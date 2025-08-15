Assine UOL
Corinthians W
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
Brasileiro Women - Brazil
Bahia W
  • D
  • E
  • V
  • V
  • V
Odds atualizadas a 15.08.2025 às 19:23

Corinthians x Bahia Feminino: Palpite, Odds, Onde Assistir, Brasileiro Feminino

Alex Alves
Autor
Publicado
15.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Confira os melhores palpites Corinthians x Bahia Feminino com odds altas e palpite placar exato. Veja odds +5, +15 e +26. 


O duelo acontece nesta sexta-feira (15/08), às 21h00 (de Brasília), no Estádio do Pacaembu, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino.


O Corinthians chega como grande favorito após vitória por 1x2 na última volta. Além disso, tem campanha sólida na fase de grupos e busca abrir vantagem em casa. O Bahia, por outro lado, quer surpreender e levar a decisão para o segundo jogo, apostando em uma postura defensiva e contra-ataques rápidos.


Neste artigo, você encontrará o nosso palpite de futebol para hoje para o confronto, opções de melhores palpites com odds altas e baixas, estatísticas, onde assistir e um panorama completo do momento de cada equipe.


Corinthians x Bahia Feminino Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Vitória do Corinthians - odd 1.16 - Novibet

  • 🎯 Palpite: Mais de 3,5 gols - odd 1.83 - Novibet 

  • 🎯 Palpite: Corinthians vence e ambas marcam "não" - odd 2.00 - Novibet


O palpite do dia vai para a vitória do Corinthians, que tem um elenco mais experiente e vem mantendo alta média de gols no Pacaembu.


O Mais de 3,5 gols é justificado pela força ofensiva alvinegra e pela necessidade do Bahia arriscar, mesmo fora de casa. Já o Corinthians vence sem sofrer gols se apoia na defesa sólida e no histórico recente contra equipes da parte inferior da tabela.


🚀 Corinthians x Bahia Feminino Palpite com odds altas



  • 🔵 Palpite: Placar exato 5-0 Corinthians - odd 15.00

  • 🟢 Palpite: Corinthians vence ambos os tempos - odd 1.57

  • 🟡 Palpite: Corinthians 4-0, 5-0 ou 6-0 - odd 5.10


O retrospecto mostra que o Corinthians já aplicou goleadas expressivas jogando em casa nesta temporada, especialmente contra times mais frágeis defensivamente. Com o apoio da torcida e alta posse de bola, o cenário para um placar elástico é real.


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Corinthians x Bahia Feminino


🔥 Placar exato 6-0 Corinthians - odd 26.00


O Bahia sofreu mais de 4 gols em duas partidas na fase anterior contra equipes de ataque intenso. Considerando que o Corinthians costuma manter o ritmo mesmo após abrir vantagem, essa aposta é de alto risco, mas com potencial elevado de retorno.


💰 Corinthians x Bahia Feminino: Palpites Odds Baixas



  • 🟢 Mais de 2,5 gols - odd 1.31

  • 🟡 Corinthians vence e mais de 2,5 gols - odd 1.45


Odds retiradas da Novibet


Informações do Jogo: Corinthians x Bahia Feminino: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Corinthians x Bahia Feminino - Brasileiro Feminino (quartas de final)

  • 📅 Data: 15/08/2025

  • ⏰ Horário: 21h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio do Pacaembu, São Paulo-SP

  • 📺 Transmissão: Sportv


📺 Onde Assistir Corinthians x Bahia Feminino


O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv. Também é possível assistir via plataformas de casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet, desde que você tenha conta ativa e verificada. Basta fazer login e acessar a aba de transmissões ao vivo no horário da partida.


Como Corinthians e Bahia Feminino Chegam Para o Confronto


O Corinthians chega embalado após campanha impecável na primeira fase, com média de mais de 3 gols por jogo e defesa sólida. O time aposta na velocidade pelas pontas e no entrosamento do meio-campo para buscar vantagem logo no primeiro confronto das quartas.


Bahia Feminino fez uma campanha de superação para chegar até aqui, mas enfrentará um de seus maiores desafios. A equipe aposta em um esquema compacto e contra-ataques rápidos, mas precisará corrigir falhas defensivas que a fizeram sofrer muitos gols contra adversárias do mesmo nível do Corinthians.

Corinthians W x Bahia W: Palpite do Dia

Corinthians W Vence
Superbet logo
1.18
Múltipla do Dia
Rosario Central - Deportivo Riestra
1
1.71
Sakaryaspor - 76 Iğdır Belediyespor
2
1.9
Estrela - Benfica
2
1.21
Múltipla
3.93
x
Aposta
20
=
Ganhos
78.63
Corinthians W x Bahia W: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Corinthians W x Bahia W: Confrontos Diretos

4 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 Brasileiro Women
Bahia W
1 - 2
Corinthians W
2025 Brasileiro Women
Corinthians W
5 - 1
Bahia W
2023 Brasileiro Women
Bahia W
1 - 5
Corinthians W
2021 Brasileiro Women
Corinthians W
2 - 0
Bahia W

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Corinthians W
Empate
Bahia W

Jogo Responsável


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas com consciência e moderação. Apostar pode ser divertido, mas nunca coloque em risco mais do que está disposto a perder. Respeite os seus limites e pratique o Jogo Responsável.

