21h00 (de Brasília), no Estádio do Pacaembu, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino.

O Corinthians chega como grande favorito após vitória por 1x2 na última volta. Além disso, tem campanha sólida na fase de grupos e busca abrir vantagem em casa. O Bahia, por outro lado, quer surpreender e levar a decisão para o segundo jogo, apostando em uma postura defensiva e contra-ataques rápidos.

Neste artigo, você encontrará o nosso palpite de futebol para hoje para o confronto, opções de melhores palpites com odds altas e baixas, estatísticas, onde assistir e um panorama completo do momento de cada equipe.

Corinthians x Bahia Feminino Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Vitória do Corinthians - odd 1.16 - Novibet

🎯 Palpite: Mais de 3,5 gols - odd 1.83 - Novibet

🎯 Palpite: Corinthians vence e ambas marcam "não" - odd 2.00 - Novibet



O palpite do dia vai para a vitória do Corinthians, que tem um elenco mais experiente e vem mantendo alta média de gols no Pacaembu.

O Mais de 3,5 gols é justificado pela força ofensiva alvinegra e pela necessidade do Bahia arriscar, mesmo fora de casa. Já o Corinthians vence sem sofrer gols se apoia na defesa sólida e no histórico recente contra equipes da parte inferior da tabela.

🚀 Corinthians x Bahia Feminino Palpite com odds altas



🔵 Palpite: Placar exato 5-0 Corinthians - odd 15.00



🟢 Palpite: Corinthians vence ambos os tempos - odd 1.57

🟡 Palpite: Corinthians 4-0, 5-0 ou 6-0 - odd 5.10



O retrospecto mostra que o Corinthians já aplicou goleadas expressivas jogando em casa nesta temporada, especialmente contra times mais frágeis defensivamente. Com o apoio da torcida e alta posse de bola, o cenário para um placar elástico é real.

Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Corinthians x Bahia Feminino

🔥 Placar exato 6-0 Corinthians - odd 26.00

O Bahia sofreu mais de 4 gols em duas partidas na fase anterior contra equipes de ataque intenso. Considerando que o Corinthians costuma manter o ritmo mesmo após abrir vantagem, essa aposta é de alto risco, mas com potencial elevado de retorno.

💰 Corinthians x Bahia Feminino: Palpites Odds Baixas



🟢 Mais de 2,5 gols - odd 1.31



🟡 Corinthians vence e mais de 2,5 gols - odd 1.45



Odds retiradas da Novibet

Informações do Jogo: Corinthians x Bahia Feminino: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Corinthians x Bahia Feminino - Brasileiro Feminino (quartas de final)



📅 Data: 15/08/2025



⏰ Horário: 21h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio do Pacaembu, São Paulo-SP



📺 Transmissão: Sportv



📺 Onde Assistir Corinthians x Bahia Feminino

O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv. Também é possível assistir via plataformas de casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet, desde que você tenha conta ativa e verificada. Basta fazer login e acessar a aba de transmissões ao vivo no horário da partida.

Como Corinthians e Bahia Feminino Chegam Para o Confronto

O Corinthians chega embalado após campanha impecável na primeira fase, com média de mais de 3 gols por jogo e defesa sólida. O time aposta na velocidade pelas pontas e no entrosamento do meio-campo para buscar vantagem logo no primeiro confronto das quartas.

O Bahia Feminino fez uma campanha de superação para chegar até aqui, mas enfrentará um de seus maiores desafios. A equipe aposta em um esquema compacto e contra-ataques rápidos, mas precisará corrigir falhas defensivas que a fizeram sofrer muitos gols contra adversárias do mesmo nível do Corinthians.